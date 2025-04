¿Qué es un motor atmosférico, qué coches lo llevan y cómo funciona?

Un motor atmosférico es un tipo de motor de combustión interna que no utiliza ningún tipo de sobrealimentación, como, por ejemplo, un turbocompresor o un compresor. El término ‘atmosférico’ hace referencia a que el mismo aspira el aire de forma natural, es decir, entra en los cilindros del motor gracias a la presión atmosférica, sin la ayuda de un dispositivo que lo empuje o lo comprima.

En este caso, el aire se mezcla con el combustible dentro del cilindro y, a medida que se comprime, se enciende mediante una chispa, sobre todo en motores de gasolina, o por compresión en los diésel. Esta mezcla se ‘quema’ para generar la energía necesaria para mover el vehículo.

Un motor atmosférico tiene varias ventajas que lo hacen una opción atractiva en ciertos contextos, especialmente en vehículos que priorizan la fiabilidad, la simplicidad y el bajo precio de mantenimiento. Algunas de las principales ventajas son:

1. Simplicidad mecánica: los motores atmosféricos son más simples en diseño y construcción en comparación con los motores con sobrealimentación, como, por ejemplo, los turbocompresores o compresores. A su vez, no tienen componentes adicionales como turbinas, intercoolers o sistemas de sobrepresión, lo que hace que sean más fáciles de entender y reparar.

2. Fiabilidad y durabilidad: debido a su diseño más sencillo y la ausencia de componentes adicionales que puedan desgastarse, como el turbocompresor, los motores atmosféricos tienden a ser más duraderos y fiables a largo plazo. La falta de piezas que experimenten altas temperaturas y presiones también reduce el riesgo de fallos mecánicos.

3. Mantenimiento más económico: dado que los motores atmosféricos no tienen partes adicionales como un turbo, los costos de mantenimiento suelen ser más bajos. Esto incluye menos piezas que puedan necesitar reparaciones o reemplazo, lo que reduce los gastos a largo plazo.

4. Mejor respuesta en bajas revoluciones: suelen tener una respuesta más lineal y predecible en el acelerador, especialmente a bajas revoluciones. No dependen de un turbo que pueda generar ‘lag’ al acelerar, lo que da una sensación de mayor control en el manejo.

5. Menos complejidad electrónica: generalmente, no requieren tantos sistemas electrónicos avanzados para regular el flujo de aire y la potencia, lo que puede hacer que el sistema sea menos complejo y susceptible a fallos electrónicos.

6. Eficiencia a altas revoluciones: los motores atmosféricos suelen ser más eficientes a altas revoluciones por minuto en comparación con los motores con sobrealimentación. Esto se debe a que no dependen de sistemas como el turbo, que a veces tarda un tiempo en entrar en acción, lo que puede generar pérdidas de eficiencia a bajas revoluciones.

7. Menor calor generado: tienden a generar menos calor que los motores con sobrealimentación, ya que no están sujetos a la compresión adicional del aire. Esto contribuye a un mejor enfriamiento general del motor y puede mejorar la longevidad del motor.

8. Menos riesgo de sobrealimentación: no corren el riesgo de sufrir problemas derivados de una sobrealimentación, como un exceso de presión o temperaturas extremadamente altas. Esto reduce las probabilidades de fallos catastróficos que pueden ocurrir en motores con turbocompresores mal gestionados.

