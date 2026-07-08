Así es el nuevo Kia Seltos, el modelo global que combina la robustez SUV con la innovación de los eléctricos

El mercado automovilístico europeo se prepara para recibir a uno de los modelos de Kia de mayor éxito global. Tras consolidarse como el segundo vehículo más vendido de la marca en todo el mundo, el Kia Seltos llega a Europa en su segunda generación dispuesto a transformar las expectativas del segmento C-SUV.

Con un equilibrio perfecto entre robustez, practicidad y una carga tecnológica avanzada, este modelo se posiciona como una pieza estratégica clave en la transición de la industria hacia la electrificación y la movilidad inteligente.

Un diseño que marca un antes y un después

El nuevo Seltos nace bajo la filosofía de diseño Opposites United, un lenguaje que armoniza la herencia de los SUV tradicionales con la sofisticación aerodinámica de los últimos vehículos eléctricos de Kia.

Con unas dimensiones optimizadas de 4,43 metros de largo, el vehículo presenta una planta robusta y atrevida, marcada por la firma luminosa Star Map y unos tiradores de puerta enrasados que subrayan su perfil aerodinámico.

«El Seltos permite ofrecer a los clientes un SUV versátil y tecnológicamente vanguardista, mientras mantenemos nuestro progreso en electrificación», señala Sjoerd Knipping, Director de Operaciones de Kia Europe.

Interior inteligente y confort superior

El habitáculo ha sido rediseñado para convertir cada trayecto en una experiencia intuitiva. El salpicadero de líneas horizontales y limpias crea una sensación de amplitud, complementada por una pantalla panorámica integrada de 12,3 pulgadas que unifica la instrumentación y el sistema multimedia.

La apuesta por la conectividad es total: integra un asistente con inteligencia artificial generativa, actualizaciones remotas (OTA) y el sistema Kia Digital Key 2.0 para gestionar el vehículo desde el smartphone.

Además, su maletero de 536 litros (VDA), líder en su clase, y el sistema de accesorios modulares AddGear, lo convierten en el compañero ideal tanto para el ajetreo diario como para las escapadas de fin de semana.

Tecnología de vanguardia: del e-AWD al V2L

Uno de los hitos técnicos del nuevo Seltos es su capacidad para democratizar tecnologías avanzadas. Es el primer modelo híbrido de Hyundai Motor Group equipado con carga desde el vehículo (V2L), permitiendo alimentar dispositivos externos, y el primero de la marca en incorporar el sistema e-AWD. Esta tecnología no solo mejora la tracción y la estabilidad, sino que asegura una respuesta precisa en diversos terrenos.

La seguridad se eleva a un nuevo nivel gracias al conjunto de sistemas ADAS de nivel 2, que incluyen desde el Asistente de conducción en carretera 2 (HDA 2) hasta la asistencia para evitar colisiones frontales 2 (FCA 2). Todo ello bajo una arquitectura desarrollada en colaboración con el Centro Técnico Europeo de Hyundai (HMETC), que ha ajustado específicamente la dirección y la suspensión para las carreteras europeas.

Versiones y acabados

El nuevo Kia Seltos llega al mercado con una gama diseñada para ofrecer opciones adaptadas a los distintos estilos de vida de sus clientes, enfocándose tanto en la funcionalidad práctica como en una estética más marcada.

Las versiones disponibles se distinguen por sus acabados y configuraciones específicas:

Baseline (GL, GLS): Esta variante ofrece un diseño equilibrado y completo, pensado para satisfacer a una amplia base de clientes que busca un vehículo versátil para el día a día.

Esta variante ofrece un diseño equilibrado y completo, pensado para satisfacer a una amplia base de clientes que busca un vehículo versátil para el día a día. GT-Line: Esta versión aporta un carácter marcadamente deportivo. Se diferencia por incluir un kit de carrocería exterior específico y detalles interiores distintivos que refuerzan su estética dinámica.

Esta versión aporta un carácter marcadamente deportivo. Se diferencia por incluir un kit de carrocería exterior específico y detalles interiores distintivos que refuerzan su estética dinámica. X-Line: Enfocada en ofrecer una expresión robusta y de alta gama. Se caracteriza por incorporar detalles exteriores oscuros, un interior en tonalidades negras y emblemas distintivos, proyectando una imagen de mayor durabilidad y estilo aventurero.

Además, la paleta de colores exteriores del modelo se ha ampliado, incluyendo hasta diez tonos diferentes, con tres de ellos desarrollados en exclusiva para el mercado europeo: Tan Beige, Denim Blue y Pale Grey.

El protagonista de tu propia historia

Con este lanzamiento, Kia busca que cada usuario se sienta «el protagonista» de su propia historia. El nuevo Seltos ofrece una alternativa equilibrada y tecnológica para aquellos que buscan un SUV con fuerte presencia, sin renunciar a la usabilidad diaria.

La producción global del modelo comenzó en diciembre de 2025, iniciando su despliegue comercial en mercados clave, incluido el europeo, a lo largo de 2026. Con la futura incorporación de variantes híbridas, Kia reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad que inspiren a conductores de todo el mundo.