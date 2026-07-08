El nuevo Jeep® Avenger evoluciona: llega la Edición 85º Aniversario y más opciones mecánicas

Jeep® da un paso al frente en el mercado europeo con la renovación integral de su modelo más exitoso: el nuevo Jeep Avenger. Este SUV compacto, concebido y fabricado en Europa para responder de forma directa a las necesidades del conductor del continente, abre una nueva etapa comercial activando desde hoy los pedidos para toda su gama, incluida la exclusiva variante de lanzamiento Edición Especial 85º Aniversario.

Con poco más de 4 metros de longitud, el Avenger logra concentrar el espíritu de libertad y la robustez tradicionales de la firma americana en un formato urbano y sumamente funcional. Su trayectoria comercial avala esta fórmula: ya acumula más de 270.000 pedidos en el Viejo Continente, donde el 60% de las ventas corresponde a versiones electrificadas. Además, destaca por haber conquistado a un perfil de cliente muy equilibrado, con una notable penetración de conductores jóvenes menores de 40 años y mujeres frente a la media habitual de la marca.

Diseño renovado y un salto en calidad interior

El nuevo Jeep Avenger refresca su imagen exterior manteniendo intacta su característica funcionalidad y protección periférica. Los cambios estéticos no solo buscan el atractivo visual, sino también la practicidad en el día a día:

Identidad luminosa nocturna: La icónica parrilla de siete ranuras estrena un sistema de retroiluminación LED —un rasgo inspirado en el nuevo Compass— que la hace inconfundible en conducción nocturna.

La icónica parrilla de siete ranuras estrena un sistema de retroiluminación LED —un rasgo inspirado en el nuevo Compass— que la hace inconfundible en conducción nocturna. Protección robustecida: Cuenta con nuevos paragolpes perimetrales diseñados para absorber pequeños impactos urbanos sin sufrir daños estéticos severos.

Cuenta con nuevos paragolpes perimetrales diseñados para absorber pequeños impactos urbanos sin sufrir daños estéticos severos. Detalles de personalización: Se añaden nuevas llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas (con acabados diamantados o pintados), tapacubos con la silueta del Jeep Willys original y dos colores inéditos inspirados en la naturaleza: Forest y Bamboo.

Por dentro, el SUV compacto experimenta una notable evolución en la percepción de calidad y confort de todas sus superficies. Los paneles de las puertas y la zona baja del salpicadero adoptan revestimientos acolchados y más suaves al tacto. El habitáculo mantiene su excelente sentido práctico con 34 litros de almacenamiento interno en compartimentos flexibles y un maletero de formas regulares con 380 litros de capacidad, que incluye un suelo reversible lavable.

Motores para cada estilo de vida: total libertad de elección

Una de las principales ventajas competitivas del Jeep Avenger es su polivalente oferta mecánica multienergía, que permite al usuario elegir la tecnología que mejor se adapte a sus rutinas diarias:

Motorización Potencia Transmisión / Tracción Características Principales Turbo 100 (Gasolina) 101 CV Manual de 6 vel. / Delantera Enfoque tradicional, elástico y con costes optimizados. e-Hybrid (MHEV) 110 CV Automática DCT 6 vel. / Delantera Red de 48 V; hasta 1 km de autonomía 100% eléctrica a baja velocidad. 4xe (Tracción Total) 145 CV Automática DCT / Total Combina motor térmico y eléctrico trasero; supera pendientes de hasta el 40%. BEV (100% Eléctrico) 156 CV Automática / Delantera Batería de 54 kWh; hasta 400 km de autonomía en ciclo homologado WLTP.

Detalles del nuevo bloque Turbo 100

Para quienes prefieren la experiencia de conducción clásica con caja manual, el bloque de 3 cilindros y 1.199 cm³ desarrolla 101 CV y 205 Nm de par motor. Este motor optimiza su respuesta a bajas revoluciones mediante un turbo de geometría variable e inyección directa a alta presión. Pensando en la fiabilidad, sustituye la correa por una cadena de distribución de alta durabilidad y reduce la frecuencia de mantenimiento, requiriendo revisiones cada 2 años o 25.000 kilómetros.

Tecnología avanzada y capacidades off-road intactas

A pesar de su excelente agilidad urbana, el Avenger hace honor a la herencia todoterreno de Jeep. Gracias a una altura libre al suelo de hasta 210 mm y unos ángulos de ataque de primer nivel en su categoría (22º de entrada, 21º ventral y 35º de salida), el vehículo se desenvuelve con soltura fuera del asfalto. Todas las versiones incorporan de serie el sistema de gestión de tracción Selec-Terrain® y el Control de Descenso de Pendientes.

En cuanto a equipamiento, el salto tecnológico se enfoca en la seguridad y el confort de los ocupantes:

Faros LED Matriciales: Adaptan el haz de luz de forma totalmente automática según la velocidad y las condiciones del tráfico, mejorando la visión en curva y reduciendo la fatiga visual.

Adaptan el haz de luz de forma totalmente automática según la velocidad y las condiciones del tráfico, mejorando la visión en curva y reduciendo la fatiga visual. Cámara de visión 360°: Una cámara frontal adicional complementa el sistema para ofrecer una recreación digital cenital en la pantalla, simplificando los estacionamientos complicados.

Una cámara frontal adicional complementa el sistema para ofrecer una recreación digital cenital en la pantalla, simplificando los estacionamientos complicados. Conectividad de vanguardia: Pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones inalámbricas OTA y gestión remota desde el smartphone mediante la app oficial.

Homenaje a la aventura: Edición Especial 85º Aniversario

Para conmemorar casi un siglo de historia en la fabricación de todoterrenos, Jeep introduce una versión exclusiva que se sitúa en la parte alta de la gama. Este modelo destaca en su exterior por los logotipos del 85º aniversario, llantas de 18 pulgadas con inserciones en tono dorado y un vinilo específico de estilo tartán sobre el capó con la inscripción «85 Years of Adventure».

En el habitáculo, la atmósfera se vuelve más exclusiva gracias a unos asientos tapizados en tela y vinilo con diseño de tartán, costuras doradas en contraste repartidas por el salpicadero e iluminación ambiental multicolor regulable. Además, incluye de serie tecnologías premium como los faros matriciales LED y el sistema de cámaras de 360 grados.

Precios y disponibilidad en España: El precio de tarifa oficial del nuevo Jeep Avenger arranca en los 26.000 € para la versión de acceso, antes de aplicar posibles descuentos de marca o promociones vigentes. El periodo de reserva ya se encuentra abierto en la red comercial y las entregas a los primeros clientes se realizarán a partir del mes de septiembre.