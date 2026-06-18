Renault revoluciona el mercado con un descapotable 100% eléctrico que recupera uno de sus modelos más clásicos

Algunos modelos no solo dejan huella en la historia del automóvil, sino que también abren el camino hacia nuestras libertades personales. Al reinventar el original cuatro latas como un modelo eléctrico con el Renault R4, el fabricante automovilístico galo no está simplemente reiniciando un legado, está reviviendo un enfoque de estilo de vida que abraza la versatilidad y los amplios espacios abiertos. Un modelo que estará disponible con techo descapotable, el único con este acabado que tiene la firma del rombo.

Esta versión con techo blando de Renault 4 E-Tech eléctrico reaviva la llama de los icónicos descapotables R4, desde el audaz Plein Air, sin techo ni puertas; hasta los enérgicos años sesenta y su doble techo solar. Hoy, Renault 4 E-Tech eléctrico Plein Sud está creando una nueva experiencia, aportando emoción y un toque de alma a cada viaje, junto con una gran dosis de diversión.

Un clásico 100% eléctrico

Renault 4 E-Tech eléctrico plein sud promete una libertad sin límites. Conduce sintiendo el viento en tu pelo en una cabina inundada de luz. Al mismo tiempo, todos los fundamentos de Renault 4 E-Tech eléctrico permanecen intactos: el diseño carismático e instantáneamente reconocible, el espacio interior, la versatilidad, la disposición modular, la capacidad del maletero, el umbral de carga bajo e incluso la capacidad de remolcar un remolque o una pequeña caravana.

Al mismo tiempo, los pasajeros obtienen un techo blando abierto de dimensiones superiores a su clase. Casi un metro cuadrado de tamaño, ofreciendo la mayor apertura del mercado para una sensación inigualable de viajar al aire libre. El impulso de abrir el techo es instintivo, accediendo al exterior para dejar entrar la luz, disfrutando de la brisa y el cielo abierto.

Aun así, la invitación a dar un paseo tranquilo no hace concesiones con los estándares contemporáneos. La tecnología a bordo del coche es transparente, dedicada al placer al volante, la comodidad y la eficiencia. El techo se abre y cierra en solo 10 segundos, controlado por un botón o un comando de voz. La pequeña plataforma RGEV y su suspensión trasera multibrazo ofrecen agilidad y una experiencia de conducción dinámica. El rendimiento aerodinámico se mantiene tanto para la eficiencia como para el confort acústico. Mientras que la seguridad, fundamental, no se ve comprometida por el tejado de lona.

Más que otro modelo más en la gama, este descapotable cuenta con todas las credenciales que requiere el floreciente mercado de pequeños SUV eléctricos. Un mercado donde los coches deben destacar. Los días de la conducción con el viento en el pelo no han terminado, ni siquiera en estos tiempos más racionales, marcados por un regreso a la simplicidad y la eficiencia. Renault 4 E-Tech eléctrico plein sud es fiel a su legado, eminentemente moderno y sumamente deseable.

Renault 4 plein sud

Esta versión sigue teniendo 4,14 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,62 metros. Mantiene proporciones idénticas, un diseño de carrocería instantáneamente reconocible, parrilla icónica iluminada, llantas de 18 pulgadas y todos los detalles estéticos que subrayan su atractivo y recuerdan al original cuatro latas. Renault 4 E-Tech eléctrico Plein Sud mantiene el diseño carismático de la versión hardtop, pero con un nuevo perfil creado por su techo de lona negra. Solo faltan los rieles del techo y la antena. Los rieles del techo no son compatibles con este techo abierto, y la antena ahora está integrada con la luneta trasera.

Solo un 4%: esta es la ligera diferencia en el ruido percibido del viento a bordo, cuando el techo está cerrado, entre Renault 4 E-Tech eléctrico con techo fijo y la versión Plein Sud. Esta diferencia se mide conduciendo a 120 km/h por la autopista. Este resultado se debe a la cuidadosa selección de la tela de lienzo y al extenso trabajo realizado en el forro.

Este modelo de la firma gala se comercializa con una única combinación de motor y batería. Una batería de 52 kWh asociada a un motor de 110 kW ofrece la máxima versatilidad y una autonomía de hasta 392 km WLTP. Las prestaciones se mantienen sin cambios: 0–100 km/h en 8,2 segundos, 80–120 km/h en 6,4 segundos y una velocidad máxima limitada electrónicamente a 150 km/h.