Habitualmente, muchos conductores de nuestro país suele dejarse la documentación del coche en casa u olvidada en otro de los vehículos que poseen. No obstante, este descuido podría provocar algún que otro problema con la Ley, que estará obligada, en algunos casos, a multar a la persona que no le ha presentado físicamente la documentación pertinente ante cualquier tipo de control rutinario.

¿Qué documentación hay que llevar en el coche?

A continuación, os detallaremos toda aquella documentación necesaria que hay que llevar en el coche para evitar confusiones y todo tipo de situaciones desagradables.

1.- Carné de conducir

En este caso, el carné de conducir es totalmente imprescindible. Además de llevarlo contigo siempre que nos traslademos por cualquier carretera de nuestro país, es vital que esté válido y en fecha, de lo contrario podrás enfrentarte a una grave multa económica.

Si te detienen y no llevas el carnet de conducir contigo, te pueden multar con 10 euros, según el artículo 13 del Reglamento General de Conductores. No obstante, si lo puedes demostrar mediante tu DNI, la sanción podría ser retirada. De lo contrario, la multa tendría mayores consecuencias en caso de no poder acreditar tu identidad.

2.- Permiso de circulación

Este documento, por su parte, acredita que el vehículo está registrado y autorizado para circular de forma correcta y sin ningún problema. Debe llevarse en el coche, ya que puede ser solicitado en un control por los agentes de tráfico.

En caso de no llevar el permiso de circulación, la sanción es de 10 euros, según el artículo 11 del Reglamento General de Vehículos. Si demuestras que el vehículo está completamente registrado, como por ejemplo proporcionando los datos de tu matrícula, la multa quedaría retirada o, directamente, no la impondrían.

3.- Seguro del vehículo

Debes tener una póliza de seguro en vigor que cubra, como mínimo, la responsabilidad civil frente a terceros. Es obligatorio y, si te lo piden en un control, debes poder demostrar que lo tienes mediante el justificante de pago o la póliza.

No llevar el justificante de que el vehículo tiene un seguro en vigor nos puede acarrear una multa económica de 200 euros, y podría ser aún mayor si confirmas que no lo posees, incluso los agentes inmovilizarían el automóvil en cuestión.

4.-Ficha técnica del vehículo

La tarjeta de inspección técnica del vehículo, es decir, la ITV, es otro documento obligatorio. Es muy importante que esté al día y, por supuesto, llevarla en el coche, ya que es necesario acreditar que el vehículo ha pasado la ITV con éxito si es requerido. El hecho de no llevar la ficha del coche ante cualquier control, estaríamos arriesgándonos a que nos multasen con una cantidad de 10 euros.

5.- Recibo del impuesto de circulación

Este documento pertenece al recibo anual que demuestra que el vehículo ha pagado el Impuesto de Circulación. Si bien no es un documento que te pidan habitualmente en un control, algunas autoridades podrían solicitarlo en situaciones específicas.

No llevar el recibo del Impuesto de Circulación en el coche, generalmente, no es motivo para una multa, pero si te lo solicitan en un control y no puedes demostrar que has pagado el impuesto, el agente podría realizar una sanción administrativa, dependiendo de la Comunidad Autónoma donde te encuentres. La multa por no tener al día este impuesto varía, pero puede superar los 100 euros en algunas localidades.

6.- Documentación del vehículo

Algunos conductores optan por llevar copias de los documentos en caso de pérdida o robo, pero siempre debe tenerse a mano, al menos, el original del permiso de circulación y la ficha técnica. Estos no serán obligatorios, pero sí es recomendados llevarlos en el vehículo para evitar cualquier tipo de confusión.

7.- Documentos adicionales

En situaciones de emergencia o de viaje, puede ser útil llevar la tarjeta de asistencia en carretera o algún tipo de información de contacto de la aseguradora, aunque no son obligatorios, pero sí podrían sacarnos de cualquier apuro ante cualquier adversidad al volante.

¿Qué ocurre si no llevas la documentación?

Si te falta alguno de estos documentos, te pueden imponer una multa. La multa varía según el tipo de documento que falte, y en algunos casos, podrían inmovilizar el vehículo hasta que puedas demostrar que cumples con la normativa.

1.- Inmovilización del vehículo: en algunos casos, especialmente si no puedes acreditar que el vehículo tiene seguro o si hay una infracción grave, como por ejemplo la falta de ITV o documentación importante, el agente podría decidir inmovilizar el vehículo hasta que cumplas con los requisitos legales.

2.- Posibilidad de que el agente te deje continuar con el vehículo: hay casos donde el agente deja continuar el viaje a pesar de la falta de alguna documentación. Eso sí, siempre y cuando lo demuestres con datos o realizando una gestión rápida para presentarlo.