Ni Ferrari ni Maserati: éste es el coche de 100.000 € que el jugador del Barça Raphina le ha regalado a su mujer

La influencer brasileña Natalia «Taia» Belloli ha compartido en redes sociales la sorpresa que le preparó su marido. En un carrusel de imágenes y vídeos, Belloli muestra un todoterreno Range Rover Sport, un coche con el que Raphina le quiso sorprender y que la dejó completamente emocionada. «Ahora entiendo por qué se iba sin responder», escribe Natalia.

El Range Rover Sport, cuyo valor mínimo ronda los 100.000 euros, ofrece versiones que van de 249 a 635 caballos y permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas cuatro a ocho segundos, siendo un vehículo potente y versátil que se suma a la colección de la familia Belloli-Raphinha.

«SV es la expresión más elevada de Range Rover, el referente absoluto de rendimiento y sofisticación. Los materiales más nobles y los acabados más exquisitos se combinan para conquistar a quienes buscan algo realmente único, ofreciendo una experiencia de conducción incomparable. Exige más».

El coche que le ha regalado Raphina a su mujer es SUV de gama alta de 4,95 metros de longitud construido sobre una plataforma modular MLA de aluminio que consigue un 35% más de rigidez torsional frente a su precedesor. Jaguar Land Rover describe esta versión como «el Range Rover Sport más dinámico hasta la fecha», y sus cifras y prestaciones lo confirman.

El exterior del Range Rover Sport destaca por su presencia imponente y sus líneas deportivas, con acabados como el Stealth Pack y el Enhanced Black Pack, que aportan una estética muy sofisticada. Para ofrecer un diseño más moderno y estilizado, se han suavizado todas sus líneas y formas. Cada detalle está pensado para transmitir «fuerza y dinamismo». En cuanto al interior, combina materiales premium con un diseño ergonómico, ofreciendo confort y tecnología en su máxima expresión.

La tecnología también juega un papel clave en este coche que Raphina ha elegido para sorprender a Natalia. La cámara Surround 3D, la vista ClearSight del terreno y el retrovisor interior ClearSight «permiten ver lo que hay alrededor y debajo del capó, mientras que las luces de maniobra iluminan el suelo a baja velocidad yl retrovisor interior ClearSight opcional ofrece una vista sin obstáculos de la carretera que hay detrás del vehículo».

Asimismo, «la pantalla interactiva del conductor de 312 mm (12,3″), equipada con el sistema Pivi Pro, te muestra la información como tú decidas. La pantalla digital del parabrisas (Head Up Display) opcional proyecta la información clave del vehículo y del trayecto en el parabrisas, dentro de la línea de visión».

El coche que le ha regalado Raphina a su mujer está disponible con motores de 6 y 8 cilindros. Las versiones P460e y P550e combinan un motor de gasolina Ingenium de 3.0 litros y seis cilindros con un motor eléctrico de 160 kW, ofreciendo aceleraciones impresionantes y emisiones mínimas de CO2. «Carga rápida de CC en menos de una hora. Disponibles como híbrido eléctrico enchufable (PHEV) de autonomía ampliada, las versiones P460e y P550e llevan el motor de gasolina Ingenium de 3.0 litros y 6 cilindros con motor eléctrico de 160 kW».

El propulsor más potente de la gama es un 4.4 V8 Twin-Turbo de origen BMW con 530 CV y 750 Nm, asociados a un cambio automático de 8 relaciones por convertidor de par y un sistema de tracción total inteligente.

«El Land Rover Range Rover Sport es un todo terreno de lujo que tiene como principales rivales en el mercado al Porsche Cayenne, al Mercedes-Benz GLE, al BMW X5, al Volvo XC90 y al Volkswagen Touareg. Esto implica que se trata de un vehículo no apto para todos los bolsillos, pues su tarifa inicial es de casi 70.000 euros, y eso sin incluir uno de los acabados más lujosos o uno de los motores más potentes», explica Carnovo.

El coche eléctrico será una las novedades más destacadas de Land Rover para 2026. A lo largo de este año, daremos la bienvenida a la esperada llegará la ansiada variante eléctrica del Range Rover, la cual tendrá una autonomía máxima de unos 500 kilómetros según el ciclo WLTP.

Por su parte, el Range Rover Sport también estará disponible en su versión eléctrica, aunque esta variante está actualemente en desarrollo. Mientras, el Range Rover Velar será testigo de una gran renovación y, al igual que el resto de modelos, será un vehículo eléctrico de batería. Contará con una arquitectura eléctrica de 800 voltios, más de 500 CV en sus versiones superiores y una autonomía máxima de aproximadamente 600 km según el ciclo WLTP.

Jaguar Land Rover España, filial de la multinacional británica propiedad del grupo indio Tata Motors, cerró su ejercicio fiscal 2025 con un descenso del 42,1% en su beneficio, que se situó en 2,62 millones de euros. La caída se explica principalmente por la caída de ventas en el mercado español, donde la compañía matriculó 3.682 vehículos, un 1,3% menos que en 2024. El desempeño de Jaguar y Land Rover fue desigual: Jaguar vendió 265 unidades, un retroceso del 48,1%, mientras que Land Rover creció un 6,1%, con 3.417 vehículos comercializados.