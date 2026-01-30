El fabricante automovilístico chino Changan aterriza en España con el Banco Santander como socio financiero para la comercialización de vehículos 100% eléctricos. La entidad bancaria de Ana Botín será la encargada de financiar las operaciones de la compañía en el mercado español, que inicia su desembarco con dos modelos del segmento SUV y 32 puntos de venta.

Así lo ha explicado la compañía en el lanzamiento de la marca para el mercado español, al que ha asistido este diario, en el que ha confirmado el inicio de la comercialización de Changan en España con el Deepal S05 y el Deepal S07 con un precio de 29.750 euros y 32.650 euros, respectivamente, financiando la compra con el Banco Santander.

No es la primera vez que la entidad financiera apoya a las marcas chinas en su desembarco en España. MG, Omoda, BYD y Farizon también iniciaron su comercialización en el mercado nacional de la mano del Banco Santander. Otras marcas chinas, como es el caso de Ebro -fabricante del gigante asiático Chery-, han apostado por aliarse con Crédit Agricole será el socio financiero.

Changan aterriza en España

Changan, empresa china que comenzó fabricando armas hace 163 años y que se dedica a la automoción desde 1957, ya cuenta con una red de 32 concesionarios, a los que se sumarán 33 más antes de verano hasta sumar 65 puntos de venta y alcanzar las 80 instalaciones coincidiendo con el final del año.

Unos concesionarios que por el momento comercializarán Deepal, a los que se prevé sumar otras marcas del grupo automovilístico antes de que finalice año, a pesar de que marca sufre el castigo de los aranceles de la Unión Europea (UE) a la comercialización de coches 100% eléctricos procedentes de China. En este caso de algo más de un 30%, que la marca asegura que no se trasladará al cliente en el precio final.

Deepal S05 y S07

Creado en el centro de diseño que tiene la marca en Turín (Italia), el Changan Deepal S07 es un SUV de perfil deportivo con líneas bien definidas de 1.930 mm de ancho, 4.750 mm de largo y 1.625 mm de alto. Este modelo está equipado con una batería de iones de litio de 79,97 kWh, que proporciona una autonomía de hasta 475 km (WLTP). Gracias a su sistema de carga rápida de hasta 93 kW, es posible cargar la batería del 30% al 80% en solo 35 minutos en una estación de carga rápida.

Su motor eléctrico ofrece una experiencia de conducción dinámica, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Con un diseño de motor único, el sistema proporciona una potencia máxima de 217 CV y un par máximo de 320 Nm, asegurando un rendimiento ágil y eficiente en el día a día.

Por su parte, el Changan Deepal S05 que compite en el segmento de los SUV del segmento con cerca de 4,6 metros de longitud y una distancia entre ejes generosa. Cuenta con un motor eléctrico de 270 CV que permite alcanzar autonomías cercanas a los 480 kilómetros.

Mientras, en el interior, destaca por un enfoque minimalista y muy digital. El habitáculo está dominado por una gran pantalla central desde la que se controlan la mayoría de funciones, acompañada de instrumentación digital y un completo paquete de asistentes a la conducción. La calidad percibida es elevada y el confort está reforzado por asientos eléctricos con funciones de calefacción y ventilación, techo panorámico y un espacio interior amplio tanto para los ocupantes como para el equipaje.