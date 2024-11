La lista de los coches con etiqueta B que pueden conseguir la C: con un sólo trámite

A nadie la sorprende el que existan las ZBE. Hace ya tiempo que la DGT obliga a los coches a que adquieran una pegatina o etiqueta para distinguir sus funciones en el campo energético.

Aunque el Gobierno ha establecido que la totalidad de localidades con más de cincuenta mil habitantes deben contar con su propia ZBE, lo cierto es que todavía está bastante lejos este objetivo. Hasta no hace mucho, tan solo diecinueve municipios contaban con esta zona activada y se estaban jugando los fondos europeos.

Sí que es cierto que cada Ayuntamiento cuenta con bastantes libertades para poder establecerlas. En el caso particular de la localidad de Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid, se activó la ZBE, pero los residentes que cuenten con una plaza de garaje en su interior no van a ser sancionados, lo mismo que los vehículos considerados como esenciales.

¿Cómo puedo cambiar de la etiqueta B a la C de la DGT?

Son bastantes los conductores que piensan que las pegatinas de la DGT solo se adquieren por su fecha de matriculación y, pese a que una parte de lo que piensan es cierto, no es algo del todo exacto.

Este tipo de distintivos ambientales tienen que ver con la matriculación, pero es lo menos importante, puesto que si el coche cumple con la Euro IV, Euro V o Euro VI vas a poder obtener la C sin que importe el año

Es posible que un vehículo tenga la etiqueta B porque se haya matriculado antes del 2006, pero cuando cumpla con esas normativas es posible que obtenga la C.

La DGT lo deja claro en sus páginas informativas, por lo que no dudes en comprobar si tu vehículo cumplirá con la Euro IV. Euro V o Euro VI. A pesar de estas tres normas, solo van a ser válidas para los turismos y comerciales de gasolina, puesto que los diésel solo van a poder tener la C si cumplen con la Euro VI.

Debemos pensar también que los vehículos ligeros que cuentan con categoría L pueden tener la C cuando cumplan con la Euro III o la IV. No olvidemos que los vehículos de mercancías y los que tienen 8 plazas o más, excluyendo al conductor, van a poder obtener el distintivo bajo la Euro VI, sin que importe si es gasolina o diésel.

En cuanto se haga la pertinente comprobación, vas a tener que acudir a un concesionario oficial de la marca y solicitar un certificado de conformidad. Aunque su coste oscila entre los 90 y los 150 euros, es mejor esto que buscar un vehículo nuevo con la etiqueta C.

Las etiquetas no solo van a depender del año en que se matriculen los vehículos

Cuando se haya obtenido el certificado, solo debes ir a una oficina de la DGT para que se dé luz verde al cambio de etiqueta B por la C, con el pago de una tasa de 8,67 euros.

Solo vas a tener que acudir a una oficina de Correos y adquirir la pegatina como tal, que va a costar unos 5 euros.

No hablamos de un trámite de gran complejidad y, aunque tenga reducidos costes adheridos, es una manera económica de conseguir un distintivo nuevo con el que vas a tener más seguridad y tranquilidad. Las etiquetas C van a durar más tiempo que las B, por lo que es conveniente el que se comprueben esta clase de cosas.

¿Qué ocurre si mi vehículo no tiene etiqueta ambiental?

Cuando tu vehículo no tenga etiqueta ambiental y tenga derecho, deberás hacer una solicitud de la misma, puesto que así vas a evitar las prohibiciones que se producen en la circulación de algunas ciudades.

En el caso de que tu vehículo no cuente con una porque funcione con un motor de gasolina que sea anterior a 2001 o un diésel más antiguo de 2006 y que no cumpla con la norma Euro 3 o 4, tienes que saber que puede que no entres en ciudades como Barcelona o Madrid por las restricciones a las emisiones.

¿Son obligatorias?

En este sentido, lo cierto es que va a depender de cada ciudad, por lo que se recomienda portarla siempre de forma visible en la zona frontal del vehículo.

¿Las etiquetas ambientales cuentan con fecha de caducidad?

Ahora el sistema de etiquetas ambientales carece de fecha de caducidad. El caso es que la normativa de emisiones está evolucionando de manera constante y nuestra recomendación es que prestes atención a la DGT para que sepas siempre en qué punto se va a encontrar tu coche.