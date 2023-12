Malas noticias si tienes un coche con etiqueta C: no podrás hacer nada de esto a partir de 2024

En este artículo queremos explicarte todo lo que no vas a poder hacer en 2024 con un vehículo de etiqueta C. Lo cierto es que en principio vas a poder estar tranquilo, puesto que no habrá restricciones nuevas. El caso es que hay un límite que sí que debes tener en mente si se tiene previsto visitar Madrid con un coche que tenga etiqueta C.

La implementación del sistema de etiquetado ambiental de los vehículos por parte de la DGT ha llegado a generar algo de incertidumbre el futuro de cada clase de distintivo.

Las restricciones para el acceso a las ZBE de las ciudades más importantes de España van a ser las principales limitaciones que van a experimentar los coches que sean más contaminantes.

Todo esto hace que nos preguntamos qué es lo que se va a poder y no poder hacer en 2024 con un coche que tenga Etiqueta C, el distintivo ambiental que tienen todos los vehículos nuevos con motores de combustión interna más tradicionales que se pueden adquirir en la actualidad en un concesionario.

Las ventajas de un Etiqueta C frente a un coche Etiqueta B en ciudad

Estos coches sin los vehículos que tienen motor de gasolina matriculados desde 2006 y homologados con la normativa de emisiones Euro4 o posterior. De la misma forma también se incluyen a los vehículos diésel, pero únicamente a los que se matricularon desde 2014 y que tienen, al menos, la norma de emisiones Euro 6.

En la capital de España, las restricciones que tendrán los coches con Etiqueta C en 2024, van a afectar solo al estacionamiento. Se podrá acceder y desplazarse por la ZBE del Distrito Centro, pero será necesario aparcar en un estacionamiento regulado y concertado.

Para Barcelona, habrá libertad de acceso y movilidad en el caso de que tengas coche con distinto ambiental C, a cualquier hora y día de la semana.

Las únicas restricciones van a ser para los coches que no tengan etiqueta, que solo van a poder acceder a la ZBE de lunes a viernes de las 7:00 a 20:00 horas.

En el resto de ZBE de los municipios más importantes de España no habrá ninguna clase de restricciones de acceso, movilidad y aparcamiento para los vehículos con Etiqueta C.

No hay que olvidar que con cada vez más frecuencia van a ser más las ciudades que van a tener ZBE en España, puesto que desde el 1 de enero de 2023, todas las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes, o más de 20.000 habitantes, y elevados niveles en cuanto a contaminación, tendrán que implementar estas áreas protegidas.

Por este motivo, el año que viene vas a poder conducir con tranquilidad tu coche con etiqueta C en toda España, puesto que no encontrarás ninguna clase de limitación salvo en Madrid aunque ello solo va a afectar en cuanto a la hora para estacionar el propio vehículo.

Conclusiones

Una vez te hemos contado todo lo que debes tener en mente, desde aquí esperamos que toda esta información te haya quedado clara y si necesitas compartir su contenido con otros amigos o familiares, no tengas problema alguno en hacerlo, puesto que siempre es bueno expandir la información entre otros usuarios que tengan interés en ello.

Lo principal es que sepamos qué vehículos pueden circular y cuáles no, puesto que de esta forma no tendremos problemas ni podremos incurrir en multas.

Os deseamos la mejor de las suertes si tenéis vehículos antiguos. En algunos casos podréis seguir circulando fuera de las zonas o de la capital y otros, si tienen más de 30 años, podrán circular al ser vehículos históricos. Veremos como transcurren estos primeros meses, no obstante.