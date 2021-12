Tener unos buenos neumáticos nos puede salvar de sufrir un accidente en la carretera. Es por eso por lo que siempre se recomienda calzar los coches con buenas gomas que ayuden a mejorar su agarre y a reducir las posibilidades de deslizamiento, pérdida de control o pinchazos, que suelen ser las causas más comunes de accidentes por fallo de neumáticos. Claro está que existe una variedad tan amplia en el mercado que es difícil escoger la adecuada. Además, las diferentes prestaciones para diferentes contextos pueden hacernos dudar y nos pueden hacer elegir los neumáticos menos adecuados.

Es por eso por lo que siempre tenemos que tener claro el uso que le vamos a dar a nuestro vehículo y cuáles son los neumáticos que tenemos que llevar como, por ejemplo, los neumáticos all season. Pero, ¿qué son estos neumáticos y por qué son una buena opción?

¿Qué son los neumáticos all season?

Los neumáticos all season son, básicamente, los que sirven para cualquier tipo de contexto y condición climática en la que se esté conduciendo, siempre con algunas excepciones, claro está. ¿Esto quiere decir que también sirven para conducir con nieve? Ahora que la mitad del país está envuelto en una capa blanca de nieve, esta es una de las preguntas más frecuentes que escuchamos.

¿Cuándo podemos usar este tipo de ruedas?

Según Adine, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos, los neumáticos all season son adecuados para todas las estaciones del año, incluido el invierno. Esto es posible gracias a su diseño y a su banda de rodadura, que es de 8,5 a 9,5 milímetros, mientras que los neumáticos de verano son de 6,5 a 7,5 milímetros.

Por otro lado, estos neumáticos cuentan con un dibujo específico para facilitar la evacuación del agua y tienen una serie de laminillas que mejoran su adherencia en superficies húmedas y mojadas, incluso en nieve.

En lo que se refiere al grado de temperatura, están fabricados específicamente para rodar a temperaturas por debajo de los 10 grados y son capaces de aguantar el calor hasta los 40 grados de máxima al estar fabricados con un compuesto especial. Es por eso por lo que son perfectos para usar en regiones con inviernos suaves y zonas en las que pueda nevar de forma ocasional, además de zonas en las que las temperaturas durante el verano sean elevadas.

Asimismo, este tipo de neumáticos all season sí pueden sustituir a los de invierno o a las cadenas, siempre que estén catalogados con la inscripción M+S en el lateral y tengan un símbolo de montaña con copos de nieve en el interior de la rueda. De no ser así, el neumático no estará homologado y, por tanto, será imprescindible poner cadenas para la nieve cuando sean obligatorias si se quiere circular.

Así que si tienes unos neumáticos all season, podrás usarlos durante todo el año con pocas limitaciones como, por ejemplo, nevadas muy intensas. No tendrás que cambiar las ruedas de tu coche en cada estación del año gracias a su enorme capacidad.