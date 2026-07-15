BYD presenta la Blade Battery 2.0, una batería de litio y hierro capaz de superar el test del clavo sin fuego ni explosiones gracias a una química insuperable

BYD presentó la primera generación de la Blade Battery en 2020 con el objetivo de resolver uno de los mayores retos del coche eléctrico: la seguridad. Seis años después, la firma china da un nuevo paso adelante con la llegada de la Blade Battery 2.0, una evolución que mejora prácticamente todos los aspectos de su predecesora. La nueva batería ofrece una mayor autonomía, reduce significativamente los tiempos de carga y eleva aún más los niveles de seguridad. De hecho, ha sido capaz de superar exigentes pruebas extremas sin incendiarse, un hito que BYD destaca como una de las grandes fortalezas de esta segunda generación.

La Blade Battery 2.0 promete convertirse en uno de los pilares tecnológicos de la próxima generación de vehículos eléctricos de BYD. Junto con la nueva arquitectura eléctrica de 1.000 voltios y el sistema de carga ultrarrápida Flash Charging, ya disponible en Europa, la compañía busca eliminar una de las principales barreras para la adopción del coche eléctrico: el tiempo de recarga. Aunque conserva el característico diseño de la Blade Battery original, basado en celdas alargadas integradas directamente en el paquete, la segunda generación ofrece un mejor rendimiento energético y una mayor durabilidad.

Así es la nueva Blade Battery 2.0

«BYD, líder en vehículos enchufables y tecnología de baterías, está preparada para derribar las últimas barreras que impiden la adopción masiva de los vehículos eléctricos gracias a la segunda generación de su emblemática Blade Battery y a su tecnología FLASH Charging, capaz de ofrecer potencias de carga hasta 1.500 kW a través de un único conector.

Juntas, ambas tecnologías permiten velocidades de carga increiblemente rápidas, independientemente de las condiciones. Pasar del 10% al 70% del nivel de carga requiere apenas cinco minutos, mientras que alcanzar del 10% al 97% solo necesita nueve minutos. Incluso cuando la temperatura desciende hasta -30°C, una situación que normalmente reduce drásticamente la velocidad de carga, el sistema FLASH Charging puede elevar el nivel de carga de una Blade Battery 2.0 del 20% al 97% en solo 12 minutos», detalla BYD.

Fruto de seis años de investigación y desarrollo, la Blade Battery 2.0 marca un nuevo salto tecnológico para BYD y se convierte en la base sobre la que se asienta su sistema de carga ultrarrápida FLASH Charging. Tradicionalmente, los fabricantes han tenido que elegir entre una alta densidad energética o una carga ultrarrápida, ya que ambas características suelen ser difíciles de combinar. Sin embargo, BYD asegura haber superado esta limitación al incrementar la densidad energética en un 5% y, al mismo tiempo, mejorar de forma notable la velocidad de recarga.

Para hacerlo posible sin sacrificar la seguridad ni la vida útil de la batería, la marca ha desarrollado el sistema de transporte iónico FlashPass, una tecnología diseñada para llevar las baterías de litio-ferrofosfato (LFP) a un nuevo nivel. Este avance se apoya en tres innovaciones fundamentales: un cátodo Flash-Release con una arquitectura de partículas multinivel que favorece un flujo más rápido de los iones; un electrolito Flash-Flow, optimizado mediante Inteligencia Artificial para aumentar la conductividad iónica; y un ánodo Flash-Intercalate, con una estructura tridimensional que facilita una inserción mucho más rápida de los iones de litio. Gracias a esta combinación, se reduce considerablemente la resistencia interna y, con ello, la generación de calor.

Entre las principales novedades también destaca una nueva capa de interfase de electrolito sólido (SEI), un elemento esencial en cualquier batería de iones de litio. BYD ha desarrollado una solución que combina ingeniería molecular con optimización estructural para crear una capa extremadamente fina, capaz de mejorar la conductividad iónica, y al mismo tiempo muy compacta, lo que garantiza una elevada estabilidad química.

Todos estos avances se han conseguido sin comprometer dos aspectos clave: la seguridad y la durabilidad. La Blade Battery 2.0 ha superado con éxito una nueva batería de pruebas extremas, entre ellas el primer ensayo del mundo que combina la carga ultrarrápida FLASH Charging con la prueba de penetración mediante un clavo. Incluso tras 500 ciclos de carga rápida, la batería no presentó fuga térmica, emisión de humo ni combustión.

Asimismo, la nueva batería también resistió una prueba de fuga térmica provocada por un cortocircuito simultáneo en cuatro celdas. A pesar de alcanzar temperaturas superiores a los 700 °C, no se produjo ningún incendio ni explosión, confirmando el elevado nivel de seguridad del nuevo diseño. En materia de durabilidad, BYD también ha introducido mejoras importantes. Según la compañía, la degradación total de la capacidad de la Blade Battery 2.0 se reduce en un 2,5% respecto a la primera generación, lo que se traduce en una mayor vida útil y un rendimiento más estable a lo largo del tiempo.

Wang Chuanfu, presidente y director ejecutivo de BYD, ha subrayado durante la presentación en China que «la industria debe abordar los desafíos persistentes de las bajas velocidades de carga y el rendimiento reducido de carga a bajas temperaturas si quiere convencer a los consumidores que aún dudan en dar el paso hacia la movilidad eléctrica».