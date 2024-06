Se confirma el nuevo límite de velocidad: el cambio más radical en estas autopistas y autovías

A diario podemos ver cómo aparecen cambios nuevos respecto a las normativas de tráfico. Por un parte, en nuestro país se han producido una serie de restricciones en varias áreas, mientras que la U.E. ha tomado la decisión de ser más flexibles con respecto a una serie de temas para renovar el carnet de conducir o los límites de velocidad.

Todos somos conscientes de que hasta hace poco tiempo se permitía el crecimiento del límite de velocidad hasta los 130 kilómetros por hora, pero fue una acción que se revirtió con rapidez, puesto que se pensó que lo mismo podría poner en peligro la propia integridad del conductor.

Por todo ellos, el límite de velocidad es de 120 kilómetros por hora actualmente y bajo estrictas excepciones.

¿Qué cambios hay en los límites de velocidad?

En la Unión Europea lo que se ha impulsado es una gran cantidad de cambios respecto a las normas de tráfico y que es de las más llaman la atención es con respecto a los límites de velocidad.

Pensemos que en el resto del viejo continente, el límite de velocidad vigente y generalizado sí es de 130 kilómetros por hora, pero si que se ha planteado el aumento del límite hasta los 150 kilómetros por hora.

Hay países como en la República Checa, donde el límite se ha aprobado en el Congreso, aunque adquiere gran importancia destacar que solo va a ser posible que se implemente en algunos tramos, en concreto de las autovías. Respecto a la implementación a nivel formal, será a partir de 2026.

De la misma manera, Italia ha pasado a posicionarse como el segundo país de Europa que ha aprobado dicha propuesta de aumento en los límites de velocidad.

Respecto a este caso, la propuesta que se presentó al Ministerio de Infraestructuras y Transportes. De la misma manera que hemos podido ver, la propuesta se dirigió para poder ser aplicada a una serie de tramos en concreto de las autopistas, siendo tramos de lo más delimitados.

La finalidad más importante es que no afecte a la seguridad vial, puesto que el objetivo fundamental de las autoridades es reducir las cifras de siniestros.

¿Qué ha generado dichos cambios?

Los motivos que hay estos cambios ocurren porque los límites de velocidad que hay en la actualidad no corresponden a la potencia de algunos determinados modelos de vehículos, que no se corresponden con la velocidad que los mismos pueden llegar a lograr.

Además, no debemos olvidar la importancia de destacar que dichos coches tienen sistemas más modernos de seguridad, que se incluyen con el frenado de emergencia o el limitador de velocidad.

Algo que es relevante destaca es que en naciones como Alemania, el sistema no solo se aprobó, sino también se implementó. Por todo ello, hay que pensar que ha tenido unos buenos resultados que no afectaron en la seguridad de las vías, o en contra de lo que se podría imaginar, no ha aumentado la cifra de siniestros.

En el caso particular de Alemania y lo mismo se busca hacer en Italia y en la República Checa, existen una serie de vías denominadas autobahn, donde no es necesario que haya límite de velocidad.

Esta clase de vías son usadas por los conductores que tienen esta clase de coches pueden terminar disfrutando mucho de esta clase de vehículos y que se aproveche todo el potencial al máximo.

En el caso particular de España, podemos decir que es posible circular a 150 kilómetros por hora en los vehículos que están en fase de pruebas, por lo que tienen un permiso especial para el cumplimiento de este requerimiento.

Esta clase de permisos se conceden de manera directa a los importadores y demás organizaciones en concreto.

La eterna discusión

El tema de los límites de velocidad suele ser fruto de acaloradas discusiones, puesto que los tiempos avanzando y los coches tienen muchas más medidas de seguridad y pueden circular a mayor velocidad que hace décadas.

Está claro que los vehículos han cambiado y por este motivo parece claro que las administraciones y en particular la DGT debería tener esto en cuenta, pero no es menos cierto que hay cierto miedo a que los conductores aumenten todavía más su velocidad al superar límites de velocidad superiores.

Por poner un ejemplo, si muchos conductores van en carretera a 140 km/h en vías de 120 km/h, si el límite se pusiese a 150 km/h …

Así que está por ver que se vayan aumentando dichos límites, aunque sí que es verdad y es innegable que ir por una carretera en un Renault 12 a mediados de la década de los 70 a 120 k/h no es igual que hacerlo en un Renault Arkana, sin duda.

Veremos en el futuro qué hace Tráfico y muy especialmente, que decisiones se toman en la Unión Europea, aunque en el horizonte muchos piensan que pasará en el futuro cuando la conducción sea autónoma.