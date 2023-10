Los coches con etiqueta C tienen los días contados: lo que va a pasar

Las etiquetas de la DGT han pasado a transformar completamente la movilidad a nivel urbano en las ciudades importantes de nuestro país.

La circulación por las ciudades más habitadas de nuestro territorio nacional viene marcada por algunas prohibiciones que se establecen con la separación de los coches dependiendo del nivel contaminante que produzcan, puesto que se pueden clasificar en 0, ECO, C o B.

Los coches que tienen etiqueta C

Los vehículos que disponen de la etiqueta C suponen el segundo grupo de coches que más contaminación genera, por lo que bastantes restricciones de las establecidas este año sobre la circulación en las urbes les ha afectado.

Hablamos de una serie de prohibiciones que ha aumentado desde que entraron en vigor los distintivos en 2016, donde todo parece que apunta a una única dirección: que ya no estén en los núcleos urbanos de gran tamaño.

¿Cuándo se prohibirá a circulación con la etiqueta C?

No hay fecha como tal para que los coches que tienen la etiqueta C no puedan circular por las ZBE de las ciudades, aunque esto no significa que ello vaya a ocurrir en un futuro próximo, puesto que los coches de la «etiqueta A», los que ya tienen una serie de años como para que no puedan recibir ninguna pegatina, no van a tener permitido acceder a la zona central madrileña desde el año que viene.

En la UE fueron los primeros que se pusieron realmente en serio con este tema y es que se acordó el pasado año que se prohibiese la venta de los coches con carburantes (diésel y gasolina) desde el año 2035.

El caso es que el final de verdad para esta clase de vehículos va a llegar en 2050, donde estos coches van a terminar desapareciendo de las carreteras, pero no se sabe si en España esto ocurrirá antes.

¿Qué van a poder hacer los coches que tengan etiqueta C?

Los coches que tengan este distintivo en la capital de España pueden circular libremente por la totalidad de ZBE de la comunidad, pese a que en una de ellas existe una excepción, pues en la zona central, llamada «De especial protección», los coches con la etiqueta C circularán, pero no podrán aparcar en ninguna Zona de Estacionamiento Regulado (SER), debiendo hacerlo en un parking público o privado.

¿Cuáles son los coches que tienen que portar la etiqueta C?

Los vehículos que tienen esta pegatina son los que se han matriculado desde 2006 (normativa Euro 4,5 y 6), cuando tengan un motor de gasolina y los matriculados desde 2014 (normativa Euro 6) cuando tengan una motorización diésel.

De igual forma están en este grupo también los vehículos pesados y que tengan más de ocho plazas y que lleven matriculados desde 2006.

Conclusiones

Está claro que las etiquetas medioambientales están haciendo que muchos usuarios tengan que valorar con sumo cuidado lo que harán con sus vehículos. Las autoridades se han puesto serias y parece que la apuesta por las energías verdes ya va en serio.