Cómo recuperar los puntos del carnet de conducir

Una de las peores pesadillas que tienen los conductores cuando se trasladan por las carreteras de nuestro país es ser cazado por un radar o un agente de Tráfico y tener que recuperar puntos en el carnet de conducir tras cometer una infracción. Como ya sabemos, cuando obtenemos el permiso de circulación contamos con un total de 12 puntos, que se incrementarán con el paso de los años. Eso sí, siempre y cuando no cometas ningún tipo de infracción y seas pillado por las instituciones pertinentes, de lo contrario, se reducirán en tu ‘cartilla’ de puntos dependiendo de la quebrantamiento de la Ley.

No obstante, y a pesar de conocer el Reglamento General de Circulación, los conductores más kamikazes hacen ‘oídos sordos’ a las normas y, a largo plazo, suelen perder todos los puntos del carné de conducir por cometer varias infracciones, además de tener que abonar las multas económicas correspondientes. Este escenario implica que, para volver a circular legalmente, deberá transcurrir cierto tiempo y volver a realizar un cursillo para recuperar los puntos perdidos en el carnet de conducir.

Conducir usando el móvil sujetándolo con la mano te va a costar, a partir del 21 de marzo, 6️⃣ puntos del carné. Si lo haces hoy puedes perder 3 puntos. O algo mucho más valioso. La #distracción causa 1 de cada 3 siniestros mortales.

Y el uso del móvil es la principal causa. pic.twitter.com/zAtbtDLUjI — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 23, 2022

Cómo recuperar puntos del carnet si has perdido todos

Tal y como hemos citado líneas atrás, si has perdido todos los puntos del carné de conducir deberás realizar una serie de pasos para poder volver a conducir de forma legal y recuperar los puntos, empezando por efectuar un curso de reeducación vial. Por otro lado, también es importante destacar que, durante el proceso, no puedes cometer ningún tipo de infracción o violar las normas de circulación, de lo contrario se retrasaría la evolución. Asimismo, es aconsejable acudir a la oficina de la Dirección General de Tráfico más cercana para que te den más detalles acerca de tu caso.

1.- Curso de sensibilización y reeducación vial: si has perdido todos los puntos, es decir, te has quedado con 0, deberás realizar un curso de reeducación vial, que tiene una duración de 24 horas, y se imparte en centros autorizados. Una vez que completes el curso, recuperarás un total de 6 puntos.

2.- Recuperación de puntos por tiempo: si no cometes infracciones durante un tiempo determinado, podrías recuperar puntos de forma automática. Según especifica la Ley:

Si no has perdido más de 8 puntos y no cometes infracciones, recuperarás 2 puntos por cada 2 años sin infracciones, hasta un máximo de 12 puntos. Si has perdido más de 8 puntos pero no todos, deberás esperar 3 años sin infracciones para recuperar los puntos perdidos (hasta un máximo de 12 puntos).



3.- Revalidación del carnet: si se te ha retirado el carné de conducir debido a la pérdida total de los puntos, y no cumples con los requisitos para la recuperación, es posible que tengas que realizar una nueva prueba de conducción. Esto solo se aplica si has perdido el permiso por completo, y la revalidación implicará exámenes teóricos y prácticos.

¿Cómo recuperar puntos del carnet si todavía te quedan?

Si todavía te quedan en el carnet de conducir pero quieres evitar perder puntos o incluso recuperarlos, existen varias formas de hacerlo en nuestro país. A continuación, os detallaremos alguna de ellas.

No cometer infracciones: la forma más sencilla de recuperar puntos es evitar cometer infracciones. Si no violas ninguna norma durante un periodo determinado, puedes recuperar puntos automáticamente. Realizar el curso de recuperación de puntos: si tienes más de 8 puntos, puedes realizar un curso de recuperación de puntos llamado ‘Curso de sensibilización y reeducación vial’. Tiene una duración de 12 horas y te permite recuperar hasta 6. Cabe destacar que es voluntario y podría ser útil, sobre todo si sabes que puedes perder puntos en el futuro. Recuperación por buen comportamiento: si has perdido menos de 8 puntos y has cometido infracciones menores, el sistema también ofrece una manera de recuperar puntos sin tener que hacer el curso. Sin embargo, esto dependerá de tu historial y de las infracciones cometidas.

Cuántos puntos de conducir te dan al año

En España, cuando obtienes el carné de conducir, empiezas con 8 puntos. A partir de ahí, la cantidad que recibes no está determinada por el año de obtención del permiso, sino por el comportamiento de conducción y las infracciones cometidas, tal y como hemos mencionado líneas atrás.

Sin embargo, si no cometes infracciones, recuperas 2 puntos cada 2 años si no has perdido más de 8 puntos. Es decir, no se te otorgan puntos de manera automática cada año, pero sí puedes ir recuperando puntos si sigues un buen comportamiento al volante. Si ya los tienes todos, puedes optar por realizar el curso de recuperación de puntos para ganar hasta 6 puntos adicionales.

¿Cómo saber cuántos puntos te quedan?