Nissan Motor ha reaccionado a la noticia publicada hoy por el diario japonés Nikkei, que ha informado de que la compañía habría decidido presuntamente suspender las negociaciones para la fusión con Honda Motor de cara a 2026, lo que daría lugar a la creación del tercer mayor fabricante del mundo junto a Toyota y Volkswagen.

En un comunicado presentado esta tarde por el fabricante nipón, Nissan desmiente que haya tomado una decisión definitiva en cuanto a la cancelación de negociaciones de la fusión con Honda y manifiesta que «no ha anunciado ninguna noticia» sobre este asunto. Según apunta el comunicado, Nissan plantea realizar un anuncio a mediados de febrero con una decisión definitiva, tal y como tenían planteado en su hoja de ruta.

«Hubo cierta cobertura mediática sobre las conversaciones de integración entre Honda Motor Co., Ltd. (en adelante, ‘Honda’) y nuestra empresa, en la que se afirmaba que nuestra compañía había retirado el acuerdo básico para la fusión con Honda, pero nuestra sociedad no ha anunciado este asunto», precisa Nissan en el comunicado.

«Con base en el memorando de entendimiento firmado el 23 de diciembre del año pasado, Honda y nuestra empresa están en la etapa de avanzar en varias conversaciones, incluido el contenido del informe, y planeamos establecer una dirección y hacer un anuncio a mediados de febrero», termina el comunicado.

Mitsubishi Motors Corp. decidió hace unos días no unirse a la alianza, ya que su decisión dependía de si había primero un acuerdo entre Nissan y Honda. Con todo ello, parece que la idea de creación del tercer mayor fabricante del mundo, detrás de Toyota y Volkswagen, quedará finalizada.

Fusión entre Nissan y Honda

Honda solicitó a Nissan previo al acuerdo la aplicación de un plan de reestructuración para que se materializara cualquier transacción. Sin embargo, el aplazamiento de las reuniones una vez tras otra, hasta mediados de febrero, hacía prever un futurible desacuerdo.

Ahora, Nissan queda en una situación muy complicada, con una caída del 94% de las ventas netas en el primer semestre, lo que obligó a recortar miles de puestos de trabajo en noviembre con más de 9.000 empleos finiquitados principalmente en Estados Unidos y China. Asimismo, redujo la capacidad de producción anual en un 8,7% y rebajó un 70% su previsión de beneficios anuales.

El 36% de Nissan pertenece al fabricante de automóviles francés Renault, que a finales de enero envió representantes a Japón para expresar su preocupación por la operación y pedir una prima por su participación.