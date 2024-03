Los coches okupas que quiere erradicar la DGT

Los denominados coches okupas son todo un problema en nuestro país y lo que hace la DGT es buscar soluciones.

¿Qué son realmente los coches «okupas»?

Los coches «okupas» son de los problemas más importantes con los que tiene que negociar la Dirección General de Tráfico cada año, y es que hay más de 50.000 coches de esta tipología en las calles de España.

El caso es que puede que no conozcas del todo bien qué es lo que son o la razón por las que se les llama de esa forma, y a hora te vamos a explicar todo lo que tienes que saber y en qué te afectarán las medidas y soluciones que la DGT te propondrá para esta clase de vehículos.

Todos los años se abandonan unos 50.000 vehículos en España

La DGT nos dice que son 50.000 los coches que son abandonados en la vía pública. El caso es que hay otros 20.000 vehículos «olvidados», que se encuentran en sitios cerrados, tales como urbanizaciones, centros comerciales y garajes privados o aparcamientos en aeropuertos, hospitales y hoteles.

La razón por las que se les llama «coches okupas», es porque pueden estar en un espacio que puede valer para que se aparque otro, pero no se mueven durante bastante tiempo, por lo general hasta que son retirados.

De primeras nos puede parecer que no es tan grande, pero la verdad es que lo es, puesto que hasta ahora las personas perjudicadas debían acudir a la vía jurídica para afrontar el problema, lo que hacía que a veces quedara en el olvido.

¿Cuál es la solución que ha puesto la DGT?

Para acabar con este problema, en Tráfico ha logrado que se haga una interpretación nueva del artículo 106 de la Ley de Tráfico. Actualmente, el proceso es bastante más ágil y sencillo: los coches que se abandonan, también en los recintos privados se llevan a un CAT (centro autorizado de tratamiento de vehículos para que se desguacen después).

Como es normal, lo que ocurre es que se comprueba antes que el coche haya sido de verdad abandonado y se avisará antes al dueño de que el coche tiene una orden de traslado y desguace para que sea retirado en como máximo un mes.

Por todo ello, si se tiene un coche «okupa» en la urbanización, es posible informar a la DGT para que se pueda retirar el vehículo, No olvides que vas a tener que aportar una serie de documentos que puedan acreditar que ha sido abandonado, caso de las fotografías o una manifestación ante notario.

¿Conoces las consecuencias del abandono del coche?

Existen muchas consecuencias y de alto coste, porque es necesario tener en mente que el vehículo que se abandona sigue teniendo propietarios y mientras no se dé de baja va a seguir teniendo la responsabilidad del cumplimiento de la normativa.

Multas de hasta 3.000 euros según el municipio

El abandono de un coche en la calle es una falta catalogada como grave y en Madrid se castiga con multas que oscilan entre los 751 y los 1.500 euros. Es posible que se añadan las multas coercitivas hasta como máximo 3.000 euros.

Todos los gastos del abandono los pagará el conductor infractor

Hablamos de la retirada con grúa, la estancia en el depósito municipal, los va a tener que pagar el conductor que haya cometido la infracción o el conductor habitual arrendatario o el título, siendo este el último responsable.

Si el coche es un residuo nocivo para el medioambiente o la salud pública

Por este motivo, la multa puede ser mayor de 30.000 euros.

Multa si se encuentra sin seguro

Oscilará entre los 601 y 3.005 euros. Ahora se calcula que existen 2,65 millones de coches sin seguro, bastantes de ellos abandonados.

Multa por estar sin la ITV en vigor

Hasta 500 euros, donde se incluirán los gasto de la grúa y de depósito.

Daños que provoque el vehículo a un tercero involucrado en el siniestro

Hablamos de que pueda incendiarse y provocar daños en los coches próximos o en las personas. Los costes correrán por parte del conductor o el dueño del vehículo abandonado.

Algo que te debe quedar muy claro…

Después de todo lo que hemos comentado sobre los coches abandonados, lo cierto es que es bastante más problemático y costoso dejar abandonado un coche en la calle que proceder a darlo de baja definitiva.

Mucha gente lo va dejando y quita importancia a este tipo de asuntos, hasta que luego lo que ocurre es que termina provocando problemas de todo tipo que podrían ser evitables.

Los coches se deben cuidar como es necesario, y no hacerlo puede producir una serie de problemas que podemos evitar, sin duda. Así que ya sabes, si ves que no vas a utilizar más tu coche o que no quieres o puedes permitirte su reparación, véndelo o dalo de baja definitiva en tráfico, saldrás ganando.