El motivo por el que siempre debes llevar una botella de agua en tu coche: puede salvar tus ahorros

En el caso de que seas uno de los que acostumbra a limpiar el coche cada bastante tiempo porque no te importa que esté sucio, lo mejor es que tengas cuidado. El que lo lleves de esa forma puede terminar provocando que alguna parte de importancia del vehículo no se vea bien y te puedan multar por ello, por lo que debes prestar atención para saber qué partes de tu coche debes tener limpias y que no te impongan una multa. Piensa que si está bastante sucio o tapas alguna parte de importancia del coche, las autoridades pueden llegar a tomar la decisión de denunciarte por este motivo y te van a multar. Por este motivo, creemos que es importante que sepas que multas pueden llegar a imponerte si llevas el coche sucio. Estamos ante un tema más relevante de lo que parece, puesto que las multas pueden ser cuantiosas.

Unas multas que pueden llegar a ser de 6.000 euros

Cuando se tiene el coche muy sucio, tanto los cristales como espejos o faros del coche, esto puede terminar alterando de forma negativa la conducción, en especial cuando hay poca visibilidad. Por este motivo, el Reglamento General de Circulación lo que hace es dictar en su artículo 19.1 que las superficies del cristal del vehículo tienen que dejar que haya una visibilidad que sea diáfana en la totalidad de la vía por la que se está conduciendo. En el artículo 76 de la Ley de Tráfico queda claro que las placas de la matrícula no tienen que presentar obstáculos que vayan a complicar la lectura y la posterior identificación. En el caso de que no se pueda leer, va a considerarse una infracción de gravedad. Si vamos ya con las multas que corresponden, en el caso de que la suciedad acumulada no permita una buena visibilidad mediante las lunas, tanto delantera como trasera, la multa va a ser de 80 euros. Si la carrocería se encuentra sucia, pero los cristales están limpios, no se va a considerar infracción. Eso sí, existen una serie de infracciones en el caso de que hablemos de la carrocería. Esta parte tiene que encontrarse siempre legible y limpia. Aquí se habla de la matrícula, puesto que si está bastante sucia, los radares de la Dirección General de Tráfico no la van a poder identificar bien. En el caso de que esto ocurra, la multa podrá ser de 200 euros.

Un caso más extremo

Si un conductor altera de manera intencionada la matrícula, modificando las letras y/o los números o tapando una parte o toda por completo, la multa puede ser de hasta 6.000 euros. Todo esto no queda aquí, puesto que lo mismo que las multas anteriores no existe retirada de puntos, ya que si son 6 puntos, se quitaría la licencia de conducir.

Consejos para que no se produzca esta situación

Si se da este escenario en el que te vayan a poder multas por dicho motivo, aunque sepas que terminará manchando el coche porque andarás por una pista de tierra o barro o salgas de viaje y se te haya ensuciado la matrícula al encontrarte con algunos insectos en la carretera, lo mejor es llevar siempre una botella con agua y un poco de jabón para que las matrículas estén siempre limpias.

Muchas veces quitamos importancia a la limpieza

Bastantes más veces de las que pensamos no le damos la importancia que tiene a este tema. Lo cierto es que, en ocasiones, esa dejadez termina causando que la visibilidad no sea la adecuada y se pueden provocar accidentes por ello.

Por este motivo, lo mejor que podemos hacer es intentar contar con nuestro vehículo a punto y cada semana o dos semanas buscar un momento y llevarlo a lavar. A veces no va a ser necesario un lavado en profundidad, por lo que tampoco te va a llevar demasiado tiempo en este sentido.

De esta forma, verás como siempre tu vehículo va a estar en estado de revista y así será prácticamente imposible que te puedan imponer una multa por alguno de los motivos que hemos relatado anteriormente, además de que es como todo, si te haces con la costumbre de llevar a lavar el coche, será algo que harás de manera automática y casi no te costará trabajo el llevarlo, te acostumbrarás a llevarlo siempre limpio.

Lo mejor que puedes hacer por tu vehículo

Al final, llevar tu coche bien limpio es una de las mejores cosas que puedes hacer y te la recomendamos encarecidamente, puesto que también tu coche se beneficiará de ello y las partes del mismo se encontrarán en mejores condiciones, no solo hablamos de un apartado estético o de seguridad vial. Así que ya sabes, sigue los consejos que te hemos dado y tendrás tu coche listo para darte las menores sorpresas posibles.