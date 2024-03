Los radares de la DGT no multan por la noche: toda la verdad

Se dice que los radares de la Dirección General de Tráfico no multan en horario nocturno. Lo cierto es que no es cierto y se puede decir que es una leyenda urbana, Aunque es cierto que los cinemómetros es posible que pierdan capacidad cuando trabajan en condiciones más adversas en lo climático.

Si escuchaste a algún familiar, amigo o conocido, decir que los radares de la DGT no multan en la noche, pues estás ante rumores que no tienen fundamento. Vamos a ver qué hay de cierto.

Las leyendas urbanas existen…

La verdad es que la gente habla demasiado y no siempre saben bien lo que comentan. Con el paso de los años, los relatos terminan calando en una parte importante de la ciudad. Todo esto se transmite de generación en generación.

Pese a que pueda ser desmentido al lograr tal nivel de popularidad, pasa a impregnarse en la mente del público, lo que hace complicado que se pueda cancelar.

Al final hablamos de relatos que no son verdad, pero que mucha gente termina creyéndoselo. Respecto a la conducción, existen muchas, estando prohibido conducir fumando o que pueden ser multado al conducir con tacones o chanclas.

Lo que debes tener claro es que al final es una leyenda lo de que la DGT no multa de noche, puesto que sí que lo hacen, así que no te confíes por ello.

Los nuevos superradares de la DGT controlan seis carriles

No es algo que nosotros podamos decir, puesto que lo cierto es que es la Dirección General de Tráfico la que se ha encargado de desmentir dicha leyenda o mito de los radares, los cuales no van a operar en horario nocturno y por esto mismo, no te van a poder poner multas.

Los cinemómetros se han diseñado para funcionar las 24 horas diarias porque tienen tecnología de infrarrojos.

Todo ello lo que hace es explicar que no va a saltar el flash en la noche, lo que ha hecho que eso lleve a pensar a algunas personas al hecho de pensar que los radares no hacen sus multas de noche. Algo erróneo, ya que la cámara detecta de la misma forma al coche y lo puede fotografiar sin necesidad de que haya luz en el ambiente. Los radares detectan todo, así que mejor no despistarse.

Algo que tienes que saber…

Debes saber que, en la noche, carecen de la capacidad para poder operar en los medios aéreos, por lo tanto, en el helicóptero Pegasus y drones. Los radares móviles que se instalen en los vehículos camuflados de la Guardia Civil, van a bajar su presencia en las carreteras por la noche.

Por otra parte, existen personas que creen que no es legal colocar radares nocturnos, pero esto no es verdad, ya que el reglamento lo que hace es permitir que los agentes puedan colocar radares justo en ese momento de la jornada.

Los radares pueden funcionar a bajas y altas temperaturas. Lo que sí que es verdad es que en climas adversos, casi de la lluvia de gran intensidad, la niebla o la nieve, es donde la imagen que pueda captar la cámara es posible que no se considere válida.

Más de 2.000 radares

No hay que olvidar que en la actualidad, desde Tráfico tienen más de 2.000 radares que se distribuyen por la red de carreteras españolas, de los que cerca de 800 son fijos, más de 1300 son móviles y casi 100 son de tramo.

A todo ello debemos añadir aquellos radares de las CC.AA españolas en las que no opera la Dirección General de Tráfico, puesto que las competencias ya están transferidas, caso de Navarra, Cataluña y el País Vasco.

Lo mejor es conducir respetando las leyes

Después de todo esto que hemos podido comentar, para estar completamente tranquilos, lo que se debe hacer es conducir siempre de acuerdo a la ley. De esta forma no vas a tener que estar pendiente de si por la noche los radares no te pueden hacer pillar.

Conviene también pensar que los avances tecnológicos también llegan a los radares, de tal forma que cada vez tienen más capacidad para poder hacer fotos en las condiciones más complicadas y es algo que mejora año a año de forma importante.

A veces nos olvidamos y centramos la atención en las multas, pero lo cierto es que la DGT hace todo esto por nuestro bien y que así seamos más cumplidores con las leyes de Tráfico.

Veremos qué tipos de modelos de radares se irán incorporando en los próximos años, pero desde luego que los que hay ahora, no dejan de funcionar cuando llega la noche, eso tenlo claro.

Así que si te preguntan tus contactos, cuéntales la verdad, que sí lo hacen y que lo mejor es respetar las leyes para no tener ningún temor a este respecto.