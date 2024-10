Llevas toda la vida aparcando mal: lo que dice de verdad la DGT para evitar una multa

Una de las razones por las que se llegan a poner un número de multas mayor en nuestro país es por aparcar mal o pararse en un sitio que no esté permitido. Pensemos que encontrar un lugar para aparcar en la calle es algo que es cada vez más complejo, hasta incluso que haya zona azul o verde.

El hecho de encontrarlo puede pasar a ser una situación de bastante estrés para los conductores, llegando incluso a cometer alguna clase de infracción con tal de que se pueda llegar a encontrar un hueco y nos olvidemos del problema en cuestión.

De las situaciones que más situaciones llega a generar en cuanto duda a los conductores se va a producir cuando encuentren sitio para poder aparcar, pero el mismo se va a encontrar en el sentido contrario a la circulación.

Hay personas que lo que hacen es optar por ignorarlo, pero hay otros, en cambio, que no dudan en hacer las maniobras y estacionar allí, puesto que no saben si eso va a estar prohibido o no.

¿Se permite aparcar en sentido contrario?

El propio Reglamento General de Circulación dice en el artículo 90.2 de forma explícita de qué forma se deben hacer, tanto las paradas como los estacionamientos. “Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo en vías de único sentido, en las que se podrá situar también en el lado izquierdo”, es lo que nos dice la normativa al respecto.

Por lo tanto, en vías de doble sentido, tan solo está permitido el estacionamiento en la parte derecha de la calzada. En el caso de que nos interese aparcar en el lado izquierdo, tendremos que realizar un cambio de sentido en un lugar donde esté permitido.

Multas al respecto

El estacionamiento en sentido contrario se tipifica como una falta leve por parte del Reglamento de Circulación, lo que va a conllevar una multa por valor de cien euros sin que haya pérdida de puntos al respecto.

Eso sí, la sanción puede llegar a ser de hasta quinientos euros y de retirada de 6 puntos del carnet, en el caso de que los agentes de tráfico te lleguen a pillar en plena maniobra.

¿Sigue siendo aparcar una asignatura pendiente?

Las problemáticas y deterioros de la carrocería los encontramos entre los primeros motivos para llevar nuestros vehículos al taller, estando solo por detrás las bombillas fundidas y las revisiones habituales.

El aparcamiento continúa siendo ese tema que no terminamos de controlar muchos conductores. Hablamos de estrés, nervios y demás factores externos que pueden acabar haciendo que el coche termine haciéndonos pasar sustos innecesarios.

Pese a que suelen ser desperfectos importantes, lo cierto es que los clásicos golpes o rozaduras contra las columnas y las paredes son razones habituales por las que acabamos acudiendo al taller de reparaciones.

La empresa especializada en elementos para la seguridad y protección de garajes dice que el aparcamiento en el interior del garaje es lo que más golpes genera. Los daños en la carrocería del coche aquí van desde los clásicos rayones o bollos hasta golpes que son más serios que pueden acabar destrozando las partes del coche importantes y que son necesarias.

Todo esto hace que sea fundamental el hecho de que se tomen una serie de precauciones al aparcar, en especial en los sitios pequeños y cerrados.

Otra de las razones para visitar el taller son las bombillas fundidas, los fallos de la mecánica, los desgastes en las ruedas y demás elementos que se producen por un uso normal del vehículo. Bastantes de ellos se pueden evitar a largo plazo si se tienen buenas conductas al conducir y al aparcar.

¿Cómo se evitan los daños al aparcar?

Pese a que es imposible lograr que un vehículo se vaya a mantener en las mejores condiciones, sí que es sencillo evitar que se produzcan algunos daños en la carrocería al aparcar.

Para ello hay que tener en mente una serie de precauciones al aparcar y usando también herramientas para evitar que se produzcan daños en lo posible.

Lo primero de todo, es que se debe tener muy clara la técnica para aparcar, tanto en línea como en batería. Para ello, hay que tomarse su tiempo y saber las referencias importantes que permitan cuadrar el coche adecuadamente.

Para ello se debe marcar la maniobra con los intermitentes y atender a la totalidad de detalles del espacio en el que vaya a estar el coche, como pueden ser otros vehículos o que haya obstáculos como esquinas o columnas.

Esperamos que te haya quedado claro todo esto, pues desde luego que no siempre es fácil aparcar bien y las consecuencias de no tener mucha maña o no hacerlo de forma adecuada, las podemos pagar en forma de golpes o multas, por ejemplo.