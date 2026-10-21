Feneval nombra a Mar Fuentes nueva presidenta de la patronal

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) ha nombrado a Mar Fuentes como nueva presidenta de la patronal. Su presentación oficial ha tenido lugar durante la celebración del Congreso Feneval 2026, encuentro que, bajo el lema El latido de la movilidad, reúne a representantes empresariales, asociaciones, instituciones y profesionales de la industria de la movilidad.

Fuentes lleva vinculada a la industria del alquiler de vehículos y la movilidad más de tres décadas. Su llegada al frente de Feneval supone la incorporación de un perfil con una sólida experiencia en dirección estratégica, gestión de operaciones internacionales, relaciones institucionales y representación empresarial.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha desempeñado responsabilidades directivas en algunas de las principales compañías del sector, participando activamente en procesos de transformación organizativa, expansión y mejora de la experiencia de cliente.

Más de tres décadas vinculada a la movilidad

Los inicios de su carrera profesional fueron en Hertz España en 1989, compañía en la que desarrolló gran parte de su trayectoria y donde llegó a ocupar el cargo de directora de Operaciones para España a la par que fue miembro del Comité de Dirección. Desde esta posición asumió la gestión de una red de 82 oficinas corporativas, además de la red de franquicias, y participó en procesos estratégicos relacionados con la actividad operativa o la gestión de equipos.

Posteriormente, entre 2023 y febrero de 2026, ejerció como directora de Operaciones de Record Go para diversos mercados europeos, formando parte de su Comité de Dirección y liderando áreas estratégicas como servicio al cliente, compras, infraestructuras, externalización de servicios y formación.

Su conocimiento de la realidad empresarial se complementa con una dilatada experiencia en el ámbito asociativo. Desde 2018 ocupaba la vicepresidencia de Galeval (Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor de Galicia), y desde el año 2025 formaba parte de la Junta Directiva, como vocal, de Apeca (Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias).

Una vinculación que le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de empresas y asociaciones de diferentes territorios, así como participar activamente en la defensa de sus intereses ante las administraciones públicas. Una presidencia centrada en el prestigio, la confianza y la unidad sectorial.

Congreso Feneval 2026

Durante su presentación ante el Congreso Feneval 2026, la nueva presidenta ha presentado las principales líneas que marcarán esta etapa, con especial atención al fortalecimiento del reconocimiento del alquiler de vehículos como una actividad estratégica para la economía y la movilidad en España.

Uno de los grandes compromisos expresados por Fuentes ha sido el de reforzar el prestigio del rent a car y contribuir a que la percepción social del sector refleje su evolución, profesionalización y compromiso con la calidad del servicio. «Ha llegado el momento de que todo ese esfuerzo y todo lo que aportamos a la sociedad se traduzca también en un mayor reconocimiento de nuestra actividad», ha afirmado Fuentes durante su intervención.

En este sentido, la nueva presidenta de Feneval también ha querido destacar que la aportación de las empresas de alquiler de vehículos trasciende la prestación de tan solo un servicio de movilidad. En sus palabras, la actividad del rent a car «favorece la conectividad de los territorios, facilita los desplazamientos turísticos, contribuye a la dinamización económica y genera oportunidades para empresas y profesionales en todo nuestro país».

Asimismo, la nueva presidenta ha trasladado su voluntad de reforzar la interlocución con las administraciones públicas y los diferentes agentes de la cadena de valor de la movilidad. De esta manera, ha defendido la importancia de que la Federación continúe trabajando de manera constructiva con las instituciones para impulsar un marco normativo que tenga en cuenta las particularidades del sector, facilite la actividad empresarial y favorezca el desarrollo de soluciones de movilidad eficientes, sostenibles y accesibles.

Durante su intervención, ha incidido en la necesidad de mantener la capacidad de adaptación que ha caracterizado históricamente a este segmento, aprovechar las oportunidades derivadas de la innovación y seguir situando al cliente en el centro de la actividad.

El nombramiento de Mar Fuentes se produce, además, en un momento especialmente significativo para la Federación, pues el próximo año 2027 conmemorará su 50.º aniversario. La nueva presidenta ha hecho referencia a esta próxima efeméride durante su intervención, destacando la importancia de reconocer el camino recorrido por la organización, pero también de mantener una visión de futuro que permita seguir respondiendo a las necesidades de empresas, profesionales y usuarios.