¿Se puede dar de baja temporal un coche? Cómo hacerlo, precio y cuánto dura

Muchos conductores que poseen uno o más vehículos en algún momento de su vida deciden vender el automóvil más antiguo, trasladarlo a la chatarrería o, en este caso, dar de baja al coche al coche en cuestión. De esta última opción, precisamente, vamos a hablar en las próximas líneas, para que todo aquel ciudadano que decida realizar este paso pueda hacerlo de forma correcta siguiendo los siguientes pasos.

En primer lugar, hay que explicar que dar de baja a un coche significa retirarlo de forma oficial del registro de la Dirección General de Tráfico, la denominada DGT. Este paso implicará que dejará de estar autorizado por la vía pública, de lo contrario podrías recibir alguna que otra sanción que más adelante detallaremos. ¿Cuándo se suele utilizar esta opción? Pues bien, en condiciones normales, se suele realizar cuando el vehículo en cuestión no se va a utilizar definitivamente o durante un tiempo determinado, ya sea porque lo echemos al desguace o porque no lo usemos en X meses.

Existen dos tipos de baja para los coches: la primera de ellas es la definitiva, es decir, nos deshacemos del coche para no volver a verlo nunca más; y la temporal, que es cuando el propietario ha decidido dejar de usar el vehículo por un tiempo determinado, ya sea porque no puede arreglarlo, viaje a otro país por trabajo u otro motivo, o porque no pueda mantenerlo de forma económica. A partir de ahí, la acción de pagar el impuesto de circulación y el seguro del coche dejará de ser obligatorio.