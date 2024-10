Confirmado por un mecánico de la ITV: el coche fabricado en España que apenas da problemas 

En el mercado del automóvil es un hecho que la tecnología es la gran protagonista, pero los conductores lo que buscan es que los modelos sean duraderos y fiable.

Los vehículos cada vez son más complejos en lo técnico, pero esto no hace que sean más longevos, por lo que hay muchos conductores que se acuerdan de modelos de hace años de gran fiabilidad.

Habló un mecánico de la ITV

A este respecto, un mecánico de la ITV desveló mediante su cuenta en la red social de Instagram qué coche es de los que mejor va a responder a las necesidades de los actuales conductores, especialmente gracias a la calidad de fabricación y como no, a la fiabilidad.

Hablamos de Pedro Bastida, al que se la llama en redes sociales «itvdeltiktok», que compartió la experiencia sobre uno de los modelos que, como él dice, es de los mejores modelos del mercado por los acabados y la calidad de los componentes que tiene, el Ford Kuga en su primera generación.

Dicho modelo, que se fabricó en Almusafes, demostró que era una alternativa fiable, resistente y que ha dado escasos problemas. En sus propias palabras, Bastida comentó al inicio del vídeo que el modelo Kuga de Ford en su generación primera era un vehículo interesante por lo bueno que había salido.

De los aspectos que Bastida ha destacado en dicho modelo, podemos hablar de la gran calidad que tienen, tanto el diseño como los materiales usados en la fabricación.

Para el mecánico, hablamos de un vehículo que se puede decir que ha superado la prueba de los años y que continúa ofreciendo un rendimiento destacado, donde el motor 2.000 TDCI es una magnífica alternativa a valorar por su adecuada relación entre consumo y potencia.

Además, Bastida puso de relieve el que dicho coche está producido en Almusafes, una planta española en la que ganó una reputación importante por su gran excelencia en la fabricación de automóviles.

Los problemas técnicos del Ford Kuga

Entre los puntos de mayor fortaleza del Ford Kuga podemos hablar del comportamiento que tiene en la ITV. Bastida comenta que estos coches habitualmente tienen escasos problemas cuando tienen que pasar las revisiones técnicas.

A todo ello, añadió que no dan muchos problemas en la ITV, añadiendo que no tienen fallos comunes como problemas con las rótulas o el silentblock. Si hablamos del rendimiento del motor, los motores, cuando hablamos de emisiones, funcionan realmente bien.

En su vídeo, lo que hace Bastida es mostrar un Kuga que tiene doscientos cuarenta mil kilómetros y que es verdaderamente sorprendente el magnífico estado en el que está, donde resalta lo robusto que es su brazo de suspensión.

No destaca especialmente por su potencia

Aunque no es un vehículo demasiado potente, para Bastida esto es una gran ventaja, puesto que como no tiene demasiado peso, la calidad de fabricación es mayor al garantizar la fiabilidad del modelo. No es un coche muy potente, tampoco tiene mucho peso y está bastante bien fabricado.

Por último, lo que hizo Bastida fue realizar una revisión rápida del motor, donde observó que el mismo no presentaba problemas de importancia y que suelen ser habituales en coches con sus años y kilometrajes.

El motor no tiene rezume alguno, ni pérdidas y los ejes están muy bien, evidenciando que el Ford Kuga en su primera generación es una interesante alternativa para los que estén buscando un vehículo en nuestro país que ofrezca seguridad, durabilidad y escasos problemas a nivel mecánico.

¿Es de verdad lo de la menor fiabilidad de los coches actuales?

Se habla mucho de que los coches de ahora cada vez dan más averías y visitan en más ocasiones los talleres. Lo cierto es que los mayores avances en lo tecnológico están haciendo que cada vez sea más probable que sufran de averías en este sentido.

Por este motivo, sí que puede ser que los modelos acudan más al taller. En algunos componentes, como sucede con las baterías, tienen buena culpa los sistemas Start & Stop, los cuales hacen que se produzcan más fallos, por no hablar de su menor duración, algo que hace que muchos usuarios busquen la desconexión de dicho sistema, como dicen profesionales del sector de instalación urgente de baterías.

En sentido, a veces los coches con más años, cuando son modelos que, como el Kuga en su primera generación, son tan fiables, pueden ser una magnífica opción en el mercado de segunda mano.

Especialmente interesante será si el vehículo tiene pocos kilómetros y ha sido sometido a buen trato, lo que siempre es un plus en este tipo de casos, puesto que es bastante más probable que de un buen resultado.