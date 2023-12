No llevar esto en tu coche te va a salir muy caro: el durísimo aviso de la DGT

Está claro que las normas viales son bastante farragosas y la buena utilización por parte de las bolas de remolque es una necesidad que tienen los conductores. Estamos ante una guía que busca que se instalen bien los dispositivos, así como las obligaciones legales que se deben cumplir con rigurosidad, garantizando la seguridad en la propia carretera.

El primer paso, la homologación de las bolas de remolque

Hay que homologar las bolas de remolque, Son unos dispositivos que se tienen que instalar al seguir una serie de pautas con precisión y donde cualquier cambio se debe someter a una verificación con cuidado.

Por todo ello, siempre hay que acudir a una serie de talleres especializados en los que los expertos pueden terminar asesorando sobre la bola que será más adecuada para el modelo de coche.

Hay que distinguir entre las bolas que son fijas y las extraíbles, influyendo en la elección y necesitando la experiencia por parte de los profesionales.

Uno de los aspectos que se suelen pasar por alto es informar a la empresa de seguros sobre cualquier clase de modificación en el vehículo, incluyendo la instalación de la bola de remolque.

Omitir el procedimiento es posible que tenga consecuencias de gravedad, pudiendo terminar en una negación de las coberturas si se producen accidentes, al no notificar cambios en la misma.

Pese a que no se impone la retirada de la bola de remolque cuando no se use, existe escenarios que pueden terminar desencadenando multas, dependiendo de lo que señale la DGT.

Todos ellos lo que incluyen es la obstrucción de la matrícula posterior, así como la obstrucción de los diferentes dispositivos en cuanto a alumbrado o señalización, el incumplimiento de la ITV y la instalación sin homologación.

La ITV tiene un papel importante cuando se habla de asegurar la conformidad de las bolas de remolque. Se van a realizar una serie de revisiones de lo más exhaustivas en los talleres autorizados para garantizar la homologación y una buena instalación.

La no conformidad con las normas puede deparar una serie de multas importantes que pueden ser de hasta 400 euros, según lo que establece la DGT.

De igual forma, se pide que se presente un informe de conformidad e instalación del taller de cara a evitar las sanciones.

Otras infracciones

Existen más multas a las que se exponen los conductores. en su día a día y que nos pueden terminar haciendo un agujero importante en el bolsillo.

La superación de los límites de velocidad es de las infracciones que más se producen. La cuantía va a variar dependiendo de la velocidad.

El estacionamiento en sitios no permitido puede acabar en multas que irán de los 60 euros hasta los 200 euros, todo dependerá de lo grave que sea la infracción y el área en la que se cometa.

El que se ignore, por ejemplo, una señal de un semáforo que se encuentre en rojo que es posible que conlleve unas multas que irán entre los 200 euros y los 500 euros, donde todo va a depender de lo grave que sea la infracción.

Cuando se conduce y se toman alcohol o drogas, los infractores se exponen a unas multas importantes que pueden ser de más de 1.000 euros, además de otra serie de sanciones como la retirada de puntos o la suspensión del permiso de conducir.

No pasar la ITV también conlleva multas

El circular con un coche que no pase la ITV en el plazo establecido puede acabar en multas que oscilarán entre los 200 euros y los 500 euros.

Otras también bastantes habituales son los que comportamientos temerarios en carretera, como el adelantamiento indebido, por ejemplo.

Así que ya sabes, precaución ante todo, y más ahora que se aproximan las fiestas.