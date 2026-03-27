La DGT confirma el cambio de norma: va a limitar el acceso a estos carriles aunque tu coche sea eléctrico

Los carriles BUS-VAO son aquellos reservados para la circulación de ciertos vehículos: los autobuses y los considerados Vehículos de Alta Ocupación (VAO). Su principal objetivo es agilizar el movimiento de personas para priorizar el uso de coches compartidos o transporte público. La gestión del tráfico en España se encamina hacia un modelo más eficiente con la expansión de los carriles de alta ocupación. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé aumentar de forma significativa este tipo de infraestructuras, que hasta ahora tenían una presencia muy limitada en ciudades como Madrid o Valencia.

Hasta ahora, los vehículos con etiqueta ambiental Cero podían circular por estos carriles, pero la DGT ha confirmado el cambio de norma: este 2026, dejarán de tener acceso a los carriles VAO si circulan con un único ocupante. Para garantizar su cumplimiento, la DGT ha comenzado a implantar cámaras inteligentes capaces de identificar cuántas personas viajan en el interior de los vehículos. Estos dispositivos, que ya se han instalado en vías como la A-2 en Madrid, permiten automatizar la vigilancia y sancionar a los infractores, ya sea por circular solos o por utilizar accesos no autorizados. Al mismo tiempo, en 2026 continuará el despliegue de carriles VAO en Granada, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Valencia y la Comunidad de Madrid.

Cambio de norma de la DGT en los carriles VAO

«Hasta el año pasado, los turismos con distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos como 0 emisiones podían circular por los carriles VAO, aun cuando solo fueran ocupados por el conductor. La nueva Resolución prioriza la alta ocupación del vehículo frente al modo de propulsión del vehículo, de manera que el uso de los carriles VAO por parte de turismos con un único ocupante en vehículos con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B quedará condicionado a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles», detalla el organismo dirigido por Pere Navarro.

Con esta medida, la DGT refuerza el principio de que los carriles reservados deben cumplir su función principal: dar prioridad al transporte colectivo y a los vehículos de alta ocupación, promoviendo una movilidad más eficiente y asegurando un uso más eficaz del espacio viario en los principales corredores de entrada a las áreas metropolitanas.

Los carriles reservados para vehículos de alta ocupación (VAO) se sitúan en distintos corredores estratégicos del país. En concreto, en la provincia de Granada, en la carretera GR-3211 entre Granada y La Zubia; en la provincia de Málaga, en accesos vinculados a la A-357 y a la A-7056 hacia el Parque Tecnológico de Andalucía; en la provincia de Sevilla, tanto en el Puente de la Señorita entre Sevilla y Camas como en la carretera A-8057 entre Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache; en la Comunidad de Madrid, en tramos de las autovías A-6 y A-2 (que entrará en funcionamiento a lo largo del año); en la provincia de Valencia, en la autovía V-21 entre Albuixech y Alboraya; y en Mallorca (Islas Baleares), en la autovía Ma-19 de acceso a la ciudad de Palma cuando finalicen las obras de infraestructura, todos ellos activos únicamente cuando así lo indique la señalización fija o variable correspondiente.

Radares de ocupación

En los últimos años se ha incorporado una novedad significativa en el control de estos carriles: los llamados radares de ocupación. Estos dispositivos verifican cuántas personas viajan dentro de un vehículo mediante cámaras e inteligencia artificial, capaces de analizar el interior del vehículo y determinar automáticamente si se cumple el requisito de ocupación mínima. Este sistema de control ya se está implementando en algunos puntos específicos, donde las cámaras operan de manera continua para supervisar tanto el acceso como la salida de los vehículos.

¿Nuevo carril para emergencias?

Por otro lado, está pendiente de aprobación el nuevo carril para emergencias. Concretamente, el artículo 32 establecerá la «obligación de abrirse hacia los lados» en autopistas y autovías para todos los vehículos que circulen muy despacio (al paso de peatones) o se encuentren detenidos a causa de una retención. «Se trata de arbitrar un comportamiento en autopistas y autovías para facilitar el acceso a los vehículos prioritarios, agilizar el acceso y la evacuación de las víctimas de un siniestro y restablecer la circulación lo antes posible», explica Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT.

Asimismo, la DGT enviará alertas sobre situaciones de emergencia a los conductores, permitiéndoles anticiparse y facilitar el paso a los vehículos prioritarios incluso antes de que se activen sus señales acústicas y luminosas. «El desarrollo de esta tecnología estará terminado a finales de este año. Además, será necesaria la cooperación de todas las administraciones con servicios de emergencias para que vuelquen esa información en la plataforma”, aclara Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT.