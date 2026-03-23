El BOE y la DGT lo confirman: el 12 de agosto ya hay restricciones en 6 comunidades porque lo que llega no es normal

El 12 de agosto de 2026 se producirá el primer eclipse total de sol visible desde España en más de un siglo, y la DGT llevará a cabo un plan de seguridad vial que contempla restricciones de circulación en varias comunidades autónomas, según ha confirmado el BOE. «Numerosas zonas de España están muy bien posicionadas para contemplarlo», reconoce el Ministerio del Interior, razón por la cual se adoptarán «medidas especiales de regulación del tráfico en las carreteras de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana».

La DGT prevé miles de desplazamientos para la observación del eclipse el próximo 12 de agosto, y pondrá en marcha un plan especial de seguridad vial en todas las vías interurbanas. Aunque el organismo dirigido por Pere Navaro aún no ha publicado los detalles, ya se ha formado el grupo de trabajo que diseñará el dispositivo; algunas de las medidas que se podrían adoptar son: itinerarios alternativos, controles de velocidad y limitaciones de circulación para vehículos pesados. El objetivo es evitar colapsos en carreteras secundarias y organizar los accesos a las zonas con mayor visibilidad.

Plan especial de la DGT para el 12 de agosto

«Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país», explica el Instituto Geográfico Nacional.

Franja de totalidad

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica recorriéndola de oeste a este. En España, pasará por numerosas capitales de provincia: La Coruña, Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, Valencia, Castellón de la Plana y Palma de Mallorca.

«La totalidad de la sombra lunar se proyectará sobre lugares reconocidos como la Torre de Hércules, la bahía de Santander o las catedrales góticas de Castilla y León pocos minutos antes del anochecer», indica la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses de España.

En Bilbao tendrá lugar a las 20:27 horas, con una duración de 32 segundos; en Burgos, de 20:28 a 20:30 horas, con una duración de 1 minuto y 45 segundos; en Castellón de la Plana, de 20:31 a 20:32 horas, con una duración de 1 minuto y 34 segundos; en La Coruña, de 20:27 a 20:28 horas, con una duración de 1 minuto y 14 segundos; en León, de 20:28 a 20:29 horas, con una duración de 1 minuto y 44 segundos; en Logroño, de 20:28 a 20:29 horas, con una duración de 1 minuto y 21 segundos; en Lugo, de 20:28 a 20:29 horas, con una duración de 1 minuto y 22 segundos; en Oviedo, de 20:27 a 20:28 horas, con una duración de 1 minuto y 48 segundos; en Palma de Mallorca, de 20:31 a 20:32 horas, con una duración de 1 minuto y 36 segundos; en Santander, de 20:26 a 20:27 horas, con una duración de 1 minuto y 4 segundos; en Vitoria, de 20:27 a 20:28 horas, con una duración de 1 minuto y 5 segundos; en Zamora, de 20:30 a 20:31 horas, con una duración de 14 segundos; y en Zaragoza, de 20:28 a 20:30 horas, con una duración de 1 minuto y 25 segundos.

Medidas de seguridad, movilidad y protección civil

«La Comisión Interministerial puede crear los grupos de trabajo que considere necesarios y entiende que la colaboración es clave para establecer puntos de observación adecuados y seguros y que la información sobre salud y seguridad es fundamental en la planificación para prevenir situaciones de peligro para las personas y el entorno ambiental, informando, sensibilizando y también anticipando los riesgos detectados», explican desde la Subdelegación del Gobierno. «Por eso, ha considerado esencial la coordinación con delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, comunidades autónomas, diputaciones y federación de municipios y provincias, dentro del grupo de trabajo de Movilidad».

‘Trío de eclipses’

El 2 de agosto de 2027, otro eclipse total cruzará España. La franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur de la Península y el norte de África. El eclipse tendrá lugar durante la mañana, y la máxima duración de la totalidad sucederá en Ceuta con 4 minutos y 48 segundos.

Por último, el 26 de enero de 2028, se producirá un eclipse anular cuya franja de anularidad cruzará la Península de sudoeste a noreste justo antes de la puesta de Sol. Debido a la baja elevación del Sol sobre el horizonte, la observación de este eclipse requerirá una excelente visibilidad en la dirección de la puesta de Sol.