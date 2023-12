Problemas si tienes un coche con etiqueta C: esto es lo que va a pasar a partir de ahora

Todo el mundo ya conoce las famosas etiquetas medioambientales de la DGT para la clasificación de los coches dependiendo de la capacidad para contaminar.

Esta distinción depende del tipo de automóvil y se tiene que exponer cuando se circule por las ZBE para que se puedan reconocer por parte de las autoridades de tráfico y las cámaras de seguridad.

Creemos que es fundamental tener claro que las ZBE son las que se refieren a las zonas urbanas que las autoridades públicas que designan la forma en concreto para la restricción de la circulación de algunos vehículos.

Hay zonas en las que está prohibida la entrada de coches que contaminen mucho. Estas áreas se ubican en áreas de alta densidad de población y con un elevado tráfico, en los que los niveles de contaminación del aire son importantes.

La finalidad más importante que tienen estas medidas es una mejora de la calidad del área en estas áreas.

De cara a poder supervisar y regular los niveles en cuanto a emisiones que tiene cada vehículo, desde la DGT han querido introducir un sistema de etiquetas ambientales.

Dependiendo de las categorías de emisiones del coche, se va a poder determinar si se puede o no circular por algunas zonas.

Las ZBE en España…

En nuestro país, las ZBE se han implementado en aquellas ciudades que tienen más de 50.000 habitantes y en las poblaciones que tienen más de 20.000 habitantes y que tienen altos niveles en cuanto a contaminación atmosférica.

Lo mismo que sucede con la gran cantidad de leyes que van a regir el tráfico, no conocer bien la clase de etiqueta que tiene que llevar tu vehículo, no te eximirá de la multa si te pillan.

Piensa que muchos hablan del desconocimiento, puesto que no hay excusas. La DGT tiene en su sede electrónica una herramienta donde se puede hacer la consulta del tipo de distintivo ambiental que le va a corresponder a tu coche, con solo introducir la matrícula.

Conoce las singularidades que tienen los coches con etiqueta

La etiqueta C de color verde, la tienen que portar el 35% de los coches en España. Este tipo de distintivo lo portan los vehículos de gasolina matriculados desde el 2006, los cuáles rigen bajo las normas Euro 4, Euro 5, y Euro 6, y los diésel que matriculados después de 2014, todo ello bajo las normativas de emisiones Euro 6.

Nos encontramos ante una etiqueta algo ambigua, ya que no es ni la mejor ni la peor, solo lo que hace es indicar que cuenta con algunas limitaciones.

¿Qué clase de vehículo se le atribuye dependiendo de la clase de combustible utilizado?

Los turismos y las furgonetas ligeras de gasolina que se han matriculado después de 2006.

Los turismos y furgonetas ligeras diésel que se matricularon después de 2015.

Los vehículos que tengan más de 8 plazas que son pesados, sin que importe si van a ser gasolina o diésel que se hayan matriculado después de 2014.

Conoce los cambios parta 2024

Vamos a ver detenidamente esos cambios que veremos en pocos días en este próximo 2024. Los cambios no serán en toda España, pues solo Madrid va a ser solo para Madrid.

No debemos olvidar que el R.D. 1052/2022 que se encarga de regular la ZBE, lo que hace es indicar que los coches que tienen etiqueta C, puede que pasen por esta zonas, pero que no estacionen en ellas, salvo que sea un parking público gratuito. Estos son impedimentos que suelen aplicarse en las vías que se catalogan como especiales.

Desde 2024, en Madrid, esta clase de coches van a poder circular por las ZBE de Distrito Centro si se estaciona en un parking y los residentes no van a poder impedimentos.

De la misma forma se pueden ingresar en las ZBE de Zona Elíptica y en el interior de la M-30, pudiendo aparcar en la zona azul.

