El timo que afecta a la DGT: si te llega este SMS no hagas caso

En esta ocasión queremos explicarte el famoso timo del falso SMS de la DGT donde se dice que tienes una multa que pagar. La situación ha llegado hasta el punto que ya lo avisa la misma DGT. La estafa básicamente consiste en que los atacantes se hacen pasar por Tráfico y te quieren llevar a una web falsa en la que poder robarte el dinero.

¿En qué consisten estas estafas?

Esta clase de timo es lo que se llama smishing, una clase de phishing que se usa mediante mensajes de texto. Traducido literalmente es «pesca mediante SMS» y es bastante conocida esta clase de estafa.

Lo que sucede aquí es que el atacante envía miles de SMS a números que es posible que consiga gracias a una filtración. En el mensaje, se termina haciéndose pasar por una entidad, la DGT, de tal forma que tenga la esperanza de que entre miles de víctimas potenciales, haya alguna que pueda picar el anzuelo.

En esta estafa el atacante que se hace pasar por la DGT lo que hace es avisar de una multa falsa de tráfico que se debe pagar, la cual viene con una dirección web adjunta en la que dice que se podrá pagar la multa.

Piensa que la multa y la dirección web no son verdaderas. Esta página es propiedad del atacante y se diseñó para que pareciese un sitio web real de la DGT. Aquí te solicitarán los datos del banco para el pago de la multa y así es como te robarán el dinero de la cuenta del banco.

Lo bueno es que esta versión de la estafa es algo rudimentaria, y basta con fijarse un poco para poder saber que existe algo extraño en este SMS. De todas formas, siempre es posible que existen personas que puedan picar en dicha estafa.

Para poder transmitir una sensación de urgencia y que no te vayas a fijar tanto en la totalidad del SMS, lo que debes pensar es que los atacantes te van a decir que solo tendrás 24 horas para efectuar el pago. En el caso de que no sea así, la multa va a ser más cuantiosa.

Lo cierto es que es algo que también pasa realmente, puesto que cuando no se paga pronto una multa, la misma aumentará, pero no existen márgenes tan reducidos de tiempo.

¿De qué forma se detecta la estafa?

Lo primero que nos puede dejar claro que el SMS es falso se encuentra en la misma composición del texto. Es bastante raro que una multa pueda llegar desde Sede Electrónica y que no se identifique como la DGT Todo esto puede hacer que dudes.

No olvides tampoco la web a la que quieren hacerte llevar. En la misma vas a ver que quieren copiar la web de la DGT, pero que en vez de puntos se utilizan guiones, acabando en .com. Todo esto hace que no te llevan a dgt.es, sino a dgt.es.com.

Ahora la página a la que quieren llevarte no funciona, pero seguro que seguirá con otra dirección web,

¿Cómo se pueden evitar esta clase de estafas?

Para poder evitar este tipo de estadas, se debe desconfiar de todo SMS que te solicite entrar a un enlace para realizar alguna clase de gestión. Lo mismo da que vaya a ser Hacienda, la DGT o cualquier empresa o entidad, cuando se añade un enlace en un SMS, debes tomarlo como una señal de que algo puede ser peligroso.

Cuando el enlace disponga de una URL acortada, estate seguro de que va a ser una estafa, puesto que detrás de estos métodos para enmascarar las webs que te llevan, acostumbran a producirse fraudes.

Aquí la estafa no tenía el sitio web acortado, pero lo que hacía era usar otro truco como contar con una URL que no es la oficial, aunque haga referencia a la misma para que pueda parecer real.

No deberás tampoco confiar en que te puedan estar metiendo prisas para que hagas una gestión, Cuando no se paga una multa en escasos días, la cuantía aumentará, pero no vas a tener únicamente 24 horas para poder hacerlo.

En el caso de que haya dudas sobre que la multa sea verdadera, lo mejor es no pulsar el enlace, pero puedes ir a Google y buscar el sitio web oficial de la DGT para saber si tienes alguna clase de multa. Todo ello es comprobable desde la app de miDGT.

En el caso de que hayas cometido la equivocación de clicar en el enlace que venía en el SMS, deberás mirar siempre en la dirección URL de la barra de navegación. En esta estafa se pueden utilizar distintas direcciones a la web oficial del servicio y otra similar, pero que no van a ser las oficiales exactamente. Lo mejor es no fiarse.