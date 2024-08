Se confirma la fecha: ya se sabe lo que va a pasar con los coches con etiquetas B y C

Desde julio pasado empezaron a tomar medidas en las ciudades más importantes de nuestro país. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el comienzo del final de la época de los automóviles de motor de combustión que usan gasolina y diésel en España. A principios del mes pasado la ZBE de Madrid, que se puede decir que abarca la totalidad del término municipal, lo que hizo fue prohibir la circulación de coches que carezcan de etiquetas ambientales, por lo tanto, los diésel que están matriculados antes de dos mil seis, y de los vehículos que funcionan con gasolina del mismo año, así como de los vehículos que van con el mismo combustible que se matricularon antes del 2001. En las ZBE solo pueden circular con libertad coches con las etiquetas B, C, Eco y Cero.

Unas medidas que no se detienen aquí

El caso es que la medida que se ha tomado con los vehículos con etiqueta A, que es como se llama a los coches que carecen de etiquetas ambientales, no se van a detener en estos vehículos, los cuales van a funcionar con tecnología del siglo pasado y sin cumplir con las normas ambientales que aprobará la Unión Europea en lo que va de siglo XXI. Hay más probabilidades de que en los próximos años se vayan implementando medidas nuevas para que se vayan retirando de la circulación los vehículos con etiquetas B y C, que tiene en común con los vehículos sin etiqueta o etiqueta A el que funcionan con tecnologías que continúan emitiendo gases que contaminan. Las fechas para que se prohíba la circulación de los vehículos que tienen etiquetas B y C es un plan por parte de la Unión Europea al que de la misma forma se ha acogido el Estado español, es que se deje de fabricar y vender coches de combustión a partir de 2035, aunque van a poder seguir circulando los vehículos con etiqueta B y C. Esto va a ser así, como mínimo hasta 2050, que es cuando los coches que funcionan con motor de combustión que usan diésel y gasolina se van a dejar de utilizar.

Antes habrá otra serie de pasos

Lo cierto es que antes de esas fechas que acabamos de comentar, se van a producir otra serie de pasos que estarán en relación con las ZBE y donde van a empezar a excluirse los vehículos con etiquetas B y C. Si hablamos del ayuntamiento de Madrid, que fue pionero a la hora de aplicar este tipo de medidas, la exclusión de este tipo de coches en toda la Zona de Bajas Emisiones es posible que se inicie en 2028, aunque existen personas que hablan de 2030.

Las ZBE y las etiquetas ambientales

Antes de finales de 2024, la totalidad de municipios de España que tengan más de 50.000 habitantes, van a tener que disponer de una ZBE, en la cual solo van a poder circular vehículos que tengan etiquetas ambientales B,C, Eco y Cero. Hasta este momento, únicamente 150 centros urbanos cumplieron con dicha normal, pero es de esperar que los que quedan se vayan añadiendo antes de que finalice el año.

Los coches que carezcan de etiquetas ambientales y entren en una ZBE careciendo de autorización van a ser objeto de sanciones y multas, una medida que se está ya aplicando en la ZBE de Madrid.

La principal idea que tienen estas zonas y su razón de ser es la mejora de la calidad del aire en los centros urbanos más importantes, de tal forma que se busca la protección de la salud de los habitantes, así como que se promueva el uso y la compra de los vehículos híbridos y que son totalmente eléctricos, o de coches que tengan motor de combustión, los que llevan etiquetas B y C y tienen tecnología incorporada para la reducción de las emisiones de carácter contaminante de los motores al máximo.

No hay que olvidar que los coches que tienen etiquetas B son los que cuentan con motor de gasolina entre los años 2001 y 2005, así como los que tienen diésel que fueron matriculados entre los años dos mil seis y dos mil catorce.

Por otra parte, los vehículos que tienen etiquetas C son los que tienen motores de gasolina, que se matricularon desde dos mil seis, y los coches diésel de dos mil quince en adelante.

Cuando hablamos de la categoría ECO hablamos de los coches híbridos que funcionan con gas natural y en la categoría Cero que tienen más autonomía y son totalmente eléctricos. La tendencia es que la misma sea la última categoría que va a circular por las carreteras, autopistas y calles, a partir de 2050.

Deseamos que te haya quedado todo esto claro y así sepas por dónde vas a poder y por dónde no, dependiendo de la etiqueta medioambiental de tu vehículo.