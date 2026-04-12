En los últimos años, el mercado automovilístico en Europa se ha inundado de nuevas marcas de coches con diseños tipo SUV con poca personalidad, tendencia que para Gilles Vidal, jefe de diseño del Grupo Stellantis, parece estar en vías de extinción. Así lo ha señalado el diseñador francés en una entrevista a OKDIARIO para conocer cuáles son los retos a los que se enfrenta la compañía con la llegada de nuevas marcas al mercado y la irrupción de la inteligencia artificial, en pleno aumento de los costes de producción por los efectos derivados de las tensiones geopolíticas.

«Las marcas que se parezcan entre sí morirán, así que tener diseños específicos es fundamental y cada fabricante tiene que tener su propia tendencia de alguna manera; exactamente esto es lo que queremos hacer con los planes estratégicos. No es como si realmente necesitaras ser capaz de identificar la tendencia de las próximas décadas porque miras Fiat y Citroën, vemos dos tendencias claras. Eso es lo que estamos tratando de hacer», ha explicado Vidal, en conversaciones con OKDIARIO.

Preguntado por el aumento de la competencia con la llegada de nuevas marcas chinas a los distintos mercados europeos, el jefe de diseño de Stellantis ha señalado que «lo interesante es mirar el ritmo de la aceleración de cuántas opciones tienes cuando quieres comprar algo de moda». «¿Cuántas marcas, cuántas opciones tienes cuando quieres comprar una chaqueta, unos pantalones o una falda? ¿Cuántas opciones tienes para smartphones, para coches? Hay tantas por todas partes… y son demasiadas. La producción del mundo y la diversidad que el mundo está entregando es increíble y está creciendo exponencialmente, es una realidad», ha añadido.

Una diversidad en la que para Vidal juega un papel clave el precio, pero también el diseño. «Si miramos al menos en Europa Occidental, todos los análisis que hacemos del mercado y la percepción del cliente es que el diseño es el número uno como parámetro de elección para comprar el coche. Tal vez para marcas más accesibles, el precio sería lo número uno, pero aun así, a precio completo, incluso un diseño segmentado importará más», ha asegurado.

«El diseño es muy influyente en las percepciones, elecciones y decisiones de las personas, así que es muy estratégico, por supuesto», ha insistido el jefe de diseño del grupo automovilístico.

Respecto al impacto de la inteligencia artificial en el diseño de nuevos automóviles, Vidal ha señalado que «ahora la IA, si miramos la generación de imágenes o el 3D, o incluso vídeos, es súper impresionante, pero no es inventiva». «Creo que nunca será así, creo que sabemos que la IA va a quitar trabajos a los humanos con seguridad, ya sabes, y en muchos campos, pero nunca reemplazará al humano en términos de creatividad original, como la que se necesita a la hora de diseñar un automóvil desde cero», ha añadido.

«Todo lo que hará es buscar en todas partes el ADN de la marca y lo otro que encontrará serán diseños que ya ha producido un humano antes, y propondrá algunas opciones para mí, pero todas estarán basadas en lo que los humanos ya han producido», concluye Vidal.