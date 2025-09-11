Omoda ha presentado el nuevo Omoda 7 SHS, el tercer modelo de la firma china que llega al mercado español después del gran desempeño del Omoda 5 y del Omoda 9. Un nuevo integrante para el fabricante automovilístico chino que se comercializará con una potencia máxima combinada de 340 CV, que le permitirá una autonomía de unos 100 kilómetros en modo eléctrico y de hasta 1.200 km sin necesidad de repostaje.

Motorizaciones

Desgranando su motor, el Omoda 7 SHS tendrá en su interior un motor térmico gasolina 1.5 de inyección directa, el cual presenta la tercera generación de este motor con una eficiencia térmica del 94,5% que proporciona una potencia de 140 CV.

Por su parte, la transimisión DHT incorpora los dos motores eléctricos que entregan una potencia máxima de 150 kW (200 CV), uno de ellos propulsa el vehículo y otro funciona como generación de energía para almacenarla y que funciona gracias al motor de combustión. Con un par máximo de 520 Nm combinado, la aceleración de 0 a 100 km/h se hará en 7,2 segundos como máximo.

Del lado de la batería, su capacidad será de 18,3 kWh y se podrá cargar hasta los 40 kW. En cuanto a los tiempos de carga, con un cargador doméstico monofásico de 7,5 kW se tardaría unos 2 horas y media, mientras que en un cargador público de 22 kW, el tiempo sería de apenas unos 30 minutos. Por su parte, en cuanto al motor térmico, Omoda cifra un consumo media de unos 5,3 litros por cada 100 kilómetros.

Diseño del nuevo Omoda 7 SHS

El Omoda 7 SHS se adentra en el segmento D-SUV con unas dimensiones de 4,62 metros de largo por 1,87 de ancho y 1,63 de alto y tiene un depósito de gasolina. En lo visual, su aspecto presenta bastante correlación con su hermano Omoda 5 eléctrico con un morro en forma de ‘X’, una parrilla troquelada en dos alturas, la segunda debajo de la matricula en color negro que le dan personalidad al vehículo. También sus faros delanteros muy estilizados y prácticamente invisibles.

Como ya sucede en el Omoda 5, la firma asiática ha seguido la misma línea creando un diseño interior sencillo, minimalista y a la vez refinado. Aquí, el volante se presenta en forma de ‘D’ con una pantalla para el conductor y como novedad una pantalla de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas que se puede desplazar hacia la posición del acompañante para poder visualizar cualquier contenido sin que ello pueda distraer al conductor principal.

Los asientos traseros tienen unas dimensiones grandes y una amplia distancia con los delanteros, por lo hasta los cinco ocupantes pueden ir cómodos en el Omoda 7. Su maletero es amplio para albergar entre los 450 y 500 litros aproximadamente, aunque la marca no ha confirmado su volumen.

Acabados

El Omoda 7 SHS llegará a finales de 2025 a España con dos versiones: ‘Pure’ y ‘Premium’, su tope de gama. Como principales características de ‘Pure’ destacamos sus llantas de aleación de 19 pulgadas, 19 asistentes a la conducción y Apple Car Play y Android Auto. Por el momento se deconoce cual serán sus precios en el mercado español.

De su lado, el acabado ‘Premium incorpora como novedad más de 20 ADAS entre los que destacan los asistentes de aparacamiento asistido (APA) y el asistente de aparcamiento en remoto (RPA) donde el conductor puede bajarse del coche y que el vehículo se aparque solo. Además, los asientos son calefactados y reclinables eléctricamente, incorpora techo panorámico solar, un nuevo sistema de audio con ocho altavoces, portón trasero eléctrico y cámara panorámica de 540 grados.