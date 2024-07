MG acelera la decisión sobre la ubicación de su fábrica en Europa ante la entrada en vigor de los aranceles de Bruselas a la importación de coches 100% eléctricos. La marca del gigante asiático SAIC Motor tiene previsto anunciar antes de que termine el verano -entre finales de agosto y principios de septiembre- la ubicación de su primera planta en el Viejo Continente. Una adjudicación para la que España es seria candidata y sigue estando bien posicionada, a pesar de competir con otros países de Europa del Este, donde los costes de fabricación son menores.

«La aplicación por parte de la Unión Europea (UE) de derechos compensatorios al envío de coches eléctricos, que en nuestro caso se elevan hasta el 37,6%, ha acelerado la toma de decisiones sobre la ubicación en la que SAIC Motor instalará su primera fábrica en Europa, para la que España se encuentra bien posicionada y sigue siendo seria candidata», han explicado fuentes de la compañía, en conversaciones con este diario, en el marco del Festival of Speed de Goodwood, en el que ha presentado el nuevo MG HS como novedad mundial.

Las citadas fuentes han precisado que «la decisión se anunciará antes de que acabe el verano, esto es, entre finales de agosto y principios de septiembre». El gigante automovilístico chino comunicó su deseo de instalar una fábrica en el Viejo Continente el pasado mes de julio y, desde entonces, SAIC Motor no ha vuelto a desvelar ningún detalle.

En la actualidad, el proceso se encuentra en una fase avanzada de identificar posibles localizaciones en Europa para la producción de SAIC Motor, entre las que destacan países como España, República Checa o Turquía. Estas últimas han ganado importancia tras las mejoras legislativas, que han atraído ya a otras marcas chinas.

España, candidata para la fábrica

Desde el anuncio, España se posicionó entre los países favoritos para recibir esta adjudicación, ya que es el segundo mercado que más coches produce en Europa -sólo por detrás de Alemania- y el octavo a nivel mundial, además de contar con unos costes de producción bajos en comparación con el resto de países europeos.

Otro de los motivos, es el éxito que está registrando el fabricante automovilístico chino en nuestro país a nivel comercial. MG cerró 2023 con cerca de las 30.000 unidades vendidas, lo que se traduce en un aumento de las matriculaciones del 320% en comparación con el mismo periodo del año anterior, gracias, en parte, al éxito del MG ZS, que logró colarse durante tres meses como el coche más vendido del año.

Unas cifras que la compañía prevé mejorar este año hasta alcanzar las 40.000 ventas en el mercado español ante la llegada de nuevos modelos. En lo que va de año, el fabricante automovilístico chino acumula cerca de 15.000 unidades comercializadas, lo que supone un 20% más que en los seis primeros meses de 2023. Un aumento de las ventas que se traducirá en un aumento de la red de distribución hasta alcanzar los 100 puntos de venta este año.

Impacto de los aranceles

SAIC, dueña de MG, es el fabricante automovilístico chino que ha sufrido la penalización más elevada de Bruselas con un aumento de los aranceles del 38%, que se suma a la tasa ya existente en la UE del 10%, lo que significa que la marca terminará pagando un 48% por cada coche 100% eléctrico que se envíe a Europa.

Una cifra con la que la marca ha mostrado su «total desacuerdo» y espera que la Unión Europea (UE) y China lleguen a un acuerdo para que no entren en vigor estos derechos compensatorios. No obstante, las citadas fuentes explican que «no habrá un impacto negativo en las matriculaciones en el mercado español, ya que la venta de eléctricos representa un 15% del total de las ventas y el resto de motorizaciones no se ven afectadas por estas tasas».