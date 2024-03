Es un problema y puede ir a más: atascos kilométricos a la vuelta de Semana Santa por este inesperado motivo

Todos los años estamos a vueltas con la operación retorno de las vacaciones de Semana Santa y la de este año no va a ser una excepción.

Se acumulan los problemas para los conductores debido a los atascos que se producen para el regreso, pero cada vez más hay un porcentaje de ellos que tienen un sufrimiento nuevo, los propietarios o usuarios de vehículos eléctricos.

En el caso concreto de quienes conducen un Tesla han podido comprobar como se producen unas colas extensas en aquellas estaciones que tienen superchargers, lo que hace que al tiempo que deben pasar esperando para que se cargue el vehículo se le debe sumar el que tardan al esperar que les toque el turno.

Existen una serie de conductores que vista la situación se han tenido que poner a buscar una serie de alternativas, aunque ello les suponga tener que desviarse del trayecto algunos kilómetros.

Se han podido ver filas de vehículos en la estación con la que cuenta Tesla en la A-31, próxima a la localidad albaceteña de La Gineta, en la que Tesla cuenta con 8 puntos de recarga con capacidad para hasta 150 kW de potencia.

Algunos usuarios ya han alertado sobre este tema en el antiguo Twitter (ahora «X») que es también propietaria, como Tesla, de Elon Musk, que indicaban que estaba la cola a reventar y que seguía creciendo, todo un desastre, puesto que tres puntos se estropearon y otros iban muy lentos. Algunos decidieron marcharse y cargar en otro lugar.

El tema de la potencia disponible en los supercargadores de Tesla

No solo son la averías, existen más problemas en la recarga, puesto que hay cargadores de coches eléctricos que disponen de una potencia máxima que se debe dividir entre la cantidad de números enchufados. No olvidemos que cuando se acumulan los vehículos la velocidad de recarga no va a ser tanta.

Muchos usuarios se quejaban también de los problemas que existían en la localidad conquense de Atalaya del Cañavate, donde había que estar esperando 2 horas para cargar y se encontraban algunos de los cargadores inutilizados.

La infraestructura de recarga

El despliegue de las infraestructuras no van tan rápidas como debieran y esto está perjudicando el crecimiento en el sector de los automóviles eléctricos. Para 2023 había algo más de 29.000 puntos, según ANFAC.

Estos números hacen que sean unos 11.000 más que el año anterior, pero los datos no se dan por buenos. La asociación ha detectado que únicamente algo más de 800 puntos contaban con como mínimo 150 kW y las cargas rápidas y ultrarápidas son vitales si se quieren afrontar con garantías los viajes de largas distancias.

Este documento también ha identificado otros 7.728 puntos fuera de servicio, lo que supone un 21% de la red existente, puesto que están en mal estado o no se pudieron conectar a la red de distribución de electricidad.

Desde la dirección general de ANFAC, se cree que el ritmo no es esperado, puesto que se esperaban unos 45.000 puntos de recarga para 2023 de cara a lograr los objetivos de contar del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en 2030.

Conoce más sobre los Supercargadores de Tesla

Tesla en todo el mundo tiene más de 50.000 Supercargadores, la red de carga rápida más veloz del mundo y se han ubicado en las principales rutas.

Son fundamentales para que los vehículos estén cargados y siempre que funcionen bien solo es necesario conectarlo, cargarlo y a retomar la duda.

Manténgase en la carretera

Con estos Supercargadores es posible hacer 275 km de autonomía en únicamente 15 minutos. Como pocas veces hay que cargar más del 80%, siendo las paradas breves y bastante prácticas.

¿Qué es el Trip Planner?

Se debe introducir el destino en la pantalla táctil y el Trip Planner en los modelos de Tesla guían de manera automática hasta los Supercargadores más cómodos en la ruta.

Este Trip Planner, tiene en mente el estilo de conducción la altura, la temperatura que hay fuera, el tráfico, los puestos que están disponibles, etc.

El objetivo principal que tienen las redes de Supercargadores permite la libertad de desplazamiento por parte de los propietarios de Tesla a una fracción del coste que tienen el combustible habitual.

Lo que sucede es que cuando pasamos por una época del año en la que el número de vehículos que se concentra es superior al habitual, la red que hay de Supercargadores se ve todavía bastante más reducida de lo necesario, lo que terminan pagándolo los sufridos conductores.

Se espera que en estos próximos años sigan aumentando los Supercargadores y otras opciones que sean de ayuda para poder afrontar algo tan importante como es la carga del vehículo.

Este problema debe ser superado con una inversión mayor y ayudas de todo tipo, porque de lo contrario, los usuarios van a seguir resistiéndose a la alternativa electrificada, por tener este tipo de problemas que dificultan la idea de ponerse a realizar viajes largos.