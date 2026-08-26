Así es el nuevo coche que vende DS y es lo más parecido a viajar en ‘business’

Con una longitud de 4,66 m, una altura de 1,63 m y una anchura de 1,90 m, DS N°7 desprende un carisma que garantiza una presencia inmediatamente impactante. La nueva creación de DS Automobiles está ahora en la carretera para una vista previa con las pruebas internacionales, antes de las entregas a los primeros clientes previstas para finales de año.

Sus proporciones equilibradas, perfil alargado y voladizos perfectamente controlados contribuyen a una silueta equilibrada y escultórica, que destaca de inmediato en la carretera. El diámetro de las ruedas es de 740 mm con ruedas de hasta 21 pulgadas.

En la parte delantera, la DS N°7 ofrece dos versiones de la parrilla: una versión negra y elegante o una versión más tecnológica llamada DS Luminascreen, que se ilumina y cobra vida con líneas verticales, mientras que el emblema de DS está retroiluminado.

El DS N°7 tiene un 0,26 Cx, uno de los mejores de su categoría, lo que le otorga una autonomía de hasta 740 km WLTP. Combinando elegancia, dinamismo y capacidad de asientos sin renunciar a la amplitud, DS N°7 tiene un aspecto instantáneamente seductor. Su icónica firma luminosa y el color de carrocería bicolor (techo negro) o bitonos extendidos (techo negro y capó negro disponibles como opción) completan una personalidad refinada que le hace destacar a primera vista.

DS N°7: la comodidad de viajar en ‘business’

Diseñado como un auténtico SUV para desplazamientos, el DS N°7 sitúa la comodidad, la relajación y el refinamiento en el centro de la experiencia a bordo. Cada detalle ha sido diseñado para proporcionar una sensación de control natural, una calidad de filtrado notable y un bienestar permanente, sin importar lo lejos que viajes.

En la parte delantera, los asientos con reposacabezas integrados encarnan este deseo. Utilizando espumas de alta densidad con una capa adicional para mayor comodidad y soportes laterales ajustables, aseguran un soporte óptimo y una comodidad de primera.

Fiel a la experiencia de DS Automobiles, el cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y la pantalla central de 16 pulgadas se integran armoniosamente con la arquitectura interior, realzando toda la sensación de elegancia tecnológica. Por primera vez, DS N°7 también puede equiparse con molduras en madera natural, añadiendo un toque extra de calidez y sofisticación. La atmósfera de iluminación cuidadosamente elaborada es una parte integral de esta atmósfera relajante y refinada.

Motorizaciones 100% eléctricas

DS N°7 E-TENSE lleva al límite los estándares de la categoría con hasta 740 km de autonomía en el ciclo combinado WLTP en su versión de tracción delantera con batería Long Range. Este rendimiento es el resultado de un enfoque holístico de la eficiencia: aerodinámica optimizada, motor eléctrico de alto rendimiento, control del consumo de accesorios y una batería de nueva generación (97,2 kWh) fabricada en Francia.

Existen tres trenes motrices 100% eléctricos que se benefician de una función para aumentar la potencia cuando es necesario: 230 CV, 245 CV y 350 CV.

Más allá del rendimiento puro, el último lanzamiento del fabricante automovilístico galo destaca por su experiencia de conducción especialmente suave y silenciosa. La aceleración es instantánea, pero siempre progresiva, en beneficio del bienestar de los ocupantes.