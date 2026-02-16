Iberdrola ha alcanzado la cifra de 11.000 puntos de recarga operativos en España, tras poner en funcionamiento más de 2.500 puntos en 2025, lo que supone más del 25% de todas las nuevas instalaciones para la carga de coches 100% eléctricos realizadas en el año.

De este modo, la compañía concentra ya el 22% de la infraestructura pública disponible, lo que la consolida como «la red de recarga más extensa del país», según expresa Iberdrola. Igualmente, la empresa defiende que mientras la red española se ha incrementado un 10%, hasta alcanzar los 50.000 puntos de recarga operativos a cierre de 2025, según Aedive, la red de la propia de la compañía ha crecido a un ritmo mayor que el propio mercado nacional.

Puntos de recarga de Iberdrola en España

Asimismo, la compañía espera superar pronto la cifra de los 11.000 puntos en funcionamiento ya que ahora mismo se encuentran unas 2.500 unidades en fases de instalación y puesta en marcha.

En cuanto a la red de cargadores, Iberdrola destaca los más de 1.500 puntos de recarga ultrarrápida (100 kW o más) ya en funcionamiento, que permiten parar y cargar en menos de 15 minutos el 80% de la batería para seguir viaje y los 1.500 puntos de recarga rápidos (50 kW) que ofrecen un equilibrio entre carga rápida y precio muy competitivo.

No obstante, los más numerosos de su red, con 6.500 ubicaciones, son los de 22 kW -los denominados como carga semirrápida-. Esta tipología, de menor coste, está diseñada para recargas más largas en las que se puede completar la carga de un vehículo eléctrico promedio en torno a las 2-3 horas mientras un cliente se encuentra en un supermercado, centro comercial o en el trabajo.

Accesibilidad más sencilla

Los cargadores rápidos de Iberdrola disponen de la funcionalidad Autocharge, lo que facilita una experiencia de recarga más fluida al permitir comenzar a recargar la batería con solo tomar el conector de carga y enchufarlo a la toma del coche, siempre que estén registrados los datos bancarios del usuario y del vehículo en la aplicación de la compañía.

Además, para facilitar la accesibilidad a su infraestructura, Iberdrola permite a los usuarios localizar puntos de recarga cercanos a través de su app, conocer su estado en tiempo real, reservar un punto para encontrarlo disponible a su llegada e iniciar sus recargas con cualquier medio de pago (pago en la app, con tarjeta bancaria, con tarjeta de recarga -RFID- y con autocharge). Los usuarios también podrán consultar el histórico de consumos o establecer la ruta óptima de paradas en sus viajes.