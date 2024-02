El misterioso botón del cinturón: qué es y para qué sirve

Existen una serie de elementos de los coches que son ya algo habitual. Llevamos muchos años viéndolos y es posible que los tuviésemos en otros vehículos que tuvimos antes y, a pesar de todo, ni siquiera tengamos conciencia de para qué valen.

Esto es lo que ocurre con los botones con los que cuentan los cinturones de seguridad. Si te planteaste alguna vez cuál es su función, te lo vamos a contar.

El botón del cinturón de seguridad

Los cinturones son de los elementos más importantes en el campo de la seguridad pasiva y además salvan muchas vidas todos los años. No en vano, la OMS dice que utilizar el cinturón reduce en la mitad del riesgo de morir y en un 75% las lesiones de gravedad.

La costumbre es ponérnoslo siempre que vamos a comenzar la marcha, pero hay elementos que creemos que casi son más de decoración.

El cinturón de seguridad tiene un pequeño botón en la cinta que es bastante práctico al abrocharlo. Este pequeño elemento actúa como tope para que la hebilla no se pueda deslizar a lo largo de la cinta y pueda quedar fija en un punto en concreto.

Por ello, cuando se vaya a tirar del cinturón será posible hacerlo agarrando por la hebilla que tendremos que encajar después con el punto de enganche que estará situado a un lado del asiento.

No es el único sistema de retención en los cinturones de seguridad

Hay otros casos, donde la propia tela es la que vale para fijar una posición en concreto sobre la que va a reposar la hebilla cuando el cinturón no se use. Sin estos elementos complementarios, es bastante más complicado encontrar la hebilla cuando nos vayamos a abrochar el cinturón, puesto que no va a estar fijada sobre la altura de los hombros.

Sí que tendremos que recogerla del suelo del vehículo, puesto que por el peso del mismo se va a desplazar hacia abajo. De la misma forma valen para que el cinturón esté plano por completo y no tenga dobleces o nudos.

¿Sabes cómo funciona?

El cinturón de seguridad está basado en sus anclajes, así como en el pretensor que lleva, pero para comprender el diferente comportamiento del cinturón ante las diferentes situaciones, debemos valorar que el dispositivo tiene tres sistemas de bloqueo.

Por una parte, podemos hablar del bloqueo angular, que se dedica a impedir que la cinta se salga cuando llegue a un determinado punto. Los bloqueos cuando se producen no son más que el tope que tiene el mismo cinturón.

El denominado sistema de bloqueo por sensibilidad actúa cuando se produce el momento de la colisión o damos un tirón brusco en la cinta.

Con el bloqueo, lo que ocurre es que impide que la cinta se siga saliendo si el ocupante del vehículo se mueva bruscamente hacia delante, como en el caso de la colisión.

Por otra parte, no hay que olvidar la existencia del bloqueo de limitador de carga que deja que salga la cinta entre 5 y 7 centímetros cuando se ejerza fuerza sobre el pecho o la pelvis llegue a una presión de cara a evitar que se puedan producir lesiones de carácter interno o en las cervicales.

Una multa de 200 euros y 4 puntos por no usarlo de manera correcta

Un uso malo del cinturón se considera igual que no usarlo, puesto que la multa asciende a 200 euros y se pierden 4 puntos del carnet de conducir. Si el acompañante no llevase el cinturón, solo se pierde el dinero, no los puntos.

Esto se debe especialmente a que se considera una falta de gravedad. En nuestro país se usa obligatoriamente desde 1974, aunque solo en carretera, y desde 1992 es obligatorio también en ciudad.

Actualmente, todos los ocupantes del vehículo deben usarlo de forma obligatoria y circulemos por donde circulemos, en la vía pública. Todos los ocupantes del vehículo tiene que llevarlo abrochado.

Conociendo la historia de este elemento de seguridad

Cuando hablamos del cinturón del coche solemos tenerlo como una parte más del coche que parece que lleva formando parte de los coches desde tiempos inmemoriales, pero no es así.

El cinturón de seguridad tiene gran importancia, puesto que protege, no solo a conductor, también a los pasajeros del coche si se produce una colisión.

Pese a que hay en el pasado algunos ejemplos de arneses y demás sistemas similares previos, el cinturón, tal y como lo conocemos, lo inventaron en Volvo en 1958, por Nils Bohlin, un ingeniero sueco de la marca.

Como es un elemento importante que evitaba muertos en caso de que se produjesen accidentes, lo que hizo Volvo en 1959 fue renunciar a los derechos que tenía sobre la patente y de esta forma las otras marcas pudieron instalar este componente libremente.

Un detalle realmente de agradecer el de la marca escandinava y que demuestra que a veces se pueden compartir los avances en seguridad por el bien de todos.