Hasta 8.500 euros por cambiar de coche: éstas son las ayudas que ofrece Madrid que no conocías

Desde julio de este año, en la capital de España se sancionará a los coches sin etiqueta que vayan a circular por la ZBE, por lo que va a crecer el número de vehículos de manera importante que no van a poder tener acceso a ella.

Por este motivo, desde el ayuntamiento de Madrid desean ayudar a que las ciudades apuesten por la movilidad sostenible y por todo ello, son algunas subvenciones si se toma la decisión de cambiar el coche antiguo por uno que va a contar con la famosa etiqueta ambiental de la DGT Cero, Eco o incluso C. De igual forma, es necesario valorar que las ayudas puede que asciendan hasta 8.500 euros por automóvil.

¿Qué se debe hacer para pedir este tipo de ayuda?

Lo primero que tenemos que hacer es entrar en el sitio web de Madrid 360 y después clicar en la pestaña de Ayudas Cambia 360. En la página aparecerá el apartado de ayudas a la adquisición de vehículos CERO, ECO y C para los particulares.

Una vez que vayas a pinchar verás como saldrán las bases y requisitos que habrá para el cumplimiento de la ayuda al cambiar de coche.

Para este 2024, desde el Consistorio madrileño, llega hasta los 14 millones de euros. No olvidemos que van a ser actuaciones subvencionadas las compras directas de los coches nuevos matriculados por vez primera en nuestro país a nombre del destinatario último de la ayuda, por parte de las personas físicas residentes en la ciudad madrileña

¿Cómo es la ayuda?

La subvención está dividida en dos clases, puesto que busca el fomento del achatarramiento de los vehículos sin necesidad de etiqueta. Por este motivo, si compras un coche con pegatina cero y llevas el antiguo al desguace, la ayuda puede ser de 8.5oo euros, en el caso de los automóviles ECO va a llegar hasta los 5.500 euros y en los de etiqueta C puede que sea de 2.500 euros.

Si compras un vehículo con etiqueta CERO y ECO, la ayuda base baja hasta los 4.500 y 2.500 euros, respectivamente. Por otra parte, no olvidemos que el achatarrar el coche antiguo es un requisito obligatoria, de cara a percibir la ayuda a comprar un automóvil C.

¿Cuáles son las otras ayudas que presentan el plan de Madrid?

En este sentido, el Plan de Ayudas Cambia 360 del Ayuntamiento de Madrid cuenta con subvenciones para instalar puntos de recarga con una partida por valor de 2,25 millones de euros, micromovilidad (150.000 euros), la distribución de mercancías (700.000 euros) y para los taxis (1,3 millones de euros).

¿Eres de lo que creas contenidos en RRSS o blogs para movilidad o sostenibilidad?

Para ello debes inscribirte a los Premios Creadores y conseguir 5.000 euros. Un plazo para realizar la solicitud que va a depender de la subvención que queramos. En este sentido, la presentación de la documentación para optar a la ayuda de la compra de vehículos particulares acaba el 7 de junio.

¿Cambiar de coche o quedarse con el viejo?

Muchos expertos creen que es bastante recomendable el cambio de coche cuando tiene 15 años o unos 200.000 kilómetros, pues ya se considera viejo. El caso es que si el coche funciona bien y cumple con las necesidades … ¿para qué cambiar de vehículo?

En este tema no existen las matemáticas, pero sí que hay varios factores y supuestos. Vamos a ver algunos motivos que puede que den que pensar, pero al final este es un tema muy particular:

Hace quince años el avance tecnológico era ya importante y había sistemas de seguridad bastante dignos, desde las áreas de deformación para la carrocería y absorber los impactos, al ABS, ESP o algunos airbags.

En el campo del confort podemos decir lo mismo. Es bastante normal que un coche de gama alta tenga faros de xenón, climatizador digital (hasta bizona), sensor de aparcamiento o cambios automáticos aceptables.

Si tu coche se ha cuidado y se le ha hecho un buen mantenimiento, seguirá estando en una magnífica forma y lo mismo vas a poder decir en el caso de que los compres de ocasión y lo hagas cuidado en ese tiempo. Si lo que quieres es comprar un coche de ocasión, lo que encontrarás es el problema de los mantenimientos pendientes, además de más riesgo de poder contar con averías o que en poco tiempo al cambiar de coche es que vayas a llegar a idéntica situación

Al final depende de tus necesidades …

Como puedes ver, no existen reglas estrictas ni que se deban seguir al cambiar de coche. Todo va a depender de lo que precises, pero lo que es bueno tener en mente es que no hay que dejarse llevar solo por las ayudas, puesto que es posible que no necesites hacer mayor dispendio en el caso de no usar mucho el coche o que realmente te guste tanto tu coche que no desees hacer el cambio.

Lo que sí está claro es que el tema de las etiquetas medioambientales está acelerando la toma de decisiones para muchos conductores. ¿Y tú qué decisión tomarás?