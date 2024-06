El Gobierno de Pedro Sánchez negocia con las patronales del sector de la automoción la prórroga de las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos más allá del 31 de julio. El desplome de las ventas de coches eléctricos desde el inicio del año en el mercado español, y la baja efectividad del plan Moves III por el retraso de hasta dos años en los pagos, ha obligado al Ministerio de Transición Ecológica a buscar una nueva fórmula para cumplir con los compromisos adoptados con Bruselas y prorrogar los incentivos, aunque con algunos cambios.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la negociación en conversaciones con este diario, que han señalado que «desde el Ministerio de Transición Ecológica -cartera de Teresa Ribera- se ha comprometido con el sector a ampliar las ayudas a la compra de coches eléctricos más allá del próximo 31 de julio, cuando está previsto poner fin a los trámites del plan Moves III».

El sector ha propuesto al Ministerio de Ribera poner en marcha un nuevo sistema, bajo el nombre de plan Moves IV, con el objetivo de eliminar las deficiencias del plan Moves III, que no ha tenido los efectos deseados en el mercado de los eléctricos. No obstante, estos detalles en la negociación no están cerrados y, por el momento, los fabricantes sólo saben que los incentivos se prorrogarán como mínimo hasta finales de año.

España es de los países europeos que mayores incentivos ha proporcionado a este tipo de motorizaciones, que se elevan hasta los 7.000 euros en caso de achatarramiento, pero la cesión de las competencias a las comunidades autónomas ha provocado que el pago a los beneficiarios se demore, en alguno de los casos, hasta más de dos años.

El sector también ha trasladado el efecto negativo que tiene en el consumidor la tributación de estas ayudas en la Declaración de la Renta, pero Transición ha derivado este problema al Ministerio de Hacienda, que no tiene previsto hacer cambios fiscales que afecten al sector de la automoción. Hacienda continúa ignorando la eliminación del IVA a los vehículos eléctricos.

Ventas de coches eléctricos

Prueba de la preocupación del Ejecutivo son los últimos datos de ventas de este tipo de motorizaciones en el mercado español. Las matriculaciones de los vehículos eléctricos -puros e híbridos enchufables- han descendido un 3,2% hasta mayo, firmando poco más de 52.300 unidades tras contraerse la venta más de un 17% durante el mes de mayo, con 10.892 unidades.

Según los datos difundidos esta última semana por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam), las matriculaciones de vehículos cien por cien eléctricos de todo tipo -turismos, motocicletas, comerciales e industriales- retrocedieron un 15% en mayo. En lo que va de 2024 ceden un 8%, hasta las poco más de 26.400 unidades, como consecuencia de una menor demanda de este tipo de vehículos por las empresas y las firmas de alquiler de coches.

Estas cifras sitúan a España lejos de los objetivos de ventas de coches eléctricos impuestos por Bruselas y que, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), deben alcanzar este 2024 las 270.000 unidades comercializadas. La realidad española también está muy lejos de la que registran el resto de países europeos, como es el caso de Portugal, Alemania o Francia, que triplican la cuota del mercado español.