El coche más vendido en junio en España no tiene competencia: es bueno, bonito y barato

Otro mes más, el Dacia Sandero ha alcanzado el liderato de coches más vendidos, con 4.288 unidades matriculadas en el mes de junio, y apunta a revalidar el título de modelo más comprado en el año, registro que ostenta desde los últimos 12 años en España. Un modelo que ya está disponible con un motor híbrido, cuyas primeras unidades llegarán a la red oficial Dacia después del verano.

El Sandero también ha sido el coche más vendido en lo que va de año, hasta alcanzar las 18.540 operaciones comerciales, lo que se traduce en un 9% menos si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Pese a esta reducción, el modelo reina tranquilo en la tabla a más de 3.000 matriculaciones del segundo modelo más vendido, el Seat Ibiza, que ha sumado 15.786 matriculaciones en el intervalo enero-junio, con un fuerte avance del 28,8% sobre sus cifras de hace un año.

En tercer lugar, se ha posicionado el Toyota Corolla con 13.379 registros y un aumento del 19,2%, y el Peugeot 208, del que se han totalizado un total de 12.951 operaciones en los primeros seis meses del año, un 6,2% más. El Toyota C-HR cierra el ‘top 5’ del semestre con 12.575 matriculaciones y un aumento del 24,5% de sus matriculaciones con respecto al año pasado, pese a haber perdido cuota por la llegada de su alternativa eléctrica.

El coche más vendido en junio en España

Dacia Sandero, el vehículo más vendido en España desde 2013 y en Europa desde 2017, mantiene su liderazgo en 2026 y sigue marcando una época en el mercado automovilístico. Con tres generaciones a sus espaldas, este modelo ha consolidado una reputación impecable y se ha convertido en un imprescindible en nuestro país gracias a su excelente relación valor-precio.

Más de 400.000 clientes españoles han elegido Sandero desde su lanzamiento en 2008, y un 76% de ellos se ha decantado por la versión Stepway, un producto robusto, amplio, fiable y accesible. Con la llegada de la tecnología hybrid 155, ambas carrocerías adquieren una nueva dimensión para seguir consolidándose como las grandes referencias del mercado.

La motorización hybrid 155 forma parte del auge de la hibridación dentro de la marca Dacia. Tras introducir la tecnología híbrida autorrecargable en la gama Jogger en 2023 y extenderla a Duster en 2024, Bigster abrió un nuevo capítulo el año pasado con esta mecánica, una opción más moderna, potente y con un mayor confort de conducción que, posteriormente, se ha introducido también en las nuevas generaciones de Duster y Jogger.

Al ofrecer esta tecnología en los nuevos Sandero y Sandero Stepway, Dacia propone el vehículo híbrido más accesible del mercado, disponible desde 19.890 euros en su versión berlina y desde 21.290 euros con el acabado Stepway. De este modo, la marca responde a las expectativas de los clientes manteniéndose fiel a su posicionamiento: ofrecer lo esencial, sin renunciar a nada.

Esta tecnología made in Spain está compuesta por un motor de gasolina de 1.8 litros con 4 cilindros y 109 CV, dos motores eléctricos (un bloque de 50 CV y un arrancador/generador de alta tensión), una batería de 1,4 kWh (230 V) y una caja de cambios automática electrificada. Dicha transmisión cuenta con 4 marchas dedicadas al bloque térmico y otras dos destinadas al eléctrico, una combinación posible gracias a la ausencia de embrague. La frenada regenerativa, sumada a la alta capacidad de recuperación de energía de la batería y la eficiencia de la caja de cambios, permite realizar hasta un 80% del tiempo de conducción urbana en modo totalmente eléctrico. Además, el arranque se efectúa sistemáticamente en modo 100% eléctrico.

Gracias a la nueva oferta hybrid 155, Sandero y Sandero Stepway tienen un consumo combinado de combustible de solo 4,2 y 4,4 l/100 km respectivamente, con unas emisiones de CO2 de tan solo 96 y 100 g/km.