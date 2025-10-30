¿Se puede dar de baja temporal un coche? Cómo hacerlo, precio y cuánto dura

Okgreen COCHES

Muchos conductores que poseen uno o más vehículos en algún momento de su vida deciden vender el automóvil más antiguo, trasladarlo a la chatarrería o, en este caso, dar de baja al coche al coche en cuestión. De esta última opción, precisamente, vamos a hablar en las próximas líneas, para que todo aquel ciudadano que decida realizar este paso pueda hacerlo de forma correcta siguiendo los siguientes pasos.

En primer lugar, hay que explicar que dar de baja a un coche significa retirarlo de forma oficial del registro de la Dirección General de Tráfico, la denominada DGT. Este paso implicará que dejará de estar autorizado por la vía pública, de lo contrario podrías recibir alguna que otra sanción que más adelante detallaremos. ¿Cuándo se suele utilizar esta opción? Pues bien, en condiciones normales, se suele realizar cuando el vehículo en cuestión no se va a utilizar definitivamente o durante un tiempo determinado, ya sea porque lo echemos al desguace o porque no lo usemos en X meses.

Existen dos tipos de baja para los coches: la primera de ellas es la definitiva, es decir, nos deshacemos del coche para no volver a verlo nunca más; y la temporal, que es cuando el propietario ha decidido dejar de usar el vehículo por un tiempo determinado, ya sea porque no puede arreglarlo, viaje a otro país por trabajo u otro motivo, o porque no pueda mantenerlo de forma económica. A partir de ahí, la acción de pagar el impuesto de circulación y el seguro del coche dejará de ser obligatorio.

Cómo se da de baja temporal un coche: paso a paso

En primer lugar, debemos de reunir la documentación necesaria, como es el caso del DNI, permiso de circulación o ficha técnica, para iniciar los trámites de la baja del coche. A continuación, accederemos a la Sede Electrónica de la DGT, es decir, www.dgt.es, y solicitaremos una cita previa en la Jefatura de Tráfico de nuestra ciudad (o la vecina, en caso de no tener ninguna oficina cerca). Una vez acudamos a la cita, pagaremos la tasa correspondiente, de unos 8-9 euros, y entregaremos la documentación/solicitud para progresar con el trámite. Tras recibir el justificante de la baja temporal, que nos acreditará que el vehículo está borrado del registro de la DGT, ya podremos decir que nuestro coche está dado de baja completamente. ¿Qué ocurre si quiero volver a darle de alta? debemos de solicitar la reactivación de la baja en la DGT presentando dicho documento.

¿Se puede dar de baja temporal un coche sin ITV?

Esta, posiblemente, sea una de las grandes preguntas que se hacen un gran número de conductores, sobre todo aquellos que no utilizan el vehículo y quieren ahorrarse el hecho de acudir a la ITV para posteriormente dar de baja el automóvil. Pues bien, sí se puede dar de baja temporal a un coche sin ITV. Actualmente, la Dirección General de Tráfico no exige tener en vigor esta documentación y se podrá realizar el trámite de forma sencilla, pues el automóvil a priori dejará de funcionar tras dar los pasos oportunos para darlo de baja. No obstante, si con el paso del tiempo quiere volver a circular con el coche, deberá pasar la ITV, superarla y luego dar de nuevo el alta al coche.

Cuánto cuesta da de baja temporal un coche

