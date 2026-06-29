Mecánicos expertos coinciden: «Antes el aceite del motor se cambiaba cada 10.000 kilómetros, ahora…»

El aceite del motor es una pieza clave para garantizar el buen funcionamiento y la durabilidad del vehículo. Por ello necesita un mantenimiento periódico, aunque todavía existen muchas dudas entre los conductores sobre cuándo se debe sustituir. Ante esta cuestión, el mecánico Juanjo Jiménez explica: «Antes el aceite del motor se cambiaba cada 10.000 kilómetros, ahora eso ha cambiado y yo tengo mi propia teoría».

Durante muchos años, sustituir el aceite cada 10.000 kilómetros fue una práctica habitual considerada casi una norma dentro del mantenimiento de cualquier coche. Sin embargo, los vehículos actuales han ampliado notablemente esos intervalos y algunos fabricantes ya recomiendan realizar el cambio incluso cada 30.000 kilómetros.

¿Cada cuánto se cambia el aceite del coche?

Según explica, los aceites actuales son completamente sintéticos y los motores modernos trabajan con ajustes mucho más precisos que los de hace años. Jiménez defiende que, si la industria avanza siguiendo las normativas EURO con el objetivo de fabricar vehículos más limpios y sostenibles, resulta coherente apostar por lubricantes capaces de soportar intervalos más largos entre mantenimientos. «Hay muchos menos cambios de aceite, hay mucha menos huella de carbono y también hay mucha menos huella de residuos que generan los aceites viejos», señala.

Por otro lado, para las marcas, ofrecer vehículos con revisiones más espaciadas supone un importante atractivo comercial. No solo ayuda a captar compradores, sino que también refuerza la imagen de coches más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Sin embargo, Juanjo mantiene una postura diferente: «Para que los motores de mis coches sigan durando muchos años, continuaré cambiando el aceite cada 10.000 kilómetros o una vez al año, como se ha hecho tradicionalmente». Aun así, deja una recomendación clara a sus seguidores: «Lo mejor es seguir siempre las indicaciones del fabricante».

La razón por la que mantiene esa rutina es sencilla: considera que realizar cambios de aceite más frecuentes ayuda a proteger mejor los componentes internos del motor y reduce el riesgo de averías provocadas por un lubricante que pueda haber perdido parte de sus propiedades.

Por su parte, Juan Manuel García Llorente, formador técnico del RACE, explica lo siguiente: «En el caso de los coches antiguos (más de 15 años) el cambio de aceite se debe hacer antes de los 10.000 kilómetros o cada año, lo que antes se dé. También están los coches más avanzados y lujosos que no dependen de los kilómetros o el tiempo, sino que tienen un sensor que indica cuál es la cantidad del aceite en cada momento y cuándo toca reemplazarlo».

Tipos

Cada motor está diseñado para trabajar con unas características concretas y necesita un aceite específico que garantice una protección adecuada de sus componentes principales, entre ellos los apoyos del árbol de levas, los apoyos y codos del cigüeñal, los cilindros, los ejes de balancines, los ejes de pistones y pies de biela, los engranajes de la distribución, los pistones y los taqués junto a las colas de válvulas.

En España, lo habitual es encontrar motores de gasolina que utilizan aceites multigrado 0W-20, mientras que en los diésel es más frecuente el uso de lubricantes 5W-30. Esta clasificación hace referencia a la viscosidad del aceite: el primer número acompañado de la letra «W» indica su comportamiento a bajas temperaturas, mientras que la segunda cifra muestra cómo responde cuando el motor alcanza temperaturas elevadas, entre los 100 y los 150 ºC. Por norma general, los motores de gasolina utilizan aceites con una densidad ligeramente menor que los diésel.

El valor que aparece antes de la letra W también sirve para conocer la temperatura mínima a la que el aceite mantiene sus propiedades; por ejemplo, un lubricante 0W puede funcionar en condiciones de hasta -35 ºC, mientras que un 5W conserva un rendimiento adecuado hasta aproximadamente -30 ºC.

Verificación

«Revisar si el nivel de aceite es el adecuado es una tarea sencilla que se puede sin tener grandes conocimientos de mecánica y es una importante medida de prevención que puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza», detalla la DGT. Lo más importante es hacerlo siempre con el coche en terreno sin pendiente, porque si está en una cuesta el nivel de aceite podría medirse mal. Es importante también revisarlo con el coche frío, ya que en caliente también podría alterarse la medición.