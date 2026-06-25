¿Qué significa la letra ‘W’ en una transmisión automática?

Actualmente, en España, entre 70 y 90 modelos que se comercializan en el mercado (lo que supone aproximadamente un 45 % o 55 %) corresponden a coches con cambio manual. Sin embargo, la tendencia es claramente descendente: hace unos 10 años representaban cerca del 80 %, y hace dos décadas alrededor del 95 %. El mercado mundial también sigue esa misma tendencia. En Estados Unidos, por ejemplo, la oferta de coches con cambio manual se ha reducido a unos 25 modelos. Mientras, en países como Noruega, el cambio es aún más evidente: de los aproximadamente 180.000 coches vendidos en 2025, cerca del 98 % contaba con algún tipo de electrificación.

Para utilizar la transmisión de forma eficiente y evitar desgastes prematuros, es de especial interés conocer una serie de recomendaciones. En primer lugar, conviene detener el vehículo por completo antes de cambiar de marcha; el paso entre posiciones como «R» o «P» debe realizarse únicamente con el coche parado, ya que hacerlo en movimiento puede provocar daños importantes en la transmisión. Por otro lado, aunque la posición «N» (Neutral) puede resultar útil en determinadas situaciones, mantener el vehículo en punto muerto durante largos periodos puede reducir el control, especialmente en pendientes. Finalmente, el mantenimiento periódico de la transmisión automática es clave; la revisión y el cambio del líquido de transmisión, cuando corresponda, resultan fundamentales para prevenir averías y prolongar la vida útil del sistema.

El significado de la letra W en un coche automático

Normalmente, las letras que se encuentran en un cambio automático son «P», «R», «N» y «D», aunque en algunos vehículos también pueden aparecer otras como «S», «L» o «M».

La posición «P» corresponde a «Park» o estacionamiento, y se utiliza cuando el coche está completamente detenido y se va a apagar. Al seleccionarla, la transmisión queda bloqueada, evitando que las ruedas puedan moverse.

Por su parte, la «R» significa «Reverse», es decir, la marcha atrás. Es importante que el vehículo esté totalmente parado antes de engranarla, ya que intentar introducirla en movimiento puede causar daños serios en la caja de cambios.

De manera similar, la «N» corresponde a «Neutral» o punto muerto. En esta posición, el motor queda desacoplado de la transmisión, permitiendo que el vehículo ruede libremente sin recibir tracción, funcionando de forma equivalente al punto muerto en un coche manual.

En cuanto a la «D», es la más habitual, ya que significa «Drive» o conducción. Al activarla, el vehículo avanza y la caja de cambios selecciona automáticamente las marchas en función de la velocidad y las condiciones de conducción, optimizando el rendimiento del motor.

Por otro lado, la «L» hace referencia a «Low» (bajo), y sirve para mantener una marcha corta de forma constante. Esto proporciona más fuerza y retención del motor, siendo especialmente útil en pendientes fuertes o terrenos difíciles, donde se necesita mayor control del vehículo.

Por último, en ciertas cajas automáticas más actuales aparece la posición «M», que significa «Manual». Este modo permite al conductor cambiar de marcha de forma manual mediante la palanca o las levas del volante, pero sin necesidad de pedal de embrague.

Funciones específicas

Algunos coches automáticos incluyen otras letras que añaden funciones específicas para distintas situaciones de conducción. Estas posiciones pueden resultar muy útiles en determinados contextos, por lo que conviene saber cuándo utilizarlas correctamente.

«W» (Winter) : esta función está diseñada para mejorar la tracción en condiciones de baja adherencia, como hielo, nieve o lluvia intensa. Al activarla, el vehículo suele arrancar en una marcha más alta y suaviza la entrega de potencia, lo que ayuda a evitar el deslizamiento de las ruedas y facilita el control en superficies resbaladizas.

: esta función está diseñada para mejorar la tracción en condiciones de baja adherencia, como hielo, nieve o lluvia intensa. Al activarla, el vehículo suele arrancar en una marcha más alta y suaviza la entrega de potencia, lo que ayuda a evitar el deslizamiento de las ruedas y facilita el control en superficies resbaladizas. «S» (Sport) : esta posición está pensada para una conducción más dinámica y deportiva. Al seleccionarla, la caja de cambios ajusta su funcionamiento para mantener las marchas durante más tiempo y reducir el tiempo de respuesta del acelerador, ofreciendo así una aceleración más enérgica y un comportamiento más ágil del vehículo.

: esta posición está pensada para una conducción más dinámica y deportiva. Al seleccionarla, la caja de cambios ajusta su funcionamiento para mantener las marchas durante más tiempo y reducir el tiempo de respuesta del acelerador, ofreciendo así una aceleración más enérgica y un comportamiento más ágil del vehículo. «B» (Brake): la posición «B» es habitual en vehículos híbridos y eléctricos, y sirve para aumentar la retención del vehículo mediante la frenada regenerativa. Al soltar el acelerador, el coche reduce la velocidad de forma más notable, permitiendo en muchos casos una conducción más eficiente en entornos urbanos y aprovechando mejor la recuperación de energía.

‘Código 78’

Para las personas que se han decidido por el coche automático, el «código 78» es un tipo de autorización en el carnet de conducir que limita la conducción exclusivamente a coches automáticos. Este código se obtiene realizando las clases prácticas y el examen con un vehículo de transmisión automática. En ese caso, el permiso queda restringido a este tipo de coches, ya que no habilita para conducir vehículos con cambio manual.

La Instrucción 2019/C-134 recuerda lo ordenado por el Reglamento General de Conductores en el punto 4 del Anexo VII A: «Si el aspirante realiza la prueba de control de aptitudes y comportamientos con un vehículo de cambio automático, esta circunstancia se indicará en el permiso de conducción y sólo habilitará para la conducción de un vehículo de estas características».