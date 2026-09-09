Los conductores de coches eléctricos podrán recorrer el equivalente a 500 millones de kilómetros durante este año gracias a la energía suministrada por la red pública de recarga de Iberdrola. Esta cifra supone un hito con el que también se evita el consumo de alrededor de 30 millones de litros de gasolina, lo que se traduce en un importante ahorro para el bolsillo de los españoles.

En este contexto, la energética continúa reforzando su apuesta por el coche eléctrico con una infraestructura que hace posible esta transformación. Iberdrola dispone actualmente de 12.000 puntos de recarga operativos con su red propia y la red de alta potencia fruto de su alianza con bp pulse, tras incorporar 2.000 nuevos puntos en los últimos doce meses y más de 4.300 en los últimos dos años.

La utilización de esta red también crece con fuerza. Iberdrola prevé realizar 4,1 millones de recargas en 2026, frente a los 2,6 millones de 2025 y los 1,7 millones de 2024, lo que supone un incremento de aproximadamente el 60% en comparación con el mismo periodo del año anterior y del 140% si lo comparamos con las cifras de hace dos años.

Electrificar es ahorrar

Además de facilitar los desplazamientos, la movilidad eléctrica ofrece importantes ventajas económicas para los usuarios, en tiempos en los que la gasolina roza máximos históricos.

Tanto es así que los conductores que recargan habitualmente en sus hogares pueden reducir más del 90% del coste energético respecto a un vehículo de gasolina sin depender de la volatilidad del mercado y la coyuntura internacional. Con las tarifas de Iberdrola es posible recorrer 100 kilómetros por aproximadamente un euro, frente a los más de 12 euros que supondría el mismo trayecto con combustible convencional actualmente.

Incluso utilizando la red pública de recarga, el vehículo eléctrico continúa ofreciendo ventajas económicas significativas. Los usuarios pueden ahorrar más de un 50% utilizando puntos de baja potencia y más de un 20% en recargas de alta potencia, porcentaje que aumenta gracias a las promociones y beneficios disponibles para los clientes de Iberdrola.

En los desplazamientos de larga distancia, la diferencia sigue siendo notable. Un viaje de 400 kilómetros realizado con un vehículo eléctrico y saliendo con la batería cargada desde casa puede costar en torno a 11 euros, frente a los 51 euros de un vehículo de gasolina, lo que representa un ahorro cercano al 80%. Incluso sin posibilidad de recarga doméstica, el ahorro supera el 30%.

Energía para recorrer 500 millones de kilómetros

La evolución del mercado, la creciente adopción por parte de los conductores y el despliegue de infraestructuras de recarga demuestran que la movilidad eléctrica ha entrado en una nueva fase de madurez. Y no sólo eso, la expansión de la movilidad eléctrica se refleja también en la energía suministrada a través de la red pública de recarga, ya que durante 2026, Iberdrola proporcionará energía suficiente para recorrer 500 millones de kilómetros.

Tomando como referencia un vehículo de gasolina con un consumo medio de 6 l/100 km, 500 millones de km equivaldrían a ahorrar el consumo de aproximadamente 30 millones de litros de gasolina. Además, considerando unas emisiones de 2,31 kg de CO₂ por litro de gasolina, esto supondría evitar alrededor de 69.300 toneladas de CO₂ compensadas por Iberdrola.

La red de movilidad eléctrica de Iberdrola cuenta además con 600.000 usuarios registrados en su aplicación, lo que significa que aproximadamente dos de cada tres conductores de vehículos eléctricos en España utilizan sus servicios. De ellos, se estima que 350.000 usuarios únicos realizarán una media de 12 recargas al año, equivalente a una recarga mensual por usuario.

Gracias a su combinación de puntos de alta y baja potencia distribuidos por todo el territorio, Iberdrola dispone de la red de recarga más extensa del país y con capacidad suficiente para prestar servicio a más de 1,5 millones de vehículos eléctricos, cubriendo todas sus necesidades de recarga fuera del hogar.