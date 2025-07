Ni correr ni tocarla: un experto avisa de lo que tienes que hacer si te encuentras una avispa en el motor de tu coche

El verano trae consigo una mayor presencia de insectos, como las avispas, sobre todo en zonas rurales o en trayectos por carretera. Uno de los escenarios más sorprendentes (y potencialmente peligrosos) es cuando una avispa decide instalarse en el motor de un coche. Aunque suene extraño, cada vez se reportan más casos de conductores que descubren a estos insectos construyendo nidos bajo el capó.

¿Qué hacer en una situación así? Muchos tienden a pensar que lo más lógico es intentar espantarla, arrancar el coche rápidamente o incluso rociarla con algún insecticida. Sin embargo, expertos en fauna urbana y control de plagas advierten que todas estas reacciones impulsivas pueden desencadenar consecuencias peligrosas.

¿Una avispa en el motor de tu coche? Lo que nunca debes hacer

Aunque pueda parecer extraño, hay varias razones por las que una avispa puede instalarse en el motor de un coche. En primer lugar, el compartimento del motor es un espacio cálido, protegido del viento y la lluvia, lo que lo convierte en un lugar ideal para construir un nido. Durante los meses de verano, estos insectos buscan refugios discretos para reproducirse y criar a sus larvas.

Además, si el vehículo está aparcado cerca de vegetación, árboles frutales o cubos de basura, la probabilidad de atraer avispas aumenta. También influyen los restos de comida o bebidas azucaradas que puedan quedar en el interior del automóvil, lo cual puede hacer que los insectos merodeen alrededor.

La reacción instintiva de muchas personas al descubrir una avispa o un pequeño nido en el motor es la de abrir el capó y echar insecticida, golpear con un palo o incluso arrancar el motor para que el movimiento o el calor las ahuyente. Pero esto no es lo más recomendable.

Un especialista en control de insectos lo resume con claridad: no toques nada, no arranques el coche y, sobre todo, no intentes espantarla. Las avispas pueden reaccionar de forma extremadamente agresiva si perciben una amenaza hacia su nido. Y, a diferencia de las abejas, pueden picar varias veces. Una sola picadura ya es dolorosa, pero un enjambre puede representar un riesgo grave, especialmente para personas alérgicas, ancianos o niños.

Cómo actuar

Si al acercarte a tu coche ves a una avispa entrar por las rendijas del capó o salir repetidamente del mismo punto, es una señal clara de que algo hay dentro. También es posible que, al abrir el motor para una revisión rutinaria, descubras un pequeño nido de papel con forma de cono: eso es un nido de avispa común. En ese momento, lo más importante es alejarse del vehículo y no intentar manipular nada. Incluso si sólo hay una avispa visible, es probable que haya más escondidas o que se esté formando el nido.

El protocolo recomendado por los expertos es el siguiente:

Si sospechas que hay un nido, no arranques el motor, ya que el ruido y el calor puede provocar reacciones impredecibles en las avispas. No corras ni hagas movimientos bruscos. Las avispas pueden percibir el movimiento rápido como una amenaza directa. Los productos químicos mal aplicados pueden agravar la situación, empujar a las avispas a dispersarse o incluso contaminar piezas del motor. Existen empresas especializadas en retirada de nidos de avispas, incluso en entornos como vehículos. Ellos cuentan con trajes de protección, herramientas específicas y productos adecuados para eliminarlas sin causar daños al coche ni poner en riesgo a las personas.

¿Se puede prevenir este tipo de situaciones?

Sin duda, la mejor forma de evitar encontrarse con una avispa en el motor del coche es la prevención. Adoptar ciertas medidas puede marcar una gran diferencia, sobre todo en épocas del año en las que estos insectos se vuelven más activos, como la primavera y el verano. Ser precavido no solo protege tu vehículo, sino también tu seguridad y la de los demás ocupantes.

Para empezar, es recomendable evitar aparcar el coche junto a árboles frutales, arbustos densos o zonas con mucha vegetación. Estos lugares son el hábitat natural de muchas especies de avispas, y si tu vehículo permanece aparcado allí durante varias horas o días, puede convertirse en un blanco perfecto para que construyan un nido. También conviene alejarse de áreas donde haya basureros, restos de comida o contenedores mal cerrados, ya que los olores dulces y fermentados actúan como un fuerte imán para estos insectos.

Además, es importante revisar el coche con frecuencia, especialmente si ha estado aparcado en el exterior durante mucho tiempo. Puede parecer un detalle menor, pero encontrarse con una avispa en el motor del coche no es ninguna tontería. La impulsividad o el deseo de resolver el problema rápidamente por cuenta propia puede salir caro, tanto en salud como en reparaciones. Lo más sensato es detenerse, evaluar la situación con calma y dejar que los expertos se ocupen de eliminar el nido de forma segura.