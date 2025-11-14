Peugeot lanza un concept car con un volante rectangular que se podrá ver en los nuevos lanzamientos de la marca gala a partir de 2027 y que ya se estudia incluir en otros modelos de las marcas del Grupo Stellantis. Se trata del revolucionario control de dirección Hypersquare y la innovadora tecnología Steer-by-Wire, que ponen fin a más de un siglo de conducción con volantes circulares.

Hypersquare es un nuevo enfoque ergonómico del Peugeot i-Cockpit y un sistema de control totalmente electrónico para el vehículo. Se combina con la tecnología de dirección electrónica Steer-by-Wire, sin conexión mecánica entre la dirección y las ruedas, sólo control electrónico puro. Esta tecnología, probada en la industria aeroespacial, estará disponible en un vehículo de serie de la marca gala a partir de 2027.

El nuevo volante de Peugeot

Más allá de la dirección asistida tradicional, el sistema innova al ajustar la relación de dirección en función de la velocidad. A bajas velocidades, para aparcar o dar la vuelta, Hypersquare permite maniobras rápidas y fáciles sin mover las manos ni dar múltiples vueltas, con el que basta una rotación máxima de 170° en cada dirección, lo que supone poco menos de una vuelta completa, en comparación con las tres vueltas completas de un volante tradicional.

Mientras que a velocidades más altas, basta con una pequeña intervención de Hypersquare para ajustar la trayectoria del coche. Además, la combinación de ambos sistemas ofrece una capacidad de respuesta y una precisión excepcional a alta velocidad.

La tecnología Steer-by-Wire proporciona una respuesta ideal de la carretera, filtrando las vibraciones no deseadas y ofreciendo al mismo tiempo una respuesta beneficiosa que ayuda al conductor a comprender las condiciones de la carretera.

La forma exclusiva y revolucionaria del volante Hypersquare reinventa la ergonomía del habitáculo, ya que los controles clave son accesibles con solo mover un dedo gracias a cuatro módulos circulares situados en cada esquina, lo que permite mantener las manos en el volante sin levantar un dedo.

Con el nuevo concept car de Peugeot, el parabrisas se convierte en la pantalla. Se acabaron las pantallas del salpicadero: toda la información se refleja en el parabrisas a través de un panel Micro-LED situado detrás del Hypersquare.

Esta innovación ofrece una experiencia única y envolvente para el conductor, con un tamaño de pantalla excepcional: 24 cm de ancho por 74 cm de alto, lo que equivale a una pantalla de 31 pulgadas. Además, el conductor también puede personalizar la información que se proyecta en el parabrisas.

Peugeot Polygon Concept

El Peugeot Polygon Concept anticipa el lenguaje de diseño general de los futuros lanzamientos de la marca: formas puras, simples y geométricas para una postura más felina que nunca con detalles vibrantes y divertidos en los paneles de la carrocería o en las llantas.

El espacio disponible para los pasajeros delanteros se ve aún más mejorado gracias a la disposición personalizable del salpicadero. Cada pasajero puede elegir sus artículos favoritos según su estilo de vida y sus necesidades, gracias a los soportes específicos para objetos como teléfonos móviles, auriculares, gorras, mochilas e incluso monopatines.

No sólo eso. Tanto el interior como el exterior cuentan con numerosos elementos personalizables, y esta personalización se puede actualizar infinitamente gracias a un diseño optimizado que permite sustituir las piezas en solo unos minutos. Incluso el revolucionario volante Hypersquare de Peugeot se puede personalizar con una selección de colores y materiales, lo que influye en el ambiente general del habitáculo.

La personalización exterior se extiende desde la parte delantera hasta los neumáticos. Goodyear, socio de Peugeot, ha desarrollado una innovadora tecnología láser que permite grabar colores en los flancos de los neumáticos, creando un efecto estilístico único e inesperado, con diferentes colores que se adaptan a las diferentes configuraciones.

Los neumáticos están equipados con la avanzada tecnología inteligente SightLine, que proporciona información en tiempo real sobre los neumáticos y la carretera a los conductores a través de la pantalla. De este modo, mejora la seguridad, el rendimiento y la conectividad.