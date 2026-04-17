Parece mentira pero este Tesla con autonomía de 600 km cuesta casi 30.000 euros menos que el Kia EV9

El Tesla Model Y Juniper 2025 representa la actualización del SUV eléctrico más vendido de la marca, incorporando mejoras en eficiencia, aerodinámica y equipamiento, además de algunos cambios estéticos que lo diferencian claramente de su predecesor. Este modelo aumenta ligeramente su tamaño hasta los 4,80 metros de longitud y mantiene un habitáculo amplio gracias a la generosa distancia entre ejes.

Entre las principales novedades destacan los nuevos faros y pilotos traseros, ahora con una barra de luz continua en la parte posterior, así como la incorporación de una pantalla trasera de ocho pulgadas. A esto se suman asientos ventilados en las plazas delanteras y calefactados en las traseras, un frunk con apertura electrónica y un portón trasero con sistema manos libres. También se ha recalibrado la suspensión para mejorar el confort, junto con avances en conectividad, calidad de llamadas y una notable reducción del ruido interior gracias a mejoras en neumáticos, llantas y carrocería.

Nuevo Tesla Model Y Juniper 2025

En el interior, el modelo mantiene su filosofía minimalista, con una gran pantalla central de 15,4 pulgadas desde la que se controlan la mayoría de funciones. A diferencia de otros modelos recientes de la marca, conserva la palanca de intermitentes, e introduce materiales de mayor calidad que elevan la percepción general del habitáculo.

En cuanto a las motorizaciones, el modelo ofrece diferentes configuraciones. La versión Standard con tracción trasera desarrolla 299 CV y alcanza hasta 534 km de autonomía, mientras que la Gran Autonomía RWD llega hasta los 657 km. Por su parte, la versión Gran Autonomía AWD ofrece 514 CV y alrededor de 586 km de autonomía, mientras que la variante Performance AWD alcanza los 627 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y ofrece hasta 580 km de autonomía.

Además, todas las versiones ofrecen carga rápida de hasta 250 kW en corriente continua, lo que refuerza su eficiencia dentro del segmento. En la conducción, Tesla ha introducido ajustes en la suspensión y en la estructura del vehículo para mejorar el confort. De hecho, la carrocería se fabrica ahora mediante una única pieza de fundición en lugar de múltiples componentes, lo que reduce holguras y aumenta la rigidez estructural.

A esto se suma una mejora significativa en el aislamiento acústico, gracias a un nuevo acristalamiento laminado, neumáticos optimizados y una mayor calidad de ensamblaje. La dirección y el comportamiento dinámico también han sido afinados, logrando una conducción más cómoda sin renunciar a la agilidad característica del modelo.

En términos de autonomía y consumo, el Model Y 2025 mejora su eficiencia energética. La versión Gran Autonomía alcanza hasta 568 km en ciclo WLTP, frente a los 533 km anteriores, con un consumo medio homologado de 15,3 kWh/100 km, inferior al de la generación previa.

En cuanto a la carga, el vehículo permite recargar del 10% al 80% en aproximadamente 25 minutos utilizando un Supercargador de alta potencia, mientras que en corriente alterna admite hasta 11 kW, lo que supone unas 7-8 horas para una carga completa en un entorno doméstico. Aunque no incorpora una arquitectura de 800V, mantiene tiempos de carga competitivos dentro de su categoría.

Por último, en el apartado de prestaciones, el modelo mejora su aceleración respecto a su predecesor, aunque reduce ligeramente la velocidad máxima. Así, alcanza los 201 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 4,3 segundos en algunas versiones. Esta evolución se explica por ajustes en la gestión del par motor y mejoras aerodinámicas, a pesar de que el vehículo ha aumentado ligeramente su peso.

Infraestructura en España

La infraestructura de recarga de acceso público en España ha crecido un 3,8% durante el primer trimestre de 2026, sumando 2.005 nuevos puntos, de los que el 15% son de muy alta potencia (a partir de 250 kW). La red total de recarga se sitúa en 55.077 puntos de acceso público, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC.

Por otro lado, el indicador de penetración de vehículos electrificados en España ha avanzado 2,5 puntos, alcanzando los 35,9 sobre 100. En cuanto a los datos nacionales, Navarra lidera el ranking con 50,2 puntos sobre 100, seguida de Castilla-La Mancha (39,2), Madrid (38,9) y Cataluña (37,8). Entre las regiones que más han crecido se encuentran Cantabria (+3,7 puntos), Castilla-La Mancha (+3,6), Madrid (+3,3) y Castilla y León (+3,3).

José López-Tafall, director general de ANFAC, ha destacado que «los datos reflejan una tendencia favorable, con cerca de 70.000 vehículos electrificados matriculados en este primer trimestre y una cuota de mercado del 19,1%, que demuestran una buena evolución de esta tecnología en nuestro país».

Asimismo, ha señalado que «el dinamismo del mercado, con un crecimiento sostenido de las matriculaciones de vehículos electrificados, debe ir acompañado de un entorno que facilite al usuario el acceso y uso de la recarga, generando confianza y certidumbre. Disponer de una red de recarga amplia, eficiente, de calidad y plenamente operativa es un elemento clave no solo para reforzar el posicionamiento de España como referente en electromovilidad y avanzar en los objetivos de descarbonización, sino también para mantenernos a la vanguardia industrial en el vehículo electrificado».