Malas noticias para los coches con etiqueta B: se confirma el cambio

Los conductores con el distintivo ambiental B se encuentran casi al límite de las restricciones. La etiqueta es una forma de llamar la atención de forma permanente que parece ser una forma de alertar de su condición. Parecida a la luz amarilla que tienen los semáforos, lo que preocupa es bastante a los usuarios, puesto que se encuentra en la línea de fuego. Se descartaron del sistema de las ZBE aquellos vehículos que carecen de etiqueta medioambiental. Algo más por encima se encuentran aquellos que están en los de etiqueta B. El caso es que parece que la DGT tiene también su corazoncito y de ello se han visto beneficiados todos los vehículos que tienen etiqueta B. Una prohibición que pesa sobre dichos coches para poder circulas por las ZBE que ha caído. Por todo ello, van a poder circular por dichos espacios sin más problemas que tener un estacionamiento público o privado.

¿Cuál es la razón por la que la prohibición en las ZBE era un problema para los vehículos con etiqueta B?

Sí que es verdad que había que comenzar por algo si hay que mejorar la calidad que tiene el aire y que se reduzca la contaminación. En este sentido, puede que los límites de las ZBE fuesen un magnífico invento. No se discute que lo que hace es marcar el comienzo de un proceso largo que va a mejorar la vida de las personas. El problema que hay es que la extensión de la ZBE va a complicar a bastantes trabajadores. Todo Madrid forma parte de una ZBE y los coches que tienen esta etiqueta B tienen el acceso bastante restringido. Una problemática social que nos obliga a volver a pensar sobre el sistema. Si se siguen las restricciones, la problemática es posible que llegue a afectar a más del 47% de los automóviles que circulen por Madrid. Si pensamos en el total de España, cerca de un 60% de los vehículos tienen un claro compromiso, porque ese va a ser el porcentaje de los que van a llevar etiqueta B.

Los vehículos con más años sufren las consecuencias

Como son vehículos que tienen ya unos años matriculados, las medidas impactar en los trabajadores y en las personas que no tienen recursos para el cambio de los coches. Todo va a equivaler a contar con una ciudad que sea selectiva o discriminadora. Así opina bastante gente, al menos.

Por otra parte, existen una serie de reclamaciones por parte de alguna organización de usuarios que comentan que las organizaciones dicen que las etiquetas que la DGT utiliza no van a medir las emisiones de forma exacta.

La crítica se dirige de forma especial contra los vehículos híbridos. Van a recibir la etiqueta ECO porque se evalúan funcionando como vehículos eléctricos, aunque no se valora los momentos de utilización de combustible.

La verdad es que Tráfico ha revisado la norma y toma la decisión de una serie de modificaciones que van a permitir respirar algo a los usuarios de vehículos con etiqueta B.

¿En qué situación quedan los vehículos con etiqueta B?

Las condiciones nuevas van a mejorar la situación de los vehículos que tienen etiqueta B. Los coches van a poder acceder a la ZBE si realizan un estacionamiento en un aparcamiento que se utilice de manera pública o privada adherida a la propia gestión de los permisos.

De la misma forma, tienen acceso a los vehículos de los usuarios que han sido invitados por los residentes en distintas zonas. De la misma forma van a entrar los empadronados en el mismo Distrito Centro. En el caso de las motos y ciclomotores van a poder circular sin restricciones en el horario de 7:00 a 22:00. Una vez fuera de ese horario, donde el usuario va a tener una invitación de un residente y el contar con una plaza de estacionamiento en el garaje.

Esto supone un completo alivio para los mensajeros. Por este motivo, a partir de estas decisiones nuevas de la DGT, van a poder circular por la ZBE los vehículos que tengan etiquetas B, C, Eco y Cero. Continúan excluidos los que no van a recibir distintivos medioambientales. Esperamos que te haya quedado todo bastante claro y no te queden dudas a este respecto.

Habrá que ver cómo evoluciona todo en el futuro, pero lo cierto es que las etiquetas han venido para quedarse y esto es algo que deben aceptar la totalidad de los conductores.