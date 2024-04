El aviso de la Guardia Civil que no te va a gustar: esto es lo que te va a pasar si manipulas la pegatina de la ITV

En nuestro país, el treinta y cuatro por ciento de los usuarios optan por no hacer la Inspección Técnica de Vehículos y circulan sin la certificación que corresponde, lo que supone un peligro para muchos conductores.

La obtención de un resultado favorable en la Inspección Técnica de Vehículos implica que se reúnan una serie de condiciones precisas para que nuestro coche circule de forma segura por las vías españolas y todos los rincones del país. De no ser así, vas a poner en serio riesgo la seguridad tuya y de los otros conductores.

Por todo ello, se deben reparar los fallos que se vayan a detectar en la ITV para obtener un resultado favorable en el «próximo examen» y que se vuelva a circular de forma segura. .

Un 34% de los conductores no pasan la ITV

El porcentaje es elevado y ello supone un peligro para ellos y los otros usuarios de las vías, además de que puede suponer una sanción económica.

Además, una de las infracciones más habituales de los conductores españoles es la manipulación o falsificación de la pegatina de la ITV, lo que puede llegar a implicar multas mucho más altas o llevarte a prisión por una serie de meses.

¿Cuál es la multa por circular sin ella?

Habitualmente, la Ley de Tráfico lo que hace es castigar a los conductores que circulan con la ITV caducada y todo ello con 200 euros.

Pensemos que si la persona tiene un accidente y no cuenta con la Inspección en Regla, la aseguradora no se hará cargo de las reparaciones en el coche.

El hecho de circular por carretera con un informe desfavorable se pena también con 200 euros de sanción. Si la ITV es negativa, el castigo aumentará hasta los 500 euros de multa al ser considerada una falta bastante grave, que va a implicar no solo la inmovilización del vehículo y el traslado al taller, para solventar los fallos del coche.

No olvidemos que se debe pegar la pegatina en el coche cuando se haya obtenido el resultado favorable en la Inspección Técnica.

De lo contrario, vas a poder ser sancionado de forma leve con una multa que va a oscilar entre los ochenta y los cien euros, sin que haya pérdida de puntos del carné.

Entre los factores más importantes que intervienen se encuentra el modelo del coche, puesto que conforme más importante sea la inversión en la compra, mayor cobertura se querrá dar.

¿Qué ocurre si manipulamos la pegatina de la ITV?

La manipulación o falsificación de la pegatina de la ITV es de las acciones de mayor gravedad que se pueden llegar a realizar Este tipo de situaciones se pueden producir cuando el adhesivo indique una falsa certificación de realizar la prueba, cuando pertenezca a otro coche o la fecha de vigencia sea posterior a lo que de verdad le corresponde.

Este tipo de acción supone el que se cometa un delito de falsedad de documentos, según estipulado el artículo 399.2 del Código Penal. Por ello, el conductor se puede enfrentar a una sanción de carácter económica que puede ser de entre los seis mil y los doce mil euros, así como una pesa de prisión entre los tres y los seis meses.

¿Es necesaria una mayor concienciación por parte de la DGT?

Como vemos, parece que los conductores todavía en un elevado porcentaje no se han terminado de concienciar sobre lo importante que es que sus vehículos se encuentren en un buen estado para poder circular con una mayor seguridad.

Al final nos encontramos con un mercado automovilístico ya muy veterano de por sí, que antes o después debe ir siendo renovado, especialmente cuando hablamos de la necesidad de que cuenten con un nivel de emisiones de acuerdo con las necesidades actuales y con medidas de seguridad que ayuden a que haya menor número de accidentes y de heridos o fallecidos en los mismos.

Es un largo camino todavía el que parece que espera a la Inspección Técnica de Vehículos y que incluso es posible que debería ser abordada de una manera más completa, porque el porcentaje de vehículos que no pasa la ITV es demasiado elevado.

Se han comentado también la intención en no pocas ocasiones de que las pruebas que se realizan a los vehículos sean todavía más importantes y estrictas, pero parece que no se ha dado el paso en este sentido de forma decidida.

Iremos viendo como afronta la DGT todos estos temas, pero parece que antes o después se deberán afrontar este tipo de situaciones que al final nos afectan a todos los usuarios de las vías de nuestro país. Seguiremos informando de los cambios al respecto.