Olvídate de renovar tu carnet de conducir en junio: lo dice la DGT

Todos los detalles cuentan para la mejora de los sistemas de seguridad en el campo de la conducción. Por todo ello, desde la DGT lo que han hecho es implementar algunas medidas encaminadas para la reducción de las tasas de accidentes.

Respecto a este tema, además de las infracciones que se asocian directamente a los accidentes que se producen en nuestras carreteras, como sucede con el exceso de velocidad o cuando se conduce bajo los efectos de los estupefacientes o el alcohol, podemos sumarle una serie de enfermedades, además del consumo de medicamentos que se recetan.

Por ello, es por lo que es importante ir evaluando cada caso de manera individualizada de cara a garantizar una gran seguridad, tanto en el caso de los conductores como para otros usuarios de las vías.

Cada conductor es un mundo y por este motivo no se puede generalizar en este sentido.

Enfermedades que no permiten la renovación del carnet de conducir

Si atendemos a lo que establece la misma Dirección General de Tráfico, hay algunas patologías, que no son compatibles con el hecho de conducir, Las hay que son habituales y que pueden acabar siendo todo un problema para los conductores que deseen renovar la licencia en las semanas próximas.

Hay enfermedades que no son en sí un problema, pero sí que lo son los medicamentos que se usan para su tratamiento, puesto que nos van a poder generar una serie de síntomas al volante que pueden favorecer los accidentes. Dependiendo de la gravedad, las autoridades pueden llegar a la anulación del carnet de conducir

Fundamental la presentación de un informe médico

De cara a evitar cualquier tipo de problema, lo más recomendable es la presentación del informe médico, donde se certifique que el conducir no supone ninguna clase de riesgo para poder conducir con seguridad.

Dicho informe, se le llama una ausencia de riesgo, debiendo ser presentado periódicamente por el conductor, tanto el diagnóstico como su tratamiento o las especificaciones en el campo médico.

¿Qué enfermedades son por las que la DGT puede no renovar el carnet o anularlo?

Ya decíamos antes que algunas de las enfermedades son habituales, caso de la depresión, el trastorno del sueño, los marcapasos, etc. A dichas patologías se les suman las denominadas enfermedades de carácter degenerativo, tanto las crónicas como las que no lo son, la demencia, trastornos de ansiedad, problemas vasculares, trasplantes renales, enfermedades oncológicas, etc.

Es fundamental tener claro que padecer alguna de estas enfermedades no significa que sea nulo el carnet de conducir o de que no se renueve el mismo, puesto que cada caso se debe estudiar particularmente.

Se tiene que considerar algunos aspectos que no se limitan al mero diagnóstico más básico, puesto que los síntomas de una misma enfermedad pueden variar para distintas personas, en especial respecto a la gravedad de la dolencia o los síntomas.

Los cambios en los tratamientos y en los informes médicos

Dependiendo de lo grave que sea es posible que el tratamiento cambie de forma drástica, puesto que hay una serie de tratamientos que interfieren de forma seria a la conducción, puesto que pueden acabar generando mareos, sueño, o perder la conciencia, aunque pueden causar otra serie de efectos secundarios.

Todo esto que vemos nos confirma que es importante que se disponga de un informe médico en el que se detalle no únicamente el alcance de la propia enfermedad, sino el tratamiento con toda clase de detalles, porque de esto va a depender que la renovación del carnet va a ser o no posible.

En la práctica, esta clase de medidas son tomadas para que mejore la seguridad vial, puesto que, como decíamos antes, todos los detalles influyen, hasta los más pequeños, pudiendo tener un impacto positivo o negativo al conducir.

Hay que tener claro que por nuestra seguridad y la de los que nos rodean, esta clase de medidas son fundamentales porque son de gran ayuda de cara a la prevención de los accidentes que se pueden producir.

Un mayor control es necesario

Muchas veces nos quejamos de las medidas que se toman por parte de la Dirección General de Tráfico, pero en el caso de las enfermedades que imposibilitan, por ellas mismas o los medicamentos que se toman, es necesario no ser permisivos.

Existen mucha gente que toma una serie de medicamentos para luchar contra diversas enfermedades que pueden provocar más accidentes y continúan conduciendo.

No se le da tanta importancia, pero lo cierto es que hay efectos secundarios como la somnolencia, que pueden tener efectos catastróficos, tanto para el conductor como los otros ocupantes, así como los demás vehículos y usuarios de la vía.

Como ves, desde la DGT se han puesto serios con este tema y es posible que esta medida tenga efectos positivos respecto a la reducción de accidentes.