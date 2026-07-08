Jeep® agita el segmento C-SUV: ya se pueden reservar los nuevos Compass 4xe y Long Range en Europa

Jeep® da un fuerte golpe de autoridad sobre el tablero de la movilidad eléctrica del Viejo Continente. La firma ha confirmado la apertura oficial de pedidos para dos de las variantes más esperadas de su todocamino compacto: el prestacional Compass 4xe con tracción total y la eficiente versión Full Electric Long Range. Ambas opciones mecánicas, cuyo desembarco en los concesionarios está programado para principios de julio, llegan para completar una gama multienergía estructurada bajo el principio de dar total «libertad de elección» al usuario.

Desde su nacimiento en 2006, el Compass se ha consolidado como un pilar estratégico vital para la marca, acumulando más de 2,5 millones de unidades comercializadas a nivel global. Diseñado en Turín y ensamblado en la planta italiana de Melfi, este modelo de vocación internacional eleva ahora su atractivo combinando tecnología de vanguardia con el inconfundible ADN aventurero de Jeep.

Las nuevas mecánicas al detalle

Para adaptarse de manera exacta a las rutinas de cada conductor, la gama Compass se enriquece con dos propuestas eléctricas de planteamientos muy diferenciados:

Versión Potencia Máxima Autonomía Eléctrica (WLTP) Tracción / Enfoque Principal Compass 4xe 375 CV Más de 600 km Integral (AWD) / Máximo rendimiento y capacidad todoterreno. Compass Full Electric Long Range 231 CV Hasta 674 km Delantera (FWD) / Viajes de larga distancia sin paradas frecuentes.

Compass 4xe: la cumbre del rendimiento todoterreno

Esta variante se posiciona como el auténtico buque insignia de la gama gracias a una arquitectura de doble motor eléctrico independiente. El eje delantero cuenta con un bloque de 157 kW, mientras que el trasero aporta 132 kW, un propulsor desarrollado en exclusiva para extraer el máximo potencial de la plataforma STLA Medium de Stellantis. El conjunto está respaldado por una batería con una capacidad útil de 96,1 kWh, capaz de completar una recarga del 20% al 80% en tan solo 27 minutos.

Compass Full Electric Long Range: concebido para devorar kilómetros

La variante de tracción delantera recurre a un paquete de baterías de iones de litio de última generación compuesto por 12 módulos y 192 celdas, que proporcionan 96,3 kWh de energía neta. Gracias a una gestión térmica avanzada que incluye preacondicionamiento predictivo, mantiene tiempos de carga ultra rápidos (27 minutos para pasar del 20% al 80%). La calibración del motor eléctrico se ha optimizado para entregar 170 kW (231 CV), priorizando un crucero desahogado y eficiente.

«La libertad siempre nos ha inspirado», señala Fabio Catone, responsable de la marca Jeep en la región de Enlarged Europe. «Está impresa en nuestra esencia: libertad para moverse, para cambiar y para elegir. El nuevo Compass 4xe demuestra que dar el paso hacia la electrificación total puede ser inconfundiblemente Jeep, ofreciendo una capacidad salvaje sin renunciar a nada».

Auténtico carácter off-road y habitáculo de alta resistencia

Fiel a su legado, el Compass 4xe no teme a las complicaciones del terreno. Cuenta con una suspensión sobreelevada en 10 mm que optimiza sus cotas todoterreno: ofrece un ángulo de ataque de 28°, un ángulo ventral de 17°, un ángulo de salida de 31° y una capacidad de vadeo de hasta 480 mm. Gracias a un reductor con relación 14:1 acoplado al eje posterior, las ruedas traseras reciben hasta 3.100 Nm de par instantáneo, permitiendo trepar por pendientes del 20% incluso si el tren delantero pierde por completo el agarre.

A nivel estético y funcional, el exterior incorpora un paragolpes modular de material negro moldeado que evita costosos daños en la pintura. En el habitáculo, Jeep ha priorizado soluciones de máxima durabilidad:

Tapicería de poliuretano: Un revestimiento especial para los asientos que duplica la vida útil de la tela convencional y se limpia con extrema facilidad.

Un revestimiento especial para los asientos que duplica la vida útil de la tela convencional y se limpia con extrema facilidad. Respaldos antiarañazos: La zona posterior de los asientos delanteros está blindada contra roces, ideal al cargar equipaje voluminoso o transportar mascotas.

La zona posterior de los asientos delanteros está blindada contra roces, ideal al cargar equipaje voluminoso o transportar mascotas. Protección del piso: Alfombrillas de goma de alta resistencia concebidas para contener el agua, el barro y la suciedad del calzado.

Conducción inteligente y personalización

Toda la gama incluye de serie conducción autónoma de Nivel 2 y el selector Jeep Selec-Terrain, que en la variante de tracción total añade el modo exclusivo 4WD LOCK a los ya conocidos AUTO (equilibrio con 90% de potencia), SPORT (100% de potencia y dirección reactiva), SNOW (80% de potencia para evitar pérdidas de tracción) y SAND/MUD.

El Compass 4xe se comercializa en los acabados de enfoque aventurero Upland (con neumáticos M+S, gancho de remolque y detalles interiores en beige) y Overland (con llantas diamantadas de 19 pulgadas y faros Matrix LED de serie). Por su parte, la variante Long Range replica los niveles de acabado del resto de la gama eléctrica e híbrida: Altitude (con pantalla central de 16 pulgadas), Business (con cámara 360° y ADAS predictivos avanzados) y el lujoso Summit (que incorpora techo panorámico opcional de 7.700 cm² y una aerodinámica optimizada con un Cx de 0,29).

Una ofensiva comercial sin precedentes

Con la incorporación de estas variantes, Jeep culmina la renovación integral de su oferta para los dos segmentos de mayor volumen en Europa (B-SUV y C-SUV) en un plazo inferior a doce meses. Esta agresiva estrategia se inició el año pasado con las primeras versiones del Compass y continuó en primavera con la apertura de pedidos del nuevo Avenger. Ahora, la familia Compass queda totalmente desplegada para liderar la transición hacia la aventura electrificada.