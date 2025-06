La multa que te puede caer por conducir con gafas de sol: la DGT lo confirma

Conducir con el sol de frente puede ser tan peligroso como hacerlo bajo una fuerte tormenta o con niebla densa, ya que los reflejos, los destellos y los cambios bruscos de luz pueden afectar seriamente la capacidad visual del conductor. Sin embargo, no todas las gafas de sol son adecuadas para conducir y, lo que es más importante, algunas incluso pueden acarrear sanciones económicas si no cumplen con ciertos requisitos establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La mayoría de personas no se plantea que unas gafas de sol puedan poner en riesgo la seguridad vial. Pero sí, la realidad es que algunos modelos pueden afectar a la percepción de contrastes, la visibilidad en momentos de transición luminosa (como al entrar en un túnel), y aumentar el riesgo de accidente. Por ello, es importante informarse sobre qué gafas de sol son las recomendadas y cuáles están prohibidas por la DGT.

La multa de la DGT por conducir con estas gafas de sol

El organismo dirigido por Pere Navarro no prohíbe el uso de gafas de sol durante la conducción. De hecho, lo recomienda, pero bajo ciertas condiciones. El problema surge cuando se utilizan gafas que no están homologadas para conducir o que tienen un nivel de filtro solar excesivamente alto, como las de categoría 4. Se caracterizan por su tonalidad extremadamente oscura están pensadas para deportes de alta exposición al sol como el esquí o el alpinismo, pero resultan totalmente inadecuadas para la conducción.

La multa por utilizar este tipo de gafas puede alcanzar los 200 euros, ya que se considera que afectan negativamente a la visión del conductor, sobre todo en zonas de sombra o túneles. La DGT considera estas gafas como un factor de riesgo real.

Categorías de filtro

Las gafas de sol se clasifican del 0 al 4 según su capacidad para filtrar la luz. Esta clasificación viene determinada por la normativa europea y aparece indicada en las especificaciones de cada modelo:

Categoría 0 : lentes muy claras, prácticamente sin filtro. Son más estéticas que funcionales.

: lentes muy claras, prácticamente sin filtro. Son más estéticas que funcionales. Categoría 1 : ligeramente tintadas. Adecuadas para días nublados.

: ligeramente tintadas. Adecuadas para días nublados. Categoría 2 : nivel medio de oscuridad. Apta para conducción en condiciones de luz solar moderada.

: nivel medio de oscuridad. Apta para conducción en condiciones de luz solar moderada. Categoría 3 : lentes oscuras, recomendadas para días soleados y especialmente útiles al volante.

: lentes oscuras, recomendadas para días soleados y especialmente útiles al volante. Categoría 4: lentes muy oscuras, no aptas para conducir.

Polarizadas: la opción más segura

Las gafas de sol polarizadas son, según los expertos, la mejor elección para los conductores. Este tipo de lentes tienen un filtro especial que reduce los reflejos producidos por superficies como el asfalto, el agua o el capó de otros coches.

El color también importa

Más allá del tipo de lente y el nivel de filtro, el color del cristal es otro factor a considerar. Los tonos recomendados para la conducción son el gris, el marrón suave y los ligeramente azulados, ya que respetan mejor los colores naturales del entorno y no distorsionan la percepción de las señales de tráfico o luces de otros vehículos.

Los colores muy oscuros o con tintes como el verde intenso, el rojo o el amarillo pueden alterar la percepción del entorno y dificultar una conducción segura. En especial durante la puesta de sol o en condiciones de baja luminosidad, estas tonalidades pueden jugar en contra.

¿Y las gafas fotocromáticas?

Las gafas fotocromáticas, aquellas que se oscurecen automáticamente cuando se exponen al sol y se aclaran en interiores o zonas con menos luz, pueden parecer la mejor solución Sin embargo, no siempre son la mejor opción para conducir. Su capacidad de adaptación a los cambios de luz no es instantánea, lo que puede generar problemas al entrar de golpe en un túnel, bajo un puente o al atravesar una zona arbolada.

Además, en situaciones con luz tenue, como al amanecer o atardecer, estas gafas pueden oscurecerse más de lo necesario, afectando negativamente a la visibilidad. Por esta razón, no son las más recomendadas para quienes manejan frecuentemente en horarios de luz variable.

¿Qué hacer para elegir bien?

Lo más recomendable es acudir a un óptico profesional y asegurarte de que las gafas que eliges cumplen con la homologación CE y están pensadas para uso en carretera. También es importante probarlas en distintas condiciones de luz antes de usarlas de forma habitual.

Revisa el etiquetado para comprobar la categoría de filtro, si son polarizadas y si tienen graduación, en caso de necesitarla. No compres gafas de sol en tiendas no especializadas, bazares o comercios donde no se garanticen estos estándares de calidad.

Usar gafas de sol adecuadas para conducir no es una simple cuestión de estilo ni un capricho. Es un asunto de seguridad vial y también de cumplimiento legal. Llevar determinadas gafas de sol pueden hacerte perder visibilidad, reflejos y concentración, y si se trata de gafas de sol prohibidas como las de categoría 4, además podrías recibir una sanción de la DGT de hasta 200 euros.