El inesperado regalo de la DGT a estos conductores: dos puntos extra si cumples estos requisitos

Desde la instauración del carnet de conducir por puntos en España en 2006, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha promovido la responsabilidad al volante. Este sistema, que da a los conductores un salgo inicial 12 puntos, se ha modificado para premiar a aquellos que respetan las normas y mejoran su formación. Los noveles, o quienes vuelven a obtener el carnet después de perderlo, comienzan con ocho puntos, pero la gran mayoría de los conductores, siempre que mantengan una buena conducta, pueden aumentar su saldo hasta 15 puntos. Sin embargo, ¿cómo se pueden ganar esos puntos adicionales?

Al sacarse el carnet de conducir en España, el conductor parte con un saldo inicial de 12 puntos. Sin embargo, el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o no usar el cinturón de seguridad, son algunas de las infracciones de tráfico más comunes por las que los conductores pierden puntos. Si no cometen ninguna infracción, los puntos se incrementan automáticamente. Por ejemplo, cada tres años sin infracciones, el saldo de puntos aumenta en dos. Esto se conoce como «bonificación por no cometer infracciones». De esta forma, un conductor responsable puede llegar hasta 15 puntos manteniendo una buena conducta.

¿Cómo conseguir dos puntos extra en el carnet de conducir?

A pesar de que el sistema premia la buena conducta con un incremento progresivo de puntos, existe una forma más directa de conseguir puntos adicionales: realizando un curso formación. Este curso tiene una duración aproximada de seis horas, combina formación teórica y práctica y está dirigido a aquellos conductores que quieran actualizar sus conocimientos sobre las normas de tráfico y las mejores prácticas al volante.

Para poder ganar estos puntos, el conductor debe cumplir con una serie de requisitos que aseguran que los puntos adicionales no se otorguen a conductores que han estado involucrados recientemente en incidentes graves:

Curso de actualización : debes completar el curso que te ayudará a entender las últimas actualizaciones en las normativas y, en muchos casos, a mejorar tus habilidades al volante.

: debes completar el curso que te ayudará a entender las últimas actualizaciones en las normativas y, en muchos casos, a mejorar tus habilidades al volante. No haber realizado el curso en los últimos dos años : la DGT no otorga estos puntos si ya has realizado el curso en los dos años anteriores.

: la DGT no otorga estos puntos si ya has realizado el curso en los dos años anteriores. No haber alcanzado el límite de 15 puntos: si ya tienes 15 puntos, que es el máximo permitido, no se te otorgarán dos puntos adicionales.

Pere Navarro, Director General de Tráfico, ha destacado la importancia de los cursos de seguridad vial como una estrategia eficaz para reducir la siniestralidad en las carreteras. Navarro subraya que estos cursos son clave para mejorar la formación y conciencia de los conductores. Además, ha hecho un llamamiento a las empresas para que fomenten que sus empleados participen en estos cursos al menos una vez cada cinco años, con el fin de garantizar una conducción más segura y responsable.

Infracciones más comunes

Una de las infracciones más comunes es el exceso de velocidad. Este comportamiento no sólo pone en riesgo la seguridad del conductor, sino también la de los demás usuarios de la vía. La cantidad de puntos que se pierden depende de cuánto se haya excedido el límite de velocidad.

Por ejemplo, si un conductor supera el límite en 20 km/h en una zona urbana, se enfrentará a una multa de 100 euros, pero no perderá puntos. Sin embargo, si el exceso es mayor, como en el caso de superar los 40 km/h en una autopista, la sanción puede ser más severa: 400 euros de multa y la pérdida de 4 puntos.

Otra infracción grave es conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Esta acción es una de las más peligrosas y puede tener consecuencias devastadoras. No sólo implica la pérdida de hasta 6 puntos, sino que también conlleva importantes sanciones económicas y, en casos más graves, la retirada del carnet de conducir.

Finalmente, no usar el cinturón de seguridad es otra infracción que implica la pérdida de puntos. No respetar esta norma puede resultar en la pérdida de hasta 4 puntos, además de una multa económica. Estas medidas son fundamentales para proteger la vida de los conductores y sus pasajeros, y su incumplimiento puede tener consecuencias graves.

Si te quedas sin puntos en el carnet de conducir, ya sea por haber perdido los puntos o por haber sido condenado por una sentencia judicial que te prive del derecho a conducir por más de dos años, puedes obtener un nuevo permiso. Para ello, una vez cumplido el periodo de condena, necesitarás realizar un curso de sensibilización y reeducación vial de 24 horas de duración.

Este curso, que es obligatorio, se centra en la formación teórica sobre seguridad vial y comportamientos al volante, y deberás aprobar una prueba para demostrar tus conocimientos. El curso se puede realizar en la Jefatura Provincial de Tráfico o en una Oficina Local de Tráfico y, al finalizarlo y aprobar el examen, recibirás un nuevo carnet con un saldo inicial de 8 puntos.